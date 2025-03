"Sập" hệ thống thi SAT khiến thí sinh phải dừng đột ngột: Phương án xử lý ra sao?

Sáng 8/3, trong khi thí sinh đang làm bài thi SAT thì hệ thống bất ngờ bị lỗi. Cụ thể, tại nhiều điểm thi, khi thí sinh vừa làm tới Module 2 phần Toán thì hệ thống tự hoàn thành và nộp bài. Đến 11h40, nhiều thí sinh được thông báo ra về và chờ xử lý từ College Board. College Board là cơ quan tổ chức khảo thí và giám sát các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế như AP, SAT và PSAT trên toàn cầu.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, em Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, quận Hà Đông, Hà Nội cho hay: "Em đang làm bài ở Đại học Bách khoa Hà Nội thì bất ngờ hệ thống thông báo nộp bài sớm trước cả 25 phút. Nhiều thí sinh cũng xôn xao, nháo nhác giống em".

Đức cho biết, sự cố này không quá ảnh hưởng vì trước em đã thi đạt 1560 điểm. Thế nhưng ngành Đức muốn đăng ký xét tuyển năm ngoái yêu cầu 1550 nên em muốn thi lần này để đạt mức điểm an toàn hơn (1570+) và một phần để khẳng định bản thân do một số lần trước thi khá kém may mắn.

Một số bạn khác thì đang mong chờ phía College Board sớm có thông báo phương án xử lý vì lo lắng thời gian nộp hồ sơ sẽ bị muộn.

Thí sinh dự thi SAT lo lắng khi gặp sự cố. Ảnh: AI

Là giáo viên theo sát thí sinh trong kỳ thi, cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh, giáo viên tại trung tâm MADS - Digital SAT, TP.HCM cho biết: "Sau khi ra khỏi phòng thi SAT, các em đã nhắn tin cho tôi về sự cố lỗi hệ thống của College Board.

Có bạn thì bị nộp hồ sơ sớm 5-10 phút, có bạn sớm tới 25 phút so với thời gian quy định nộp bài. Các em hiện đang rất hoang mang, lo lắng không biết phía College Board sẽ xử lý sự cố ra sao".

Cô Ánh cho hay, sự việc này đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của nhiều thí sinh. Với những bạn làm bài tốt ngày hôm nay, việc thi lại là một áp lực cho lần thi sau. Còn với những bạn làm không tốt, gặp phải đề khó thì sự cố này là cơ hội để các bạn ôn luyện cho lần thi tới. Tuy nhiên, điều này lại ảnh hưởng đến điểm thi của các bạn từ tháng 12 bởi thi lại sẽ trùng lặp một số câu hỏi giúp thí sinh có điểm tốt hơn. Nhưng không loại trừ sự kiện xảy ra lớn này, đơn vị tổ chức sẽ cho thi bộ đề mới.

Cô Ánh cũng cho hay, các thí sinh sau khi tham gia bài thi tháng 3 nhận xét là đề thi không quá mới, có đề lặp lại nhiều câu của kỳ thi trước, nhiều đề lại có câu lạ và dài hơn. Có bạn gặp phải đề thi trúng 10 câu khó, dài.

Nói thêm về sự cố trong kỳ thi SAT, cô Ánh dự đoán: "Có thể thời gian vào làm bài của các điểm thi chênh nhau nên khi kết thúc thời gian thi đã kéo theo hệ thống nộp bài. Có điểm thi giám thị sẽ bấm nút hỗ trợ cho thí sinh tiếp tục làm bài nhưng có lẽ hôm nay gặp sự cố ở nút bấm này".

Cô Ánh chia sẻ trước đó có một vài thí sinh gặp sự cố kỹ thuật: "College Board sẽ mail cho từng thí sinh để hỏi về phương án giải quyết. Phương án 1 là thí sinh sẽ thi bù vào đợt sau, phương án 2 là giữ điểm ở thời điểm nộp bài thi".

Nhận xét về đề thi SAT, cô Ánh cho hay đề thi không quá khó, vừa sức với thí sinh. Thế nhưng cũng có những đề đánh đố, dạng mới, thuật ngữ, tên riêng khiến học sinh ở trình độ phổ thông bối rối khi làm bài.

Trước đó, sau khi xảy ra sự cố, trao đổi với PV báo Dân Việt, đại diện của Tổ chức giáo dục IIG xác nhận sự cố này vào buổi sáng nay. "Đây là lỗi hệ thống toàn cầu của College Board. Sáng nay có nhiều nơi tổ chức thi. Tại Việt Nam, IIG có 2 điểm thi gặp sự cố là ở Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Ngân hàng. Những thí sinh thi trước 11h không bị ảnh hưởng nhưng thí sinh thi sau 11h đã gặp tình trạng trên".

Đại diện IIG cũng thông tin thêm: "Hiện nay College Board đang báo cáo về vụ việc cũng như tìm phương án cho thí sinh gặp sự cố".

PV cũng đã liên hệ với College Board và sẽ sớm thông tin về phương án giải quyết tới thí sinh.