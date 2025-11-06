Loại củ "khổng lồ", bổ dưỡng trồng ở vùng lòng hồ Sông Đà, tỉnh Phú Thọ, trông thấy là "xuống tiền" mua ngay
Không chỉ là món ngon dân dã, khoai sọ Phúc Sạn đang từng bước trở thành thương hiệu nông sản đặc sản của vùng lòng hồ sông Đà. Với định hướng xây dựng sản phẩm OCOP, chính quyền và người dân Tân Mai (tỉnh Phú Thọ) đang khẳng định quyết tâm đưa giống khoai bản địa vươn xa, trở thành cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định và mở ra hướng đi mới trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại vùng lòng hồ sông Đà.