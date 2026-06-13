Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Sổ đỏ ghi tên thôn cũ có phải cấp đổi sau sáp nhập?

Sáp nhập, đổi tên thôn không làm mất hiệu lực của Sổ đỏ đã cấp

Theo Luật sư Hoàng Anh Sơn, Nghị định 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã giao thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể, đặt tên hoặc đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Sáp nhập thôn, Sổ đỏ ghi tên thôn cũ có phải cấp đổi sau sáp nhập. Ảnh minh hoạ: DV.

Khoản 5 Điều 8 Nghị định 185/2026/NĐ-CP quy định, việc đổi tên thôn, tổ dân phố được thực hiện khi có thôn, tổ dân phố trùng tên trong cùng một đơn vị hành chính cấp xã hoặc theo nguyện vọng của Nhân dân tại địa phương.

4 bước sáp nhập thôn, tổ dân phố theo quy định mới nhất

Thực tế thời gian qua, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức lại các thôn, tổ dân phố, nhiều địa phương đã xuất hiện tên gọi mới thay thế tên thôn cũ. Điều này dẫn tới lo ngại rằng các giấy tờ nhà đất ghi địa chỉ theo tên thôn cũ sẽ không còn giá trị sử dụng.

Tuy nhiên, theo Luật sư Hoàng Anh Sơn, người dân cần hiểu rằng tên thôn chỉ là một thành tố trong địa chỉ hành chính. Việc Nhà nước thay đổi tên gọi thôn, tổ dân phố không làm thay đổi chủ thể sử dụng đất, không làm thay đổi ranh giới thửa đất và cũng không làm thay đổi quyền sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai 2024 quy định Giấy chứng nhận đã cấp vẫn có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp có thay đổi thông tin hành chính mà chưa thực hiện cấp đổi.

Do đó, nếu Sổ đỏ đang ghi địa chỉ theo tên thôn cũ nhưng thửa đất vẫn tồn tại đúng vị trí, không có tranh chấp và không có thay đổi về người sử dụng đất thì Sổ đỏ đó vẫn được sử dụng bình thường trong các giao dịch dân sự, hành chính.

Người dân vẫn có thể thực hiện các quyền của mình như chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, thừa kế hoặc thực hiện các thủ tục hành chính khác theo quy định của pháp luật.

Sáp nhập, đổi tên thôn không làm mất hiệu lực của Sổ đỏ đã cấp. Ảnh minh: PL.

Khi nào người dân nên thực hiện thủ tục cập nhật hoặc cấp đổi Sổ đỏ?

Luật sư Hoàng Anh Sơn cho biết, pháp luật hiện hành không bắt buộc người dân phải đồng loạt đi cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ vì địa phương thực hiện sáp nhập hoặc đổi tên thôn, tổ dân phố.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người dân có thể chủ động đề nghị cơ quan đăng ký đất đai cập nhật hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận để thống nhất thông tin địa chỉ với thực tế quản lý hành chính hiện nay.

Điều 133 Luật Đất đai 2024 quy định người sử dụng đất được thực hiện đăng ký biến động khi có thay đổi thông tin về thửa đất hoặc thông tin người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Theo đó, nếu người dân có nhu cầu cập nhật địa chỉ mới trên Giấy chứng nhận để thuận tiện cho việc giao dịch, vay vốn ngân hàng, công chứng hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai thì có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục theo quy định.

Bên cạnh đó, trong trường hợp người sử dụng đất thực hiện đồng thời các thủ tục khác như tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động về tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận do hư hỏng, rách nát thì cơ quan đăng ký đất đai sẽ cập nhật luôn thông tin địa chỉ hành chính mới.

Luật sư Hoàng Anh Sơn nhấn mạnh, việc sáp nhập hoặc đổi tên thôn theo Nghị định 185/2026/NĐ-CP chủ yếu nhằm tinh gọn tổ chức cộng đồng dân cư và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Đây không phải là căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ bắt buộc phải cấp đổi Sổ đỏ đối với toàn bộ người dân trong khu vực.

Vì vậy, người dân có Sổ đỏ ghi tên thôn cũ có thể yên tâm tiếp tục sử dụng giấy tờ đã được cấp. Chỉ khi có nhu cầu cập nhật thông tin hoặc thực hiện các thủ tục đất đai khác thì mới cần xem xét việc chỉnh lý, cấp đổi Giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai 2024.

Có thể hiểu đơn giản rằng, việc đổi tên thôn là thay đổi về địa chỉ hành chính, không phải thay đổi về quyền sử dụng đất. Vì thế, Sổ đỏ ghi tên thôn cũ vẫn có giá trị pháp lý và không bắt buộc phải cấp đổi chỉ vì địa phương thực hiện sáp nhập hoặc đổi tên thôn, tổ dân phố.