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Thứ bảy, ngày 13/06/2026 20:10 GMT+7

Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Hải Phòng (gồm Hải Dương cũ), xã Thanh Hà tổ chức cuộc họp quan trọng này

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Đức Anh Thứ bảy, ngày 13/06/2026 20:10 GMT+7
Chiều 8/6, Ban Chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập thôn (sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026) trên địa bàn xã Thanh Hà, Hải Phòng mới (địa phận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ) tổ chức cuộc họp để nghe cơ quan thường trực báo cáo tiến độ triển khai thực hiện công tác sắp xếp, sáp nhập các thôn trên địa bàn xã.
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Dự cuộc họp của Ban Chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập thôn (sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026) trên địa bàn xã Thanh Hà, Hải Phòng mới (địa phận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ) có các đồng chí: Bùi Văn Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Trưởng ban chỉ đạo (BCĐ); Trần Duy Thược, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Thanh Hà, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ.

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Xã Thanh Hà, Hải Phòng mới (địa phận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ) hiện có tổng số 23 thôn, theo phương án sẽ sắp xếp, tổ chức lại 15 thôn thành 7 thôn; 8 thôn giữ nguyên hiện trạng.

Các đại biểu về dự cuộc họp Ban Chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập thôn (sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026) trên địa bàn xã Thanh Hà, Hải Phòng mới (địa phận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ) tổ chức cuộc họp để nghe cơ quan thường trực báo cáo tiến độ triển khai thực hiện...

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Cụ thể:

-Tổ chức sắp xếp lại thôn Đa Khê với thôn An Lão thành 1 thôn mới, dự kiến lấy tên là thôn An Lão.

-Thôn Hào Xá 1 với thôn Hào Xá 2 thành thôn Hào Xá 1.

-Thôn Hào Xá 3 với thôn Hào Xá 4 thành thôn Hào Xá 2.

-Sáp nhập thôn 1 với thôn 2 lấy tên là thôn 1.

-Thôn 3 với thôn 4 thành thôn 3.

-Thôn 5 với thôn 6 thành thôn 4.

-Tổ chức sắp xếp lại 3 thôn 7, 8, 9 thành 1 thôn mới, lấy tên là thôn 2.

Đại diện Phòng Văn hoá-Xã hội xã Thanh Hà, Hải Phòng (địa phận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ) báo cáo tình hình, tiến độ triển khai công tác sắp xếp, tổ chức lại các thôn (sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026) địa bàn xã.

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8 thôn của xã Thanh Hà, Hải Phòng giữ nguyên tên gọi, không tổ chức sắp xếp gồm: Xuân An, Tráng Liệt 1, Tráng Liệt 2, Thúy Lâm 1, Thúy Lâm 2, Lại Xá 1, Lại Xá 2 và Khánh Mậu.

Dự kiến, sau sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn, xã Thanh Hà còn 15 thôn (giảm 8 thôn).

Theo kế hoạch, từ ngày 10 đến 12/6, xã Thanh Hà sẽ tổ chức lấy ý kiến đại diện hộ gia đình về dự thảo Đề án.

Tiếp đó sẽ trình HĐND xã ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn. Thực hiện việc sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn không tiếp tục tham gia hoạt động do sắp xếp, tổ chức lại thôn theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu ra nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề như: cách thức, trình tự việc lấy ý kiến nhân dân; tên gọi của một số thôn sau khi sắp xếp, sáp nhập; nhân sự hoạt động sau khi thành lập thôn mới; quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho các đồng chí thôi không gia công tác…

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Các đại biểu thảo luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạosắp xếp, sáp nhập thôn (sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026) trên địa bàn xã Thanh Hà, Hải Phòng mới (địa phận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ)

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Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Duy Thược, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ đề nghị Phòng Văn hoá – xã hội, cơ quan thường trực của BCĐ tiếp tục tham mưu cho Đảng uỷ, BTV, UBND xã để lãnh đạo, chỉ đạo các bước tiếp theo trong quá trình sắp xếp, sáp nhập thôn.

Các đồng chí thành viên BCĐ cần tập trung việc lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát cơ sở thôn trong việc thực hiện lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Trần Duy Thược, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Thanh Hà, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ sắp xếp, sáp nhập thôn (sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026) trên địa bàn xã Thanh Hà, Hải Phòng mới (địa phận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ phát biểu kết luận cuộc họp.

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Đồng chí cũng đề nghị Công an xã cần nắm bắt tình hình tại cơ sở thôn, tuyệt đối không để xảy ra tình hình mất ANTT trong quá trình triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập.

MTTQ và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo được sự đồng thuận trong toàn thể đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Ban CHQS xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và cơ sở thôn, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, để việc sắp xếp, sáp nhập diễn ra theo đúng kế hoạch đã đề ra…

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