Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Cách chọn Trưởng thôn?

Sau sáp nhập thôn, không mặc nhiên giữ chức Trưởng thôn cũ

Nhiều địa phương hiện nay đang thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn chưa bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô dân cư hoặc để phù hợp với yêu cầu quản lý trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Khi hai hoặc nhiều thôn được sáp nhập thành một thôn mới, không ít người dân băn khoăn liệu Trưởng thôn của một trong các thôn cũ có đương nhiên tiếp tục giữ chức vụ tại thôn mới hay không.

Sau sáp nhập thôn, không mặc nhiên giữ chức Trưởng thôn cũ. Ảnh minh hoạ: Quang Minh.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Hoàng Anh Sơn cho biết, quy định hiện hành không đặt ra cơ chế "đương nhiên kế nhiệm" đối với Trưởng thôn sau khi thực hiện sáp nhập.

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Khoản 2 Điều 4 Nghị định 185/2026/NĐ-CP quy định việc bầu cử, cho thôi làm nhiệm vụ Trưởng thôn được thực hiện theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đáng chú ý, trong trường hợp thành lập, sắp xếp hoặc tổ chức lại thôn, pháp luật cho phép UBND cấp xã chỉ định Trưởng thôn lâm thời để điều hành hoạt động của thôn mới trong thời gian chuyển tiếp.

Cụ thể, người được chỉ định chỉ thực hiện nhiệm vụ điều hành tạm thời cho đến khi cộng đồng dân cư bầu được Trưởng thôn chính thức và thời hạn này không được kéo dài quá 6 tháng kể từ ngày có quyết định chỉ định.

Như vậy, sau khi sáp nhập, Trưởng thôn của các thôn cũ sẽ không mặc nhiên trở thành Trưởng thôn của đơn vị mới. Trong giai đoạn đầu, UBND cấp xã có thể lựa chọn một người đủ điều kiện, uy tín và phù hợp để giữ vai trò Trưởng thôn lâm thời nhằm bảo đảm hoạt động của cộng đồng dân cư không bị gián đoạn.

Sau đó, việc lựa chọn Trưởng thôn chính thức phải được thực hiện thông qua quy trình bầu cử theo đúng quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Theo Luật sư Hoàng Anh Sơn, quy định này nhằm bảo đảm tính khách quan, dân chủ và tạo điều kiện để người dân trực tiếp lựa chọn người đại diện cho cộng đồng dân cư của thôn mới sau sắp xếp.

Những ai đủ điều kiện để trở thành Trưởng thôn sau sáp nhập. Ảnh minh hoạ: PL.

Những ai đủ điều kiện để trở thành Trưởng thôn sau sáp nhập?

Bên cạnh câu hỏi ai sẽ điều hành thôn mới, nhiều người dân cũng quan tâm đến tiêu chuẩn đối với người được giới thiệu hoặc ứng cử làm Trưởng thôn sau sáp nhập.

Điều 7 Nghị định 185/2026/NĐ-CP quy định khá chi tiết các tiêu chuẩn của Trưởng thôn.

Theo đó, người được bầu làm Trưởng thôn phải là công dân Việt Nam cư trú thường xuyên tại địa bàn xã, từ đủ 21 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; đồng thời ưu tiên người trong độ tuổi lao động.

Ngoài điều kiện về cư trú và độ tuổi, pháp luật còn yêu cầu người giữ chức danh Trưởng thôn phải có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống, có uy tín trong cộng đồng dân cư và được Nhân dân tín nhiệm. Bản thân và gia đình phải chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số ở cơ sở, pháp luật hiện nay không chỉ yêu cầu Trưởng thôn có kinh nghiệm vận động quần chúng mà còn phải có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu công việc.

Khoản 4 Điều 7 Nghị định 185/2026/NĐ-CP quy định người giữ chức danh Trưởng thôn cần có khả năng lập kế hoạch, tổng hợp, thống kê, báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ quản lý tại địa bàn; đồng thời có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động của thôn.

Bên cạnh đó, người đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành bản án, quyết định của Tòa án sẽ không đủ điều kiện đảm nhiệm chức danh này.

Luật sư Hoàng Anh Sơn nhận định, sau khi sáp nhập, quy mô dân cư của nhiều thôn sẽ lớn hơn trước, khối lượng công việc cũng tăng lên đáng kể. Vì vậy, việc lựa chọn Trưởng thôn không chỉ dựa vào thâm niên hay vị trí từng đảm nhiệm trước đây mà cần đặt trọng tâm vào năng lực tổ chức, khả năng tập hợp quần chúng, kỹ năng điều hành và mức độ tín nhiệm của người dân.

Có thể thấy, Nghị định 185/2026/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý tương đối đầy đủ cho quá trình sắp xếp, tổ chức lại thôn. Sau sáp nhập, Trưởng thôn cũ không đương nhiên tiếp tục giữ chức vụ mà trước mắt có thể được xem xét chỉ định làm Trưởng thôn lâm thời hoặc tham gia ứng cử theo quy định. Người giữ chức danh Trưởng thôn chính thức cuối cùng vẫn phải là người đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn pháp luật và nhận được sự tín nhiệm của cộng đồng dân cư nơi mình sinh sống.