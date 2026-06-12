Sáp nhập thôn mới nhất ở Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), xã La Dạ còn 5 thôn, nông thôn mới thuận lợi, có thôn mới tên La Ngà

Sáp nhập thôn ở địa phận tỉnh Bình Thuận cũ: Xã La Dạ mời người dân lại lắng nghe ý kiến đóng góp sáp nhập thôn

Theo ông Nguyễn Minh Phương, trước khi thống nhất sáp nhập 8 thôn thành 5 thôn, lãnh đạo xã La Dạ đã có những cuộc khảo sát thực tế ở các thôn, tổ chức các phiên họp và tham khảo người dân để đi đến sự thống nhất này.

Xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng, tổ chức hội nghị về triển khai việc sáp nhập thôn trên địa bàn xã. Ảnh: PV

“Việc sắp xếp thôn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

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Chúng tôi đã dựa vào các điều kiện thực tế, quy mô dân số, đảm bảo tính ổn định, bền vững, yếu tố lịch sử, văn hóa truyền thống, phong tục tập quán và sự tương đồng về sinh hoạt của cộng đồng dân cư, có địa hình thuận lợi cho việc quản lý, không ảnh hưởng đến công tác quản lý địa bàn và trật tự an toàn xã hội….”, ông Nguyễn Minh Phương chia sẻ.

Lãnh đạo xã La Dạ cho biết, trong quá trình thực hiện luôn bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, minh bạch và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Xã đã mời người dân và những cán bộ làm công tác thông đến dự hội nghị bàn về chuyện sáp nhập thôn.

Tại hội nghị này, lãnh đạo xã La Dạ đã lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý chính đáng của người dân và kịp thời giải thích những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân…

Ông Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy xã La Dạ. Ảnh: PV





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Đảng uỷ xã La Dạ đã giao Ban Xây dựng Đảng chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội rà soát, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Đề án kiện toàn tổ chức đảng, đề xuất nhân sự để chỉ định các chức danh ở thôn sau sắp xếp (gồm Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn).

Xã La Dạ thành lập thôn La Ngà mới và thôn Nam Sơn mới

Theo ông Trần Trung Hải, Chủ tịch UBND xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn có số hộ gia đình 2522 hộ/9.983 khẩu, có nhiều dân tộc khác nhau như Kinh, Tày, K’ho, Mường, Nùng, Thái, Hoa, Khơ me… đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 45%.

Người dân xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng, đóng góp ý kiến về triển khai việc sáp nhập thôn trên địa bàn xã. Ảnh: PV

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Trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương, đối chiếu quy định hiện hành về sáp nhập thôn, tổ dân phố, UBND xã La Dạ đề xuất phương án sắp xếp lại theo hướng giảm để phát triển kinh tế và thuận thiện xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, Thôn 3(410 hộ/1705 khẩu) được đặt tên mới là Thôn Nam Sơn. Thôn Đa Tro (363 hộ/1190 khẩu), đặt tên lại là Thôn Đa Mi 1.

Sắp xếp sáp nhập Thôn 2 (222 hộ/996 khẩu) vào Thôn 1 (374 hộ/1730 khẩu), đặt tên thôn mới là Thôn La Ngà, có quy mô 596 hộ/2726 khẩu.

Sắp xếp sáp nhập Thôn La Dày (284 hộ/1109 khẩu) vào Thôn Đa Kim (305 hộ/1203 khẩu), đặt tên là Thôn Đa Mi 2, có quy mô 589 hộ/2312 khẩu.

Sắp xếp, sáp nhập Thôn 4 (236 hộ/843 khẩu) vào thôn Đaguri (328 hộ/1069 khẩu) thành thôn Đaguri, có quy mô 564 hộ/1912 khẩu.

Như vậy, sau sắp xếp, toàn xã La Dạ có 5 thôn mới là Thôn La Ngà, Thôn Đa Mi 1, Thôn Đa Mi 2, Thôn Đaguri, Thôn Nam Sơn.

Mở rộng không gian thuận lợi xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập, sắp xếp

Theo UBND xã La Dạ, các thôn mới sau sắp xếp đều có quy mô số hộ đạt tiêu chuẩn thôn theo quy định mới.

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Việc này giúp tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối quản lý, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, giảm chi phụ cấp, giảm chi hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý ở cơ sở.

Việc sắp xếp thôn lần này góp phần huy động nguồn lực từ nhân dân tăng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới. Tiết kiệm được quỹ đất, kinh phí đầu tư, xây dựng mới cũng như sửa chữa và mua sắm trang thiết bị của nhà sinh hoạt cộng đồng…

Sau sắp xếp giảm số lượng cán bộ thôn không chuyên trách, từ đó tập trung ngân sách để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, hạ tầng cơ sở lớn hơn và khang trang hơn cho người dân. Mở rộng không gian phát triển tạo điều kiện quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội trên một địa bàn rộng hơn.

Xã La Dạ ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường... Ảnh: PV





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Về công tác nhân sự (những người hoạt động không chuyên trách) giảm được 9 người và giảm chi phí ngân sách của tỉnh (phụ cấp cho con người, phụ cấp cho các hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn) hơn 42.120.000 đồng/năm/người.

La Ngà là tên một con sông phụ lưu cấp I quan trọng của sông Đồng Nai, bắt nguồn từ cao nguyên Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Sông La Ngà chảy qua địa phận tỉnh Bình Thuận cũ, và huyện Định Quán, Tân Phú (tỉnh Đồng Nai cũ) trước khi hợp lưu vào sông Đồng Nai, đoạn qua hồ Trị An, nay là TP. Đồng Nai.

Những nơi có dòng sông La Ngà chảy qua, nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng, giúp người dân phát triển nông nghiệp, các làng bè nuôi cá đặc sản và mang nhiều giá trị văn hóa, lịch sử.

Người dân xã La Dạ ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường... Ảnh: PV

Xã La Dạ đặt mục đạt chuẩn nông thôn mới

Xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Đa Mi và La Dạ của huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ, có tổng diện tích tự nhiên 264,17 km2, quy mô dân số 9.435 người. Đây là địa phương có những đặc thù riêng biệt, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 45%.

Lãnh đạo xã La Dạ đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2030 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

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Về nông nghiệp xã La Dạ chủ yếu phát triển theo định hướng nông - lâm nghiệp đa chuỗi, xanh và bền vững. Địa bàn tập trung canh tác các loại cây công nghiệp (cà phê, điều, chè).

Đặc biệt là cây sầu riêng, được chú trọng nâng cao giá trị nhờ ứng dụng các mô hình kỹ thuật mới. Sầu riêng Đa Mi xã La Dạ là loại đặc sản nổi tiếng. Nhờ khí hậu ôn hòa và nguồn nước từ hồ thủy điện Đa Mi, sầu riêng nơi đây có cơm vàng, hạt lép, vị béo ngọt đậm đà và thường chín muộn hơn các vùng khác từ 10 - 15 ngày.

Sầu riêng Đa Mi được cấp mã số vùng trồng và áp dụng quy trình VietGAP, chủ yếu là các giống được ưa chuộng như Ri6 hoặc Dona (Monthong). Trái thường có trọng lượng từ 2.5 - 4 kg, vỏ mỏng, phần cơm dày và dẻo nên được người tiêu dùng ưa chọn…

Xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng ra quân hưởng ứng phong trào và kỹ năng số trên nền tảng VNeID... Ảnh: PV

Xã La Dạ phấn đấu đến năm 2026, 100% người dân trưởng thành có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, có khả năng sử dụng thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng và dịch vụ số thiết yếu; ít nhất 80% người dân trong độ tuổi trưởng thành được xác nhận đạt chuẩn phổ cập tri thức về chuyển đổi số và kỹ năng số trên nền tảng VNeID...

