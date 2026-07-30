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Thứ năm, ngày 30/07/2026 11:39 GMT+7

Sáp nhập thôn mới nhất ở Hưng Yên, xã Thần Khê (địa phận Thái Bình cũ) miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh quan trọng này

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Cổng TTĐT xã Thần Khê Thứ năm, ngày 30/07/2026 11:39 GMT+7
Sáp nhập thôn thành công, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ) đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh thôn đội trưởng trên địa bàn.
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Chiều ngày 20/7/2026, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ) đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ đối với chức danh thôn đội trưởng tại các thôn trên địa bàn xã sau sắp xếp, sáp nhập thôn thành công.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Phóng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thần Khê; đồng chí Trần Xuân Điển - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Đinh Thị The - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy; đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Thần Khê.

Dự hội nghị còn có các đồng chí thôn đội trưởng được miễn nhiệm và các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức danh thôn đội trưởng.

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên đã công bố các Quyết định miễn nhiệm đối với các đồng chí thôi giữ chức vụ thôn đội trưởng theo nguyện vọng để kiện toàn, sắp xếp tổ chức theo quy định.

Đồng thời Ban Chỉ huy Quân sự xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên cũng công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm đối với các đồng chí được giao đảm nhiệm chức danh thôn đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân tự vệ, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại cơ sở.

Tiếp đó, Lãnh đạo xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên đã trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được giao nhiệm vụ mới, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Điển - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp, cống hiến của các đồng chí được miễn nhiệm trong thời gian đảm nhiệm chức vụ thôn đội trưởng.

Đồng chí Trần Xuân Điển mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm và uy tín của mình để đồng hành, hỗ trợ địa phương trong các phong trào, nhiệm vụ tại cơ sở.

Đối với các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Chủ tịch UBND xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ) đề nghị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở thôn để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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