Chiều ngày 30/6, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Văn Giang cũ) tổ chức Lễ công bố các Quyết định về việc thành lập thôn tại 11 thôn theo Đề án sắp xếp.

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Dự buổi lễ tại các thôn có các đồng chí lãnh đạo xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, trong đó đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã dự tại thôn Đan Nhiễm; đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã dự tại thôn Phi Liệt; đồng chí Đỗ Văn Hân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã dự tại thôn Tân Tiến.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể được phân công dự tại các thôn.

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Tại hội nghị, đã công bố Nghị quyết thành lập thôn, chi bộ và các Quyết định về công tác cán bộ khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ chức lại thôn, phố trên địa bàn xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Sau khi thực hiện sắp xếp, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên giảm từ 22 thôn, phố xuống còn 11 thôn, giảm 50% số thôn so với trước đây.

Đồng thời, hệ thống tổ chức Đảng ở cơ sở được kiện toàn với 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026.





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Để các thôn mới sau sắp xếp nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động hiệu quả và đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của Nhân dân; tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo xã đề nghị Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo thôn, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng quy chế làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, bảo đảm mọi hoạt động diễn ra thông suốt, không làm gián đoạn việc phục vụ Nhân dân.

Đồng thời, Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo thôn, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở 11 thôn mới thành lập của xã Văn Giang tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

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UBND xã Văn Giang và các bộ phận chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan sau sắp xếp đơn vị hành chính nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định.

Cùng với đó, tập trung phát động các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, chăm lo đời sống Nhân dân.

Đồng thời hoàn thành việc bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất, bảo đảm sự kế thừa, liên tục và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã trao các Quyết định thành lập Chi bộ thôn, Quyết định chỉ định Bí thư chi bộ, trưởng thôn lâm thời, trưởng ban Công tác Mặt trận và các chức danh liên quan của 11 thôn mới trên địa bàn xã.

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Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện Bí thư Chi bộ các thôn mới của xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên bày tỏ vinh dự khi được Đảng bộ xã tin tưởng giao trọng trách; đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo thôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu, nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần xây dựng các thôn mới ngày càng phát triển và cùng Đảng bộ, chính quyền xã Văn Giang hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.