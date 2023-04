ARM tiến hành phát triển bộ vi xử lý mới

Mục tiêu của ARM với dự án lần này là thu hút khách hàng mới trước đợt chào bán công khai ban đầu rất được mong đợi vào cuối năm nay.

Tờ The Times báo cáo rằng công ty đã bắt đầu làm việc trên nguyên mẫu khoảng sáu tháng trước. Nhiều giám đốc điều hành trong ngành tiết lộ rằng thành quả thiết kế "tiên tiến hơn" so với bất kỳ bộ vi xử lý nào được sản xuất trước đây. Thực tế là nhiều nguồn bên ngoài ARM đã tiết lộ cho The Times về chip nội bộ cho thấy nguyên mẫu là một bí mật mở trong ngành công nghiệp chip.

Mẫu chip đang được phát triển của ARM sẽ có những công nghệ đặc biệt. Ảnh: Strategyzer

Theo The Times, công ty không có kế hoạch bán hoặc cấp phép thiết kế nguyên mẫu cho các công ty khác. Mô hình kinh doanh của công ty được xây dựng xung quanh việc cấp phép kiến trúc cho các công ty khác. Hơn 500 công ty, bao gồm Apple, MediaTek và Qualcomm, sử dụng các thành phần do ARM thiết kế trong bộ vi xử lý của họ.

Vẫn có những phần thị trường mà ARM có thể xâm nhập. Ví dụ, với PC, các kiến trúc ARM rất hiếm ngoài các mẫu Mac chạy chip Apple M gần đây.

Theo The Times, ARM tuần trước đã cảnh báo các nhà đầu tư về rủi ro "tập trung đáng kể" đối với hoạt động kinh doanh của mình. Vào năm 2022, 20 khách hàng quan trọng nhất của ARM chiếm 86% doanh thu. Công ty nói với các nhà phân tích: "Việc mất đi một số lượng nhỏ khách hàng quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự tăng trưởng của nhóm".

Trái lại, dự án này có thể là một điều tốt cho người tiêu dùng. Theo The Times, nhóm kỹ sư giải pháp của ARM cũng đang nỗ lực cải thiện hiệu suất và tính bảo mật cho các thiết kế của công ty. Công việc đó có thể sẽ được áp dụng trên các thiết bị bạn sử dụng hàng ngày.

ARM Holdings, tên đầy đủ là Advanced RISC Machines (ARM) Ltd - là một hãng thiết kế vi xử lý có trụ sở ở nước Anh. ARM Holdings được thành lập bởi Hermann Hauser vào năm 1990 và được niêm yết trên thị trường chứng khoán Luân Đôn với ký hiệu là ARM và trên sàn chứng khoán NASDAQ với ký hiệu là ARMHY.