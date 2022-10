Sắp khởi tranh giải golf FLC Group Autumn Golf Tournament với giải thưởng HIO hàng chục tỷ đồng

Diễn ra từ 27/10 - 30/10/2022, giải đấu dự kiến sẽ thu hút gần 1000 golfer tranh tài sôi nổi, mang đến cơ hội nhận giải thưởng HIO trị giá hàng chục tỷ đồng bao gồm: 4 xe hơi hạng sang; Thẻ hội viên 35 năm của sân FLC Golf Links Sam Son và nhiều quà tặng giá trị khác từ các nhà tài trợ.

Giải đấu với giải thưởng HIO có giá trị hàng chục tỷ sẽ diễn ra tại FLC Golf Links Sam Son từ 27/10-30/10

Golfer tham gia giải sẽ thi đấu theo thể thức System 36, chia 3 bảng theo Handicap: Bảng A (0-15 HDC), Bảng B (16-28 HDC) và Bảng C (HDC 29 trở lên). Sau mỗi ngày thi đấu, BTC sẽ tiến hành trao cúp cho các cá nhân có thành tích cao theo từng bảng A, B, C. Giải thưởng Best Gross sẽ dành cho chủ nhân xứng đáng có điểm gậy thấp nhất sau 8 buổi thi đấu.



Giải đấu được tổ chức tại FLC Golf Links Sam Son, một sân golf nổi tiếng thuộc hệ thống sân golf tiêu chuẩn quốc tế của FLC. Với chiều dài 7242 yard, FLC Golf Links Sam Son sở hữu cảnh quan tuyệt đẹp như một "công viên cây xanh" với thảm cỏ, hồ nước nhân tạo, những hàng cây ngút tầm mắt kết hợp những hạng mục công trình thân thiện với môi trường. Khi thời tiết vào thu, sân golf càng trở nên ấn tượng với không khí mát mẻ, dễ chịu, những green xanh mướt, hồ nước trong vắt bên những rặng phi lao xanh, hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm khó quên cho golfer tham dự FLC Group Autumn Golf Tournament.

Vẻ đẹp của FLC Golf Links Sam Son – sân golf quy tụ những giải thưởng HIO giá trị nhất cả nước

Với quy mô lớn, hình thức tổ chức chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn cao cùng giải thưởng hấp dẫn, giải đấu hứa hẹn sẽ là sân chơi để giới mộ điệu golf so tài, nâng cao trình độ cũng như tích lũy kinh nghiệm.



Tập đoàn FLC được thành lập từ 2001. 21 năm hình thành và phát triển, FLC đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong các lĩnh vực cốt lõi của nền kinh tế như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và hàng không. Đặc biệt, nhiều dự án du lịch của FLC được đánh giá cao trong việc góp phần thay đổi diện mạo du lịch cũng như chất lượng dịch vụ du lịch tại nhiều địa phương.

Với hệ sinh thái sản phẩm chất lượng trong các lĩnh vực đa dạng như khách sạn, sân golf, hàng không, bất động sản, du lịch… FLC được nhìn nhận như một trong những doanh nghiệp có sự phát triển năng động, hiệu quả trong khối doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam.

Thông tin chi tiết:

Giải đấu FLC Group Autumn Golf Tournament

Thời gian: Từ 27/10 – 30/10/2022

Địa điểm: FLC Golf Links Sam Son, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

Booking: 19001190 ext 5