Sắp diễn ra “ngày hội” mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm

Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục TMĐT và Kinh tế số cho biết, những năm gần đây, khu vực Đông Nam Á đã trở thành một trong những trung tâm phát triển TMĐT năng động nhất thế giới. Tính đến năm 2024, tổng giá trị giao dịch TMĐT khu vực đã vượt mốc 100 tỷ USD, trong đó Việt Nam đạt doanh thu bán lẻ trực tuyến 25 tỷ USD.

Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục TMĐT và Kinh tế số, Bộ Công Thương

Hiện Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng TMĐT cao nhất khu vực, thuộc top 10 toàn cầu và đứng thứ 3 Đông Nam Á về quy mô thị trường, sau Indonesia và Thái Lan, với hơn 60 triệu người mua sắm trực tuyến.

Tuy nhiên, một trong những rào cản lớn hiện nay là người tiêu dùng vẫn lo ngại về chất lượng sản phẩm trực tuyến, sợ mua phải hàng giả, hàng nhái hoặc hàng không đúng mô tả.

Theo bà Anh, thực tế trên đòi hỏi các giải pháp đồng bộ để xây dựng môi trường kinh doanh số minh bạch, an toàn, bảo vệ quyền lợi người mua và uy tín doanh nghiệp.

Đại diện Cục TMĐT và Kinh tế số, Bộ Công Thương cho biết, Ngày Online Friday 2025 được tổ chức thể hiện định hướng của Chính phủ trong việc thúc đẩy TMĐT trở thành kênh mua sắm hiện đại, tin cậy và giàu trải nghiệm.

“Cục TMĐT và Kinh tế số sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp cả nước, giúp họ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, phát triển sản xuất kinh doanh, trong khi người tiêu dùng dễ dàng chọn mua hàng chất lượng với giá phù hợp”, bà Lại Việt Anh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển TMĐT và Công nghệ số - eComDX (Bộ Công Thương)

Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển TMĐT và Công nghệ số - eComDX (Bộ Công Thương) cho biết, Online Friday 2025 được thiết kế với chuỗi hoạt động trọng tâm nhằm củng cố niềm tin thị trường và nâng tầm thương hiệu Việt trên không gian số.

Chương trình Online Friday 2025 năm nay sẽ tập trung vào các nội dung trọng điểm như: Tăng trải nghiệm TMĐT và công nghệ số thông qua các hoạt động mua sắm, triển lãm, không gian công nghệ. Xây dựng niềm tin người tiêu dùng bằng ưu đãi thiết thực, thúc đẩy thanh toán điện tử, phòng chống hàng giả và gian lận thương mại. Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, nâng cao năng lực công nghệ, quảng bá sản phẩm địa phương và thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến.

“Chúng tôi hy vọng người tiêu dùng chủ động trang bị kiến thức, lựa chọn nhà bán hàng uy tín, tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm và quyền lợi của mình để tận hưởng mua sắm online an toàn, vui vẻ và thông minh,” ông Nguyễn Hữu Tuấn nói.

Theo Cục TMĐT và Kinh tế số, sự kiện năm nay sẽ có sự tham dự của các Cục/Vụ chức năng, Sở Công Thương các tỉnh/thành phố, các Hiệp hội ngành hàng, cùng sự đồng hành của các nhãn hàng, doanh nghiệp và các nền tảng trong hệ sinh thái TMĐT… tổ chức các hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ đề “An toàn – An tâm – An vui”.

Đặc biệt, mùa Online Friday năm nay sẽ hướng dẫn khách hàng cách phân biệt hàng thật – hàng giả; Không gian trải nghiệm và triển lãm sản phẩm chính hãng cùng các giải pháp chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp.Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Tuần lễ TMĐT quốc gia còn có các hoạt động hưởng ứng OnlineFriday của các địa phương trên cả nước đến từ các Sở Công Thương các trung tâm xúc tiến thương mại, v.v… và các hoạt động đồng hành của các doanh nghiệp, nhà bán hàng, các sàn thương mại điện tử.