Sáp nhập thôn mới nhất ở Ninh Bình, xã Nam Ninh giảm từ 41 trưởng thôn xuống còn 19 (địa phận tỉnh Nam Định cũ)

Chiều 30/6, tại nhà văn hoá trung tâm xã, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình (địa phận huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ) tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND xã và các quyết định của hệ thống chính trị về việc sắp xếp, thành lập các tổ chức, chỉ định nhân sự sau sáp nhập thôn trên địa bàn xã.

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Đây là dấu mốc mang tính bước ngoặt, mở ra giai đoạn phát triển mới cho hệ thống chính trị cơ sở tại xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình.

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Các đại biểu dự hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND xã và các quyết định của hệ thống chính trị về việc sắp xếp, thành lập các tổ chức, chỉ định nhân sự sau sáp nhập thôn trên địa bàn xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình (địa phận huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ).

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Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tất Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Lưu Thị Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Lưu Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm thuộc UBND xã; các đồng chí Bí thư, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận các thôn, xóm trước và sau sắp xếp.



Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Chánh VP HĐND-UBND xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình (địa phận huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ) thông qua Nghị quyết của HĐND về sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã.

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Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố Nghị quyết của HĐND xã về sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã Nam Ninh năm 2026, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh Ninh Bình.

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Đồng chí Vũ Đức Hiệp, TVĐU, Trưởng ban xây dựng Đảng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình.

Cũng tại hội nghị, các cơ quan tham mưu của Đảng ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã công bố các quyết định kết thúc hoạt động của các chi bộ thôn, xóm trực thuộc đảng bộ xã và chuyển giao đảng viên về chi bộ thôn mới sau sắp xếp.

Hội nghị nghe công bố Quyết định thành lập các chi bộ thôn mới sau sắp xếp, Quyết định chỉ định nhân sự cấp uỷ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ thôn nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định chỉ định trưởng thôn lâm thời của các thôn mới sau sắp xếp; Quyết định thành lập ban công tác mặt trận và chỉ định trưởng ban công tác mặt trận thôn sau sắp xếp.

Sau khi sắp xếp, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình giảm từ 41 thôn xuống còn 19 thôn, gồm các thôn sau"

-Thôn Đông Trí An Tây Trí An, Hưng Đễ, Xối Tây, Nam Long, Hạ Lao, Bình Yên, Xối Thượng, Thượng Trà, Thôn Nội, Đô Đò, Đô Quan, Bằng Hưng, Duyên Hưng, Tiền Phong, Đông Phong, Trung Thành, Y Lư, Biên Hòa.

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Tương ứng với việc sắp xếp địa bàn dân cư, Đảng ủy xã kết thúc hoạt động của 39 chi bộ thôn cũ và thành lập 17 chi bộ thôn mới, giữ nguyên 1 chi bộ và đổi tên 1 chi bộ hiện có.

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Đồng chí Triệu Quốc Phong, ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình thông qua Quyết định chỉ định trưởng thôn lâm thời của các thôn mới sau sắp xếp.

Đồng chí Nguyễn Văn Hinh, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình, Bí thư đoàn TNCS HCM xã Nam Ninh thông qua Quyết định thành lập ban công tác mặt trận tại các thôn mới sau sắp xếp...

Việc kiện toàn tổ chức nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa tổ chức đảng với địa bàn dân cư sau sắp xếp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

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Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nam Ninh ghi nhận, tri ân những đóng góp của đội ngũ cán bộ cơ sở trước khi sắp xếp, đồng thời, chúc mừng các đồng chí được tin tưởng giao nhiệm vụ sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức thôn.

Đồng chí Nguyễn Tất Thắng đề nghị các đồng chí trong cấp ủy chi bộ và đội ngũ cán bộ được phân công, chỉ định phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu; khẩn trương ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

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Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình sắp xếp đơn vị thôn và tổ chức bộ máy ở cơ sở.

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Các chi bộ thôn, cán bộ chủ chốt của các thôn cần rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc của thôn, điều chỉnh phù hợp với thôn mới thành lập; cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng bộ xã, các văn bản chỉ đạo của cấp trên thành chương trình, hành động cụ thể, từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo công tác sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2026.

Cần chú trọng công tác đảm bảo ANTT tại thôn, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa chi bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Tất Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND xã và các quyết định của hệ thống chính trị về việc sắp xếp, thành lập các tổ chức, chỉ định nhân sự sau sáp nhập thôn trên địa bàn xã.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Nam Ninh tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển, đội ngũ cán bộ được giao nhiệm vụ hôm nay sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.

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Đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở các thôn mới, cùng với toàn Đảng bộ và nhân dân xây dựng xã Nam Ninh ngày càng phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Việc công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp thôn và kiện toàn tổ chức, cán bộ là dấu mốc quan trọng trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện của xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.