Sập giàn giáo xây dựng ở Hải Phòng làm 2 người chết

Chiều ngày 1/11 thông tin với PV Dân Việt một lãnh đạo UBND phường Gia Viên cho biết, vào thời điểm trên, công trình nhà tư nhân thuộc khu vực lô 30 đường Lê Hồng Phong có thợ đang thi công tầng 2.

Hiện trường vụ việc. Ảnh HN.

Tới thời điểm 0 giờ, giàn giáo bất ngờ sập đổ làm 2 thợ tử vong và 1 thợ bị thương. 2 nạn nhân bị tử vong đều quê ở tỉnh Thanh Hóa.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Dân Việt tiếp tục thông tin về vụ tai nạn này.