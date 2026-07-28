Sáp nhập thành công Bến Tre, Trà Vinh trước đây, nay tỉnh Vĩnh Long đang làm việc quan trọng gì liên quan đến nông sản?
Ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long (gồm địa phận Bến Tre, Trà Vinh cũ) đang chuyển đổi theo hướng xanh, minh bạch và bền vững. Tỉnh Vĩnh Long quyết liệt đẩy nhanh tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; khuyến khích áp dụng VietGAP, GlobalGAP, mở rộng mã số vùng trồng, vùng nuôi và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.