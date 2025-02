Ngày 11/2, Sports Kyunghyang đưa tin, nữ ca sĩ Hyomin tổ chức lễ cưới vào ngày 6/4. Vị hôn phu của cô là một người làm việc trong lĩnh vực tài chính, sở hữu ngoại hình cao ráo và điển trai. Do chồng sắp cưới không hoạt động trong ngành giải trí, Hyomin quyết định tổ chức một buổi lễ riêng tư tại Seoul với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết.

Sao T-ara bất ngờ làm đám cưới, danh tính vị hôn phu gây tò mò

Những ngày qua, nữ ca sĩ đã gửi thiệp mời đến những người quan trọng trong cuộc đời mình. Trên thiệp, cô viết lời nhắn nhủ đầy xúc động: "Vào ngày đầu tiên của một khởi đầu mới, tôi xin mời những người đã ở bên cạnh tôi mà tôi rất biết ơn". Điều này thể hiện sự trân trọng của Hyomin đối với những người đã luôn đồng hành cùng cô trong suốt hành trình sự nghiệp và cuộc sống.

Hôn phu của Hyomin không phải là người làm trong ngành giải trí như nhiều đồn đoán trước đó. Ảnh: Sport Chosun.

Hyomin (sinh năm 1989) ra mắt vào năm 2009 với tư cách là thành viên nhóm nhạc T-ara. Nhóm nhanh chóng đạt được thành công vang dội và trở thành một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu của K-pop. Những ca khúc như "Like The First Time", "Bo Peep Bo Peep", "What's Wrong", "Roly Poly" và "Day By Day" đã giúp T-ara định hình phong cách âm nhạc và chiếm được cảm tình của khán giả. Tuy nhiên, sự nghiệp của nhóm gặp trở ngại khi vướng vào scandal liên quan đến cựu thành viên Hwa Young, khiến họ bị công chúng tẩy chay trong một thời gian dài.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Hyomin cũng lấn sân sang diễn xuất với các bộ phim như: "My Girlfriend is a Gumiho", "Gyebaek" và "The Thousandth Man". Dù không đạt được thành công vang dội trong lĩnh vực này nhưng cô vẫn được khán giả nhớ đến với hình ảnh một nghệ sĩ đa tài. Tháng 10/2024, nhóm nhạc T-ara tái hợp và tổ chức buổi họp fan tại Macau nhân kỷ niệm 15 năm ra mắt, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nhóm.

Về chuyện tình cảm, đầu năm 2022, tờ Sport Chosun đưa tin, Hyomin đang hẹn hò với cầu thủ Hwang Eui Jo. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ cuối năm 2021 nhưng chỉ kéo dài vài tháng. Cặp đôi xác nhận chia tay do áp lực và khoảng cách khiến họ không thể tiếp tục bên nhau.

Sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm, Hyomin cuối cùng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc và chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời.