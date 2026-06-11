Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Phú Thọ (địa phận Hòa Bình cũ), phường Hòa Bình có kế hoạch quan trọng này

Sáp nhập thôn, tổ dân phố (sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026), căn cứ xây dựng, ban hành Kế hoạch của UBND phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (địa phận thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ)

Theo Kế hoạch số 224 do Chủ tịch UBND phường Hòa Bình-Nguyễn Hữu Luyện ký, ban hành về việc Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Đề án sắp xếp, đổi tên tổ dân phố trên địa bàn phường cho biết, việc xây dựng, ban hành Kế hoạch căn cứ vào:

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-Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

-Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

-Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 22/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

-Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 28/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

-Công văn số 4729/SNV-XDCQ ngày 02/6/2026 của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn lấy ý kiến Nhân dân Đề án sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa xã, phường.

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Kế hoạch số 224 của UBND phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ yêu cầu: Công tác thông tin, tuyên truyền về sắp xếp thôn, tổ dân phố, đổi tên thôn, đổi tên tổ dân phố cần tập trung vào các nội dung: chủ trương về việc sắp xếp, đổi tên tổ dân phố, sự cần thiết của việc sắp xếp, đổi tên tổ dân phố.

Bên cạnh đó, phương án sắp xếp, đối tượng, phạm vi tác động của việc lấy ý kiến, thời gian thực hiện lấy ý kiến; từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của Nhân dân địa phương trong công tác sắp xếp, đổi tên tổ dân phố và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức thiết thực, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về công khai theo quy định.

Người dân đang thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ mới (địa phận thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ). Ảnh: Cổng TTĐT phường Hòa Bình. Về sáp nhập thôn, tổ dân phố (chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026), phường Hòa Bình đã ban hành tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Đề án sắp xếp tổ dân phố, đổi tên tổ dân phố trên địa bàn phường.

Thời gian tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa xã, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ thực hiện từ ngày 13/6/2026 đến hết ngày 14/6/2026.

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Trình Hội đồng nhân dân xem xét, ban hành Nghị quyết về sắp xếp thôn, đổi tên tổ dân phố mới

Trên cơ sở tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân của các tổ dân phố về thực hiện sắp xếp, đổi tên tổ dân phố; Đề án sắp xếp, đổi tên tổ dân phố mới nếu được trên 50% tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực sắp xếp, đổi tên tổ dân phố mới tán thành thì Ủy ban nhân dân phường Hòa Bình hoàn thiện hồ sơ theo quy định, trình Hội đồng nhân dân phường xem xét, ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp, đổi tên tổ dân phố trên địa bàn phường Hòa Bình.

Trường hợp Đề án, Phương án chưa được trên 50% tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực sắp xếp, đổi tên tổ dân phố mới tán thành thì UBND phường Hòa Bình tổ chức lấy ý kiến lần thứ 2.

Nếu lần 2 vẫn không được trên 50% tổng số cử tri đại diện hộ gia đình tán thành thì kể từ ngày có biên bản lấy ý kiến lần thứ 2, UBND phường Hòa Bình báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.

UBND phường Hòa Bình giao nhiệm vụ, công việc cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội

1: Phòng Văn hóa-Xã hội

-Phòng Văn hóa - Xã hội: Là cơ quan thường trực, tham mưu Ủy ban nhân dân phường Hòa Bình triển khai thực hiện Kế hoạch.

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-Phòng Văn hóa-Xã hội chủ trì tham mưu xây dựng Đề án sắp xếp, đổi tên tổ dân phố; tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ dân phố và các Tổ phát phiếu lấy ý kiến.

-Phòng Văn hóa-xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân phường Hòa Bình thành lập Tổ giúp việc hỗ trợ in ấn, cấp phát phiếu lấy ý kiến và tài liệu liên quan.

-Phòng Văn hóa-xã hội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công và các cơ quan liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về Đề án sắp xếp, đổi tên tổ dân phố trên địa bàn phường Hòa Bình.

-Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ thực hiện; tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới (địa phận thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) tổ chức hoạt động đưa thủ tục hành chính về tận ngõ, trả kết quả tận nhà cho người dân trên địa bàn phường. Ảnh: Cổng TTĐT phường Hòa Bình.

-Tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân; tham mưu hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân phường và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

2: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

-Chuẩn bị, bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hội trường và các trang thiết bị phục vụ, các điều kiện tổ chức các Hội nghị triển khai, quán triệt, thực hiện nội dung của Đề án đến các cơ quan, đơn vị, các tổ dân phố trên địa bàn phường.

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-Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về chủ trương sắp xếp, đổi tên tổ dân phố đến nhân dân trên địa bàn, giúp người dân hiểu rõ sự cần thiết, ý nghĩa của việc sắp xếp, đổi tên tổ dân phố, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện.

3: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

-Rà soát hiện trạng ranh giới, quy mô diện tích, hạ tầng kỹ thuật, nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng tại các tổ dân phố thuộc diện sắp xếp.

-Đề xuất phương án bố trí, sắp xếp, xử lý cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa sau sắp xếp.

-Phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ xây dựng Đề án.

-Tham mưu cho UBND phường phân bổ kinh phí và hướng dẫn sử dụng, quyết toán kinh phí, ngân sách cấp thực hiện các nhiệm vụ sắp xếp, đổi tên tổ dân phố theo đúng quy định.

4: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công

-Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, Trang thông tin điện tử và các hình thức thông tin cơ sở phù hợp về Đề án sắp xếp, đổi tên tổ dân phố.

5: Công an phường

-Phối hợp với các tổ dân phố rà soát, lập danh sách cử tri của các tổ dân phố.

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-Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự trong quá trình sắp xếp tổ dân phố; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để hình thành điểm nóng, vụ việc phức tạp ở cơ sở.

6: Ban Chỉ huy quân sự phường Phối hợp với Công an phường đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức lấy ý kiến Nhân dân.

7: Đề nghị Ban Xây dựng Đảng ủy phường

-Nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân trong việc sắp xếp, đổi tên tổ dân phố.

-Chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân để tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân về triển khai thực hiện sắp xếp, đổi tên tổ dân phố.

8: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

-Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về sự cần thiết của việc sắp xếp, đổi tên tổ dân phố trên địa bàn phường; đối tượng, phạm vi tác động của vấn đề lấy ý kiến; thời gian tổ chức lấy ý kiến; quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc lấy ý kiến, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

-Phối hợp tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp, đổi tên tổ dân phố.

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-Cử cán bộ Ban Công tác Mặt trận ở tổ dân phố tham gia Tổ lấy ý kiến cử tri theo quy định.

-Nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời phản ánh các ý kiến, kiến nghị liên quan đến Ủy ban nhân dân phường.

9: Các tổ dân phố, Tổ phát phiếu lấy ý kiến

-Tổ chức tuyên truyền rộng rãi Đề án sắp xếp, đổi tên tổ dân phố và Kế hoạch này tới toàn thể Nhân dân trên địa bàn; niêm yết danh sách cử tri, Bản tóm tắt Đề án và tài liệu liên quan tại nhà văn hóa tổ dân phố.

-Phối hợp với Công an phường rà soát lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến (theo mẫu kèm theo).

-Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, chất lượng.

-Tổng hợp kết quả lấy ý kiến; bàn giao phiếu lấy ý kiến nhân dân và biên bản kiểm phiếu về UBND phường đúng thời gian quy định.