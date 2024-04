Sao Mai Thu An dầm mình dưới nước lạnh 6 độ C để quay MV

Sao Mai Thu An diện áo tứ thân khoe eo thon tại MV "Tứ thân". (Ảnh: NVCC)

Sao Mai An Thu An diện áo tứ thân trổ tài vũ điệu

Sáng ngày 3/4, ca sỹ trẻ An Thu An (nghệ danh mới của Thu An - Á quân dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai 2022) vừa ra mắt báo giới và khán giả MV "Tứ thân".



Là ca sĩ đã giành ngôi vị Á quân phong cách nhạc Dân gian tại cuộc thi Sao Mai 2022, An Thu An được biết đến với giọng hát ngọt ngào, mộc mạc, giàu cảm xúc khi thể hiện những ca khúc mang âm hưởng dân gian, đặc biệt là Bắc Bộ.

Tiếp nối thành công với dòng nhạc âm hưởng dân gian, An Thu An lần đầu tiên trình làng "đứa con tinh thần" là MV "Tứ thân".

An Thu An biểu diễn ca khúc "Tứ thân" tại buổi họp báo. (Ảnh: NVCC)

Tại buổi họp báo ra mắt sản phẩm, An Thu An chia sẻ, cô là người khá kỹ tính và cầu toàn, không muốn làm sản phẩm một cách ồ ạt mà làm từng bước, chắc chắn từng sản phẩm. Cũng vì vậy mà sau hai năm cô mới ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay này.

Trước câu hỏi, là đàn em, đi sau khi lựa chọn dòng nhạc mang âm hưởng dân gian đương đại, liệu rằng An Thu An có e ngại sẽ bị lu mờ, lép vế bởi những đàn chị đi trước như Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy…?

An Thu An cho hay: "Tôi không cảm thấy mình e ngại hay lép vế bởi, với tôi được tiếp bước những gì thế hệ anh chị đi trước đang làm là điều may mắn. Ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Hòa Mizy sẽ là tấm gương sáng để tôi học hỏi và noi theo. Thậm chí, tôi còn nhận được sự hỗ trợ từ các đàn chị và đó sẽ là điều quý giá để tôi không ngừng nỗ lực vươn lên".

An Thu An chia sẻ, cô là người khá kỹ tính và cầu toàn, không muốn làm sản phẩm một cách ồ ạt. (Ảnh: NVCC)

MV "Tứ thân" được quay tại sân khấu thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ, cực kỳ đẹp và đầy nghệ thuật. Tạo hình của An Thu An trong MV này đậm chất dân gian, nhưng lại rất cách điệu, trẻ trung và hợp với hơi thở đời sống đương đại. Từ âm nhạc, trang phục đến vũ đạo của An Thu An trong MV này đều rất thống nhất, từ màu sắc đến phong cách, tạo nên một tổng thể hoàn hảo, đẹp cả phần nhìn và phần nghe.

Điều khá thú vị và cũng là trường hợp hiếm hoi của các ca sỹ dòng nhạc dân gian tiệm cận với phong cách hiện đại của các MV "triệu view" được "nhào nặn" bởi đạo diễn Vũ Hồng Thắng, người đã làm những MV "triệu view" của các ngôi sao như Hà Anh Tuấn (See, Sing, Share), Hòa Minzy (Rời bỏ, Chấp nhận)…

Chia sẻ thêm tại buổi họp báo, An Thu An cho biết, đạo diễn Vũ Hồng Thắng là người làm việc rất chuyên nghiệp, tư duy nhạy bén và sâu sắc nhưng cũng khá nghiêm khắc.

"Để được làm việc cùng đạo diễn Hồng Thắng, tôi đã phải thực hiện những yêu cầu của đạo diễn tôi đã bỏ vài tháng để học nhảy, học đàn… đến khi đã đủ tự tin đến trình diễn cho đạo diễn, đạo diễn nói được thì tôi và đạo diễn mới bắt tay vào làm việc cùng nhau".

An Thu An cho hay, ngày quay MV "Tứ thân" đúng vào thời điểm Hà Nội lạnh nhất của mùa đông, ngoài trời nhiệt độ chỉ 7-8 độ C. (Ảnh: NVCC)

Tiết lộ thêm, An Thu An cho hay, ngày quay MV "Tứ thân" đúng vào thời điểm Hà Nội lạnh nhất của mùa đông, ngoài trời nhiệt độ chỉ 5-7 độ C, trong khi cảnh quay lại từ chiều tối tới đêm khuy, cô và vũ đoàn chân trần dầm mình xuống nước và nhảy, đằng sau là nhà Thủy đình trồi lên khỏi mặt nước.

"Quay được cảnh này cũng mất thời gian khá lâu, lúc đó cả tôi và vũ đoàn rất lạnh, chạm vào nước cảm giác như mình đang nhảy trong một thùng nước đá, lạnh buốt từ đầu tới chân. Nhưng chúng tôi vẫn phải gồng người vừa hát vừa nhảy, trên gương mặt vẫn phải thật tươi, chứ không thể nhăn nhó hay thể hiện cái lạnh run lập cập được, đó là kỷ niệm đáng nhớ của tôi trong lần ra MV đầu tiên", Sao Mai An Thu An cho hay.