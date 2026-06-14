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Chủ nhật, ngày 14/06/2026 06:40 GMT+7

Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Đà Nẵng: Xã Trà Tân có diện tích 183,08 km², sắp xếp thôn như thế nào?

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Trương Hồng Chủ nhật, ngày 14/06/2026 06:40 GMT+7
Xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng dự kiến sắp xếp thôn, tổ dân phố (sáp nhập thôn, tổ dân phố) từ 7 thôn giảm xuống còn 6 thôn. Việc sáp nhập, sắp xếp thôn xóm sẽ mở ra không gian phát triển mới và phù hợp với điều kiện đặc thù của xã miền núi Trà Tân. Đặc biệt, xã Trà Tân sẽ giữ nguyên 4 thôn của xã Trà Giác cũ vì lý do này…
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Sáp nhập thôn, sắp xếp lại tổ dân phố 2026 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giữ nguyên 4 thôn của xã Trà Giác, tỉnh Quảng Nam cũ

Xã Trà Tân mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Trà Tân và Trà Giác thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ.

Sau khi về với thành phố Đà Nẵng, xã Trà Tân sở hữu diện tích tự nhiên rất lớn, lên tới 183,08 km² với quy mô dân số 6.393 người.

Nơi đây từng là chiến khu, trung tâm đầu não của cách mạng Khu 5 trong kháng chiến chống Mỹ gắn liền với Khu căn cứ địa cách mạng, Khu di tích lịch sử Trung Trung bộ và Khu di tích lịch sử Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên...

Xã Trà Tân, nơi đây từng là chiến khu, trung tâm đầu não của cách mạng Khu 5 trong kháng chiến chống Mỹ gắn liền với Khu căn cứ địa cách mạng, Khu di tích lịch sử Trung Trung bộ. Ảnh: TT-TH

Với đặc thù địa hình miền núi phức tạp, dân cư phân tán và giao thông còn nhiều cách trở, xã Trà Tân hiện có 7 thôn (xã Trà Tân cũ có 3 thôn, xã Trà Giác cũ có 4 thôn).

Qua rà soát thực tế, chính quyền địa phương dự kiến sẽ giữ nguyên hiện trạng 4 thôn thuộc địa bàn Trà Giác cũ bao gồm, Trà Giác (245 hộ), Ngọc Giác (218 hộ), Ngọc Tu (245 hộ) và Sông Y (171 hộ).

Ở xã Trà Tân còn là nơi đặt Bia di tích lịch sử Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên

Việc giữ nguyên 4 thôn này xuất phát từ yếu tố địa lý biệt lập, khoảng cách đi lại xa, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và là nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung.

Quyết định giữ ổn định mô hình tổ chức tại đây nhằm duy trì phong tục tập quán, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, tránh gây khó khăn cho người dân khi sinh hoạt cộng đồng…

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng trong một lần cùng đoàn công tác của thành phố viếng hương và thăm các di tích lịch sử tại xã Trà Tân. Ảnh: TT
Dự thảo của xã Trà Tân về sắp xếp, sáp nhập thôn, dự kiến giữ giữ nguyên hiện trạng 4 thôn thuộc địa bàn Trà Giác cũ bao gồm, Trà Giác, Ngọc Giác, Ngọc Tu và Sông Y. Ảnh: TT

Xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng từ 7 thôn, dự kiến giảm còn 6 thôn

Đối với 3 thôn thuộc địa bàn xã Trà Tân cũ gồm, Thăng Phương, Nước Oa và Sông Tranh, địa phương sẽ tiến hành sáp nhập, điều chỉnh địa giới để giảm xuống còn 2 thôn.

Phương án cụ thể như sau, thôn Nước Oa mới, sáp nhập một phần diện tích và dân cư của thôn Sông Tranh vào thôn Nước Oa cũ. Quy mô sau sắp xếp đạt khoảng 317 hộ với 1.365 nhân khẩu.

Xã Trà Tân dự kiến Thôn Thăng Phương mới sau sáp nhập gồm toàn bộ diện tích, dân số thôn Thăng Phương và một phần địa bàn và dân cư của thôn Sông Tranh. Ảnh: TT

Thôn Thăng Phương mới sau sáp nhập gồm toàn bộ diện tích, dân số thôn Thăng Phương và một phần địa bàn và dân cư của thôn Sông Tranh. Quy mô sau sắp xếp dự kiến khoảng 316 hộ với 1.556 nhân khẩu.

Như vậy, sau khi hoàn thành phương án, toàn xã Trà Tân sẽ giảm từ 7 thôn xuống còn 6 thôn.

Song song với việc sáp nhập địa giới, xã Trà Tân triển khai đồng bộ việc kiện toàn tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để không làm gián đoạn hoạt động tại cơ sở. Mỗi thôn sau sắp xếp sẽ bố trí thống nhất 1 Chi bộ, 1 Trưởng thôn, 1 Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể.

Người dân miền núi xã Trà Tân trong một lần đến các nhà văn hóa thôn làm định danh mức 2. Ảnh: TT
Lực lượng chức năng xã Trà Tân trong đợt bầu cử vừa rồi, nhiều lực lượng phải mang thùng phiếu đến tận nhà của các cá nhân người già để được bỏ phiếu. Ảnh: TT

Ông Lê Minh Chiến - Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho biết: “Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức thôn phải bảo đảm tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương và đặc biệt là không làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Chúng tôi đặt nguyên tắc dân chủ, công khai lên hàng đầu để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân”.

Đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn mới, xã Trà Tân cho biết, sẽ ưu tiên lựa chọn những nhân sự có phẩm chất đạo đức, uy tín và năng lực.

Đặc biệt, tiêu chí sử dụng công nghệ thông tin và thiết bị thông minh được nhấn mạnh nhằm phục vụ công tác quản lý, cải cách hành chính và chuyển đổi số ngay từ cơ sở.

Địa phương cũng khuyến khích thực hiện mô hình Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn tại những nơi đủ điều kiện để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực điều hành tại khu dân cư.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, TP Đà Nẵng-Nguyễn Hồng Lai trong một lần hỏi thăm, động viên các em học sinh trên địa bàn. Ảnh: TT

Ông Nguyễn Hồng Lai - Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân nhấn mạnh, việc sáp nhập, sắp xếp lại các thôn phải dựa trên nguyên tắc thận trọng, tôn trọng đặc thù văn hóa và gắn liền với việc kiện toàn nhân sự, nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ các nội dung công khai, minh bạch theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”.

“Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện quy trình lấy ý kiến cử tri một cách minh bạch, dân chủ từ cơ sở. Phát huy tối đa tiếng nói của các già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, giải thích, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của việc tinh gọn bộ máy.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng trong một lần kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt, sạt lở tại xã Trà Tân. Ảnh: TT

Tên gọi mới của các thôn sau sáp nhập được định hướng lưu giữ theo các địa danh quen thuộc, gắn liền với giá trị lịch sử và phong tục tập quán của người dân bản địa để không làm đứt gãy tính kết nối cộng đồng.

Đặc biệt, nhiệm vụ trọng tâm sắp tới, xã Trà Tân sẽ tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó chú ý đến hạ tầng giao thông và công nghệ thông tin; khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai; tập trung phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, phát triển cây dược liệu.

Đồng thời, phát huy giá trị di tích lịch sử và tiềm năng cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số để phát triển du lịch…”, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai cho biết.

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