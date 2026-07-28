Căn cứ Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 24/6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Lại về việc thông qua Đề án sắp xếp thôn trên địa bàn xã Vĩnh Lại năm 2026, chiều ngày 7/7, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của thôn sau sắp xếp.

Đồng chí Nguyễn Văn Hướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã; Chủ tịch Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Trưởng các Phòng chuyên môn xã;Trưởng các thôn sau sắp xếp, sáp nhập và nguyên Trưởng các thôn trước sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn xã Vĩnh Lại, thành Phố Hải Phòng.

Quang cảnh Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của thôn sau sắp xếp, với sự tham gia của Trưởng các thôn mới sau sắp xếp, sáp nhập và nguyên Trưởng các thôn trước sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng (địa phận huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ).

Tại hội nghị các đại biểu dượng nghe đồng chí Nguyễn Thị Thắm,Trưởng phòng Văn hóa- Xã hội xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng triển khai Nghị định 185 của Chính Phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Các đại biểu phát biểu ý kiến, thảo luận các nội dung, vấn đề quan trọng tại Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của thôn sau sắp xếp, với sự tham gia của Trưởng các thôn mới sau sắp xếp, sáp nhập và nguyên Trưởng các thôn trước sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng (địa phận huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ).

Đồng chí Nguyễn Thị Thắm cũng trình bày Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định mức phụ cấp đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, việc kiêm nhiệm chức danh, mức phục phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, số lượng, chức danh, mức hỗ trợ hàng tháng đối với người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng .

Các đại biểu phát biểu ý kiến,thảo luận các nội dung quan trọng tại Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của thôn sau sắp xếp, với sự tham gia của Trưởng các thôn mới sau sắp xếp, sáp nhập và nguyên Trưởng các thôn trước sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng (địa phận huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ).

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thị Thắm cũng hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bàn giao giữa trưởng thôn cũ với trưởng thôn mới; nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng thôn; Hướng dẫn lựa chọn người tham gia hoạt động ở thôn.

Thống thống nhất sử dụng nhà văn hóa của thôn; giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn sau sắp xếp theo Nghị định 154 của Chính phủ.

Tại hội nghị các đại biểu dành thời gian thảo luận, kiến nghị, đề xuất các vấn đề về sử dụng nhà văn hóa thôn, lựa chọn người tham gia hoạt động ở thôn…

Danh sách 13 thôn mới ở xã Vĩnh Lại, Hải Phòng (địa phận huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ) sau sắp xếp, sáp nhập thôn thành công

Trước đó, xã Vĩnh Lại, Hải Phòng đã tổ chức thành công Hội nghị công bố Nghị quyết về sắp xếp, sáp nhập thôn và các quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy ở thôn.

Theo đó, Chiều 30/6, tại Hội trường trung tâm xã, Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ xã Vĩnh Lại long trọng tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết về sắp xếp, sáp nhập thôn và các quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy ở thôn.

Hội nghị công bố Nghị quyết về sắp xếp, sáp nhập thôn và các quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy ở thôn ở xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng tiến hành nghi thức chào cờ.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Học Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Bùi Văn Vương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hướng- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Lại, Hải Phòng.

Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các cơ quan đóng trên địa bàn gồm: Kho bạc Nhà nước, Xí nghiệp KTCTTL, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng CSXH, Cán bộ chỉ huy Tiểu đoàn 1.

Cùng dự hội nghị là các đồng chí Trưởng, phó ban, ngành, cơ quan, đoàn thể xã, Giám đốc Trạm y tế xã, Giám đốc các HTX DVNN , các đồng chí Chi ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn trên địa bàn xã Vĩnh Lại, Hải Phòng.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng và Phòng Văn hóa – Xã hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND xã về việc thành lập chi bộ mới; chỉ định cấp ủy, các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ và trưởng thôn tại các thôn mới sau sắp xếp. Theo quy định, các thôn và chi bộ mới được thành lập chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026.

Sau lễ công bố, lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND xã đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ tại các thôn mới thành lập.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Học Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng đề nghị các thôn mới khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy; rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của chi bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong chi ủy, ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể.

Đồng thời, tập trung làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Các chi bộ cần phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ thôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố Nghị quyết của HĐND xã về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn xã năm 2026.

Theo đó, xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng (địa phận huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ) thành lập:

-Thôn Ninh Hòa trên cơ sở sáp nhập thôn Đoan Xuyên với thôn Đồng Hy.

-Thành lập thôn Quyết Thắng trên cơ sở sáp nhập thôn Quảng Nội với thôn Cẩm Bối và thôn Đồng Lại.

Thành lập thôn Ninh Thành trên cơ sở sáp nhập thôn Đan Cầu với thôn Đông Tân và thôn Phú Đan.

-Thành lập thôn Đông Tân Hương trên cơ sở sáp nhập thôn 2 với thôn 4.

-Thành lập thôn Nam Tân Hương trên cơ sở sáp nhập thôn 3 với thôn 5.

-Thành lập thôn Tân Nghĩa trên cơ sở sáp nhập thôn 1 với thôn Do Nghĩa.

-Thành lập thôn Xuân An trên cơ sở sáp nhập thôn An Cư với thôn Phù Lịch.

-Thành lập thôn Đỗ Xá trên cơ sở sáp nhập thôn Đồng Vạn với thôn Đỗ Xá.

Giữ ổn định 5 thôn gồm:

-Thôn 6 (Đổi tên Thôn 6 thành thôn Bắc Tân Hương)

-Thôn 7 (đổi tên Thôn 7 thành thôn Tây Tân Hương)

-Thôn La Tiến.

-Thôn Đa Nghi.

-Thôn Trịnh Xuyên.

Như vậy, sau sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ chức lại các thôn, đổi tên thôn, xã Vĩnh Lại, có danh sách tổng số 13 thôn, bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình theo quy định của Chính phủ.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng và Phòng Văn hóa – Xã hội đã xã Vĩnh Lại, Hải Phòng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND xã về việc thành lập chi bộ mới; chỉ định cấp ủy, các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ và trưởng thôn tại các thôn mới sau sắp xếp. Theo quy định, các thôn và chi bộ mới được thành lập chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026.

Sau lễ công bố, Nghị quyết về sắp xếp, sáp nhập thôn và các quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy ở thôn ở xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND xã đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ mới không chuyên trách tại các thôn mới thành lập.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Học Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng đề nghị các thôn mới khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy; rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của chi bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong chi ủy, ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể.

Đồng thời, tập trung làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Các chi bộ cần phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ thôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.