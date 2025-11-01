Sập giàn giáo xây dựng ở Hải Phòng làm 2 người chết

Video: Điều tra viên, kiểm sát viên khám xét biệt thự diễn viên Trương Ngọc Ánh
Sau khi bị khởi tố, bắt giam Trương Ngọc Ánh, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét căn biệt thự của nữ diễn viên tại phường An Khánh, TP.HCM.
Chiều ngày 1/11 thông tin với PV Dân Việt một lãnh đạo UBND phường Gia Viên cho biết, vào thời điểm trên, công trình nhà tư nhân thuộc khu vực lô 30 đường Lê Hồng Phong có thợ đang thi công tầng 2.
Hiện trường vụ việc. Ảnh HN.
Tới thời điểm 0 giờ, giàn giáo bất ngờ sập đổ làm 2 thợ tử vong và 1 thợ bị thương. 2 nạn nhân bị tử vong đều quê ở tỉnh Thanh Hóa.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.
Dân Việt tiếp tục thông tin về vụ tai nạn này.
Trước thực trạng sai phạm về xây dựng, quản lý đất đai tại Tràng An vẫn diễn biến phức tạp, chưa được xử lý dứt điểm, UBND tỉnh Ninh Bình đã siết chặt quản lý. Tỉnh yêu cầu cấm chuyển đổi đất nông nghiệp trong vùng lõi, đồng thời quy trách nhiệm trực tiếp: Chủ tịch UBND các xã, phường liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra vi phạm mới tại địa phương mình.