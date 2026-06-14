Sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố ở Hải Phòng: Dự kiến hơn 9.000 người nghỉ công tác

Theo phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố của các địa phương, trên địa bàn thành phố Hải Phòng dự kiến bố trí, tiếp tục sử dụng đối với khoảng 4.489 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khoảng 4.984 người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Khoảng 3.187 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và khoảng 5.837 người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố dự kiến nghỉ công tác sau sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Phòng Văn hoá - Xã hội xã Ninh Giang (Hải Phòng) rà soát phương án sắp xếp thôn trên địa bàn.

Theo phương án, UBND thành phố sẽ ban hành Quyết định quy định cụ thể tiêu chuẩn, nhiệm vụ và việc quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất việc bố trí thêm 1 phó trưởng thôn/phó tổ trưởng tổ dân phố tại các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp có quy mô từ 1.500 hộ trở lên hoặc được sắp xếp, tổ chức lại từ 4 thôn, tổ dân phố nguyên trạng trở lên để bảo đảm nâng cao chất lượng hoạt động tự quản tại cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Đối với khoảng 3.187 trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do dôi dư khi sắp xếp thôn, tổ dân phố sẽ được xem xét, giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại điều 10 Nghị định số 154/2025 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

Đối với khoảng 5.837 người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do dôi dư khi sắp xếp thôn, tổ dân phố hiện không có quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp này.

Theo: Báo Hải Phòng