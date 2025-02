Sáng mai 8/2 rét đậm học sinh có được nghỉ học không?: Phụ huynh lo lắng, Phòng GDĐT chỉ đạo "khẩn"

Sáng mai 8/2 rét đậm học sinh có được nghỉ học không?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (ngày 7/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo đêm 7/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm. Khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C, ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-16 độ. Khu vực Hà Nội trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ C.

Học sinh đi học trong trời tiết rét đậm khiến phụ huynh lo lắng. Ảnh minh họa: Tào Nga

Sáng mai 8/2 rét đậm học sinh có được nghỉ học không đang là mối quan tâm từ nhiều phụ huynh.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Nguyễn Mai Hồng, có con đang học lớp 9 tại quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: "Sáng mai con tôi vẫn đi học bình thường theo lịch chính khóa. Sáng nay con đi xe đạp về nhà đã kêu buốt chân, buốt tay và gió mạnh thổi vào mặt. Tôi có nghe tin mai trời lạnh, nhiệt độ chỉ khoảng 11 độ C, nhưng tôi không thấy nhà trường thông báo gì.

Sáng mai chắc tôi dậy đưa con đi học cho yên tâm. Tôi rất lo khi trời vừa lạnh lại đang có dịch cúm rất nguy hiểm. Con học lớp 9, chuẩn bị thi vào lớp 10 căng thẳng nên phải tranh thủ không dám nghỉ buổi học nào. May ở trên lớp đóng hết cửa nên các con học cũng ấm".

Chị Lê Thu Hạnh, có 2 con học lớp 7 và lớp 3 ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội lo lắng khi nghe thông báo thời tiết rét đậm vào ngày mai: "Mặc dù ngày mai con tôi được nghỉ học chính khóa nhưng vẫn tham gia các lớp học thêm. Nghe tin trời rét đậm mà tôi sợ rồi. Tôi không nghe thấy cô giáo thông báo gì về việc nghỉ học. Trời mưa lạnh đến người lớn còn ra đường rét run người huống hồ trẻ con. Chắc tôi cho con nghỉ học ở nhà đảm bảo sức khỏe".

Các trường có thể điều chỉnh thời gian học hoặc học trực tuyến

Cô Bùi Thị Chuyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội chia sẻ: "Với những ngày đi học, phụ huynh theo dõi đến 8h, nếu nhiệt độ dưới 10 độ thì có thể cho con ở nhà. Nếu ở nhà không có người trông con, phụ huynh vẫn cho con đến trường, các cô quản lý các con trong lớp, đảm bảo đủ ấm cho các con".

Trưởng phòng GDĐT quận Ba Đình - ông Lê Đức Thuận, cho biết, ngay trong ngày hôm nay đã có công văn gửi tới các trường tăng cường công tác phòng, chống rét đậm, rét hại và dịch bệnh cho trẻ em và học sinh trên địa bàn quận.

Để đảm bảo sức khoẻ cho trẻ em và học sinh, Phòng GDĐT đề nghị các nhà trường chủ động triển khai thực hiện công tác phòng, chống rét. Các đơn vị kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Đối với các trường có tổ chức bán trú, cần đặc biệt quan tâm bảo đảm cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt, chỗ nghỉ trưa đủ ấm. Đối với các trường, nhóm lớp mầm non cần bảo đảm có nước ấm để chăm sóc và phục vụ trẻ em.

Thường xuyên theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời trong những ngày trét đậm, rét hại được phát tại bản tin dự báo thời tiết trong Chương trình “Chào buổi sáng” trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin thời sự của Đài phát thanh - Truyền hình Hà Nội hằng ngày. Căn cứ vào thông tin này, các trường có thể điều chỉnh thời gian học hoặc hình thức học (trực tuyến) sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

Các trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; các trường phối hợp cha mẹ học sinh nhắc nhở các em mặc đủ ấm; nhà trường không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày trời rét.

Tích cực phối hợp với Trung tâm Y tế và Phòng Y tế quận, UBND phường tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo mùa trong trường học (bao gồm công tác truyền thông, giám sát, phòng dịch, xử lý dịch). Tăng cường tuyên truyền cho giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; cung cấp đủ nước uống, nước sạch và triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường trong trường học.

Theo dõi sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên, nhân viên tại trường học, phát hiện sớm trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh; hướng dẫn đến cơ sở y tế khám, điều trị và chăm sóc y tế theo quy định; thông báo ngay cho các cơ sở y tế khi phát hiện có trường hợp mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong lớp, trường học.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10/2.