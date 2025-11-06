Cây cao su, trồng cao su ở Lào tạo việc làm, thu nhập cho hàng nghìn lao động người Lào, nhất là ở các tỉnh phía Nam như: Attapeu, Salavan, Sekong và Champasak...

Thợ cạo mủ cao su hầu ở Lào hết là những người chịu khó, cẩn thận; đa số công nhân cạo mủ là người địa phương.

Một vườn cao su của Công ty Daklaoruco tại tỉnh Champasak ở Lào đang mùa khai thác mủ cao su.

Một vườn trồng cây cao su của Công ty Daklaoruco tại tỉnh Champasak đang mùa khai thác mủ cao su...

Đêm khuya và sáng sớm là thời điểm công nhân cạo cao su miệt mài ở vườn cây cao su trồng ở Lào.

Chiếc xe chuyên dụng chở đầy mủ cao su. Việc điều khiển xe này không hề dễ dàng, đặc biệt là mùa mưa, đường trơn trượt.

Cạo mủ cao su là công việc vất vả, nhưng mang lại thu nhập khá cho lao động địa phương tại Lào.

Thành quả của những người cạo mủ cao su ở Lào là những thùng đầy ắp mủ cao su tươi.

Mủ cao su được tập kết, sau đó được xe chở về nhà máy chế biến.

Theo: Báo Đắk Lắk