Sáp nhập thôn mới nhất ở Phú Thọ, xã Lương Sơn (địa phận tỉnh Hòa Bình cũ), chỉ định chức danh cán bộ 23 thôn mới

Tối 01/7/2026, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ (địa phận huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) tổ chức Lễ công bố thành lập thôn, tổ dân phố và các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ sau sắp xếp, sáp nhập thôn, đổi tên thôn, đồng loạt tại 23 thôn, tổ dân phố.

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Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận ở cơ sở, bảo đảm các đơn vị dân cư mới hoạt động ngay sau sắp xếp, không để gián đoạn công tác lãnh đạo, quản lý và phục vụ Nhân dân.

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Đồng chí Đoàn Tiến Lập - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ trao Quyết định thành lập thôn, tổ dân phố và các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ sau sắp xếp, đổi tên tại Tổ dân phố Hùng Sơn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, Hoàng Việt Hồng trao quyết định thành lập thôn, tổ dân phố và các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ thôn sau sắp xếp, sáp nhập thôn, đổi tên tại Tổ dân phố Cửu Long.

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Tại các điểm tổ chức Lễ công bố, chương trình được thực hiện thống nhất, trang trọng, thiết thực.

Đoàn công tác của xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ công bố Nghị quyết của HĐND xã về thành lập thôn, tổ dân phố; các quyết định về kết thúc hoạt động chi bộ cũ, thành lập chi bộ mới, chỉ định cấp ủy chi bộ, Trưởng thôn lâm thời, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời; thành lập Ban Công tác Mặt trận và công nhận Trưởng Ban Công tác Mặt trận.

Điểm nhấn là việc kiện toàn đồng bộ trục vận hành ở cơ sở: chi bộ, đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố và Ban Công tác Mặt trận.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, Chu Văn Thắng trao quyết định thành lập thôn, tổ dân phố và các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ sau sắp xếp, đổi tên tại TDP Mỏ.

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Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố là chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

Ngay sau buổi lễ, cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố được yêu cầu khẩn trương ổn định tổ chức; tiếp nhận, bàn giao tổ chức đảng, đảng viên, hồ sơ, sổ sách, danh sách hộ gia đình, nhân khẩu, tài chính, tài sản theo đúng quy định; chuẩn bị sinh hoạt chi bộ ngày 03/7/2026; triển khai Sổ tay đảng viên điện tử, phấn đấu 100% đảng viên được hướng dẫn sử dụng; xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, kiểm tra, giám sát và nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, Hoàng Việt Hải trao quyết định thành lập thôn, tổ dân phố và các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ sau sắp xếp, đổi tên tại Tổ dân phố Cửu Long.





Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, Lê Minh Long trao quyết định thành lập thôn, tổ dân phố và các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ sau sắp xếp, đổi tên tại TDP Cửu Long.

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Đại diện các chi bộ mới thành lập phát biểu nhận nhiệm vụ, bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết; cán bộ, đảng viên nêu gương, gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm; phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể vận động Nhân dân xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình, an toàn, phát triển.

Lễ công bố đồng loạt tại 23 thôn, tổ dân phố thể hiện sự chủ động, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền xã Lương Sơn; tạo tiền đề để các đơn vị dân cư mới sớm ổn định, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Tên gọi “Vĩnh Long” có từ thời nhà Nguyễn, địa phận năm 1757 gồm cả tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, An Giang



