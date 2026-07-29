Sáp nhập thôn mới nhất ở Hưng Yên, xã Hồng Vũ (địa phận Thái Bình cũ) hoàn thiện 3 chức danh chủ chốt

Sáng ngày 24/7, tại hội trường Đảng ủy xã, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ) tổ chức Hội nghị trao quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Bí thư Chi bộ thôn Trà Vy Nam; chỉ định Trưởng thôn lâm thời thôn 1, thôn 4 và Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 1, thôn 4, thôn Trà Vy Nam.

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Dự hội nghị có đồng chí Phạm Nguyễn Tiêu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Trương Văn Chinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Kiên Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên phụ trách thôn 1, thôn 4, thôn Trà Vy Nam; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn; Ban Chi ủy các chi bộ thôn 1, thôn 4, thôn Trà Vy Nam cùng các đồng chí được trao quyết định.

Đồng chí Phạm Nguyễn Tiêu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên trao các quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Bí thư Chi bộ thôn Trà Vy Nam; quyết định chỉ định Trưởng thôn lâm thời thôn 1, thôn 4 và Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 1, thôn 4, thôn Trà Vy Nam, sau sáp nhập thôn thành công.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo xã đã công bố và trao các quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Bí thư Chi bộ thôn Trà Vy Nam; quyết định chỉ định Trưởng thôn lâm thời thôn 1, thôn 4 và Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 1, thôn 4, thôn Trà Vy Nam.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Nguyễn Tiêu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên chúc mừng các đồng chí được chuẩn y, chỉ định và bày tỏ tin tưởng các đồng chí sẽ nhanh chóng phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Ban Chi ủy và hệ thống chính trị ở thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiêu nhấn mạnh, trên cương vị mới, các đồng chí cần giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn; chủ động nắm bắt tình hình địa phương, bắt tay ngay vào công việc để lãnh đạo, điều hành hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử Trưởng thôn sắp tới.

Đồng thời yêu cầu các đồng chí luôn phát huy tinh thần cầu thị, học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ cán bộ đi trước; thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phản ánh, báo cáo tình hình hoạt động ở cơ sở với các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách thôn để được chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn.

Đối với các chi bộ, Ban Chi ủy và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn cần tăng cường phối hợp, tạo điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ các đồng chí mới được giao nhiệm vụ nhanh chóng tiếp cận công việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; đồng thời quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Việc chuẩn y, chỉ định các chức danh lần này tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ ở thôn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức thôn.

Các đồng chí lãnh đạo xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ) chụp ảnh kỷ niệm cùng các đồng chí được nhận quyết định sau sáp nhập thôn thành công.

Thực hiện Thông báo số 661-TB/TU ngày 11/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tiếp tục kiện toàn nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ và bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, đến ngày 24/7/2026, xã Hồng Vũ đã hoàn thành việc kiện toàn các chức danh Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tại 13/13 thôn.

Hiện nay, toàn bộ 13 thôn mới sau sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên đều có đầy đủ 3 chức danh chủ chốt, bảo đảm sự lãnh đạo, điều hành và phối hợp thống nhất trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai quy trình kiện toàn Chi ủy viên theo quy định, dự kiến thực hiện trong kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 8/2026.

Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục củng cố tổ chức đảng ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.