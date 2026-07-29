Sáng 30/7, diễn ra Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát

Diễn đàn do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì. Cùng chủ trì có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga.

Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 có chủ đề “Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội: Từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI”

Theo đó, Diễn đàn được tổ chức nhằm trao đổi, đánh giá những kết quả nổi bật trong hoạt động giám sát của Quốc hội cũng như việc triển khai các định hướng, nhiệm vụ đã được đề ra tại Diễn đàn về hoạt động giám sát lần thứ nhất năm 2025. Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung thảo luận những giải pháp tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức giám sát trong bối cảnh Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2025 cùng các văn bản hướng dẫn đã có hiệu lực, đồng thời cả nước đang triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Diễn đàn hướng đến mục tiêu nâng tầm hoạt động giám sát theo hướng thực chất, sắc bén, bám sát trách nhiệm và kết quả thực hiện. Các ý kiến sẽ tập trung phân tích những điểm nghẽn trong thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, đề xuất giải pháp cảnh báo sớm rủi ro, thúc đẩy hành động và nâng cao hiệu quả thực thi các kết luận, kiến nghị sau giám sát.

Một nội dung quan trọng của Diễn đàn là xác định những định hướng lớn, những lĩnh vực trọng tâm cần ưu tiên giám sát trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, bảo đảm lựa chọn đúng những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm cũng như các "điểm nghẽn" đang ảnh hưởng đến quá trình phát triển đất nước.

Trong đó, hoạt động giám sát sẽ tập trung vào việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, tổ chức thi hành pháp luật, quản lý và sử dụng nguồn lực quốc gia, tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước và tăng cường giám sát dựa trên dữ liệu, bằng chứng và các chỉ số định lượng.

Kết quả của Diễn đàn sẽ là nguồn thông tin quan trọng phục vụ xây dựng Đề án định hướng trọng tâm hoạt động giám sát của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XVI, đồng thời làm cơ sở xây dựng Đề án của Đảng ủy Quốc hội về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới.