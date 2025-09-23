Sáng nay ca sĩ Ưng Hoàng Phúc xuất hiện tại trụ sở công an

Sáng 23/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đi cùng một người khác, đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM để làm việc theo giấy triệu tập liên quan đến MV "Anh em trước sau như một" của nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng. Theo ghi nhận, Ưng Hoàng Phúc đi ô tô màu trắng, còn người đi cùng mặc đồ đen, sử dụng xe khác.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc xuất hiện tại trụ sở công an TP.HCM. Ảnh: C.H

Việc làm việc với cơ quan công an được cho là nhằm phục vụ quá trình xác minh, làm rõ nội dung MV phát hành ngày 18/9 đang gây nhiều tranh cãi.

Trước đó, vào tối 21/9, MV này gây xôn xao dư luận khi nhiều người phát hiện có những hình ảnh quảng cáo lộ liễu được cho là của một trang web cá độ bất hợp pháp.

MV sau đó đã bị gỡ khỏi YouTube. Và khi xuất hiện trở lại, những hình ảnh quảng cáo nói trên được cắt bỏ.

Sáng 22/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã lên tiếng trên mạng xã hội. Anh khẳng định: "Tôi không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của tôi cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó".

Nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng được thành lập theo phong cách thập niên 1980 và có buổi họp báo ra mắt vào ngày 18/9 vừa qua. Các thành viên sử dụng nghệ danh riêng trong nhóm là: Phúc "Cọp" (Ưng Hoàng Phúc), Anh Ba "Đò" (Dương Ngọc Thái), Phương "Gió Ấm" (Khánh Phương), Huy "Cu Đơ" (Lâm Chấn Huy) và Hưng "Sầu Riêng" (Lưu Hưng).