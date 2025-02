Nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Sae Ron được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở quận Seongdong, Seoul, theo thông tin từ cảnh sát vào chiều ngày 16/2. Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô. Kim Sae Ron hưởng dương 24 tuổi.

Kim Sae Ron sinh năm 2000 và sở hữu tài năng diễn xuất vượt trội ngay từ những năm đầu sự nghiệp. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 9 tuổi và nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả Hàn Quốc qua bộ phim "A Brand New Life". Vai diễn trong "The Man from Nowhere" và "The Neighbor" càng củng cố danh tiếng của Kim Sae Ron, giúp cô trở thành ngôi sao nhí hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc.

"Sao nhí" một thời Kim Sae Ron bị phát hiện tử vong tại nhà riêng

Tuy nhiên, con đường sự nghiệp đang rực rỡ thì bắt đầu trượt dài sau vụ tai tiếng năm 2022. Kim Sae Ron bị phát hiện lái xe trong tình trạng say xĩn, dẫn đến việc cô phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Kể từ đó, hình ảnh của cô trong mắt công chúng bắt đầu xấu đi rõ rệt.

Kim Sae Ron được phát hiện chết tại nhà riêng vào ngày 16/2. Herald.

Những năm gần đây, Kim Sae Ron không ngừng vướng vào những ồn ào bê bối. Cách đây không lâu, cô bất ngờ gây xôn xao khi đăng ảnh thân mật với một người đàn ông lên trang cá nhân, kèm chú thích "Kết hôn". Chỉ trong vài giây, bài đăng này đã bị xóa nhưng nhanh chóng gây tranh cãi. Sau đó, Kim Sae Ron đã lên tiếng phủ nhận và giải thích rằng đây chỉ là “sự cố trượt tay”. Tuy nhiên, năm 2024 chứng kiến hai sự cố tương tự, khi cô liên tục đăng những hình ảnh gây tranh cãi rồi nhanh chóng xóa bỏ.

Tháng trước, theo tờ Sports Chosun, Kim Sae Ron đã biến mất và không thể liên lạc được. Cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho tiết lộ, anh đã thử gọi điện cho Kim Sae Ron nhưng nhận được thông báo số máy không tồn tại. Việc này đã dẫn đến suy đoán rằng Kim Sae Ron có thể đang tự cách ly khỏi công chúng sau loạt ồn ào.

Bên cạnh đó, Kim Sae Ron đã từng tuyên bố quay trở lại với bộ phim "Guitar Man" hồi tháng 11/2024. Tuy nhiên, dư luận vẫn chưa thể chấp nhận sự trở lại của cô khi những ồn ào vẫn chưa dứt điểm.

Trên các diễn đàn, nền tảng mạng xã hội, nhiều người chỉ trích hành động của Kim Sae Ron và cho rằng cô đang cố tình gây chú ý. Nhiều người vẫn chưa thể quên đi đợt bê bối trước đây, bao gồm cáo buộc cô tự dựng cảnh khó khăn để lấy lòng thương từ công chúng.

Từ một diễn viên nhí tài năng được kỳ vọng, Kim Sae Ron đã trượt dài trong chuỗi lùm xùm và mất dần sự tin yêu từ khán giả. Cái chết của cô hiện gây bàng hoàng trong dư luận Hàn Quốc.