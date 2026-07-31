Với diện tích tự nhiên chỉ có 24,532km2 sau sáp nhập xã phường 2025, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh (địa phận huyện Cần Đước, tỉnh Long An cũ) có thể phải tiến hành xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập xã phường thêm một lần nữa để đạt tiêu chuẩn diện tích tự nhiên tối thiểu 30km2 theo quy định.

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Tiêu chuẩn diện tích tự nhiêu tối thiểu của xã khu vực đồng bằng, trung du

Theo khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên của xã như sau:

Điều 2. Tiêu chuẩn của xã

1. Quy mô dân số:

a) Xã miền núi từ 5.000 người trở lên;

b) Xã ở hải đảo từ 2.500 người trở lên;

c) Xã không thuộc điểm a và điểm b khoản này từ 16.000 người trở lên.

2. Diện tích tự nhiên:

a) Xã miền núi từ 100 km2 trở lên;

b) Xã ở hải đảo từ 15 km2 trở lên;

c) Xã không thuộc điểm a và điểm b khoản này từ 30 km2 trở lên.

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3. Có định hướng phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm của tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, điều 3 của Nghị quyết 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV quy định về "Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính nông thôn có yếu tố đặc thù".

Xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh của điều 3, Nghị quyết 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Công an xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh thực hiện mô hình "Gặp nhau cuối tuần-Thông tin tình hình an ninh trật tự" trên địa bàn. Ảnh: Kim Cương (Cổng TTĐT xã Rạch Kiến).

Vì vậy, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh có thể phải xây dựng phương án sáp nhập xã phường thêm một lần nữa.

Xã Rạch Kiến-xã có diện tích nhỏ nhất tỉnh Tây Ninh

Xã Rạch Kiến thuộc tỉnh Tây Ninh được thành lập từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của ba xã Long Trạch, Long Khê và Long Hòa.

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Trước khi sáp nhập và đổi mới địa giới hành chính về tỉnh Tây Ninh, các xã này thuộc huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Phía Đông giáp xã Phước Lý, Mỹ Lộc

Phía Tây giáp xã Long Cang

Phía Nam giáp xã Mỹ Lệ

Phía Bắc giáp xã Phước Lý.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Rạch Kiến đã nỗ lực triển khai các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ được duy trì và phát triển ổn định.

Theo UBND xã Rạch Kiến, trong tháng 7 năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực với sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, trong đó diện tích trồng lúa đạt 1.036 ha, năng suất ước đạt 5 - 5,5 tấn/ha (sản lượng 5.180 tấn) và sản lượng rau màu đạt 10.186,9 tấn.

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Về công nghiệp và thương mại, Khu công nghiệp Cầu Tràm trên địa bàn xã Rạch Kiến hiện có 41 công ty đang hoạt động, các cửa hàng tiện ích và chợ truyền thống đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Công tác đầu tư công và tài chính trên địa bàn xã Rạch Kiến có 49 công trình đang được triển khai; tổng thu ngân sách đạt 146,2 tỷ đồng (đạt 72,1%) và tổng chi ngân sách là 106,1 tỷ đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức lớp dạy nghề làm rau câu 3D. Ảnh: Cổng TTĐT xã Rạch Kiến.

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Công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh có tiến triển rõ rệt như dự án nâng cấp ĐT.826 đạt 100% tiến độ bồi thường, dự án đường Vành đai 4 đã chi trả cho 107/135 trường hợp với số tiền 114 tỷ đồng, và dự án tái định cư phục vụ đường Vành đai 4 đã chi trả cho 40/43 trường hợp.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội của xã Rạch Kiến tiếp tục được chú trọng với tỷ lệ tham gia BHYT đạt 96,92%/97%, BHXH đạt 57,77%/53,3%; phối hợp Trung tâm y tế Cần Đước khám sức khoẻ người cao tuổi năm 2026, kết quả có 533/816 người (đạt 65,32%); phối hợp Hội LHPN xã tổ chức họp mặt ngày gia đình Việt Nam 28/6, biểu dương khen thưởng 30 hộ gia đình văn hoá tiêu biểu, tổng kinh phí gần 57 triệu đồng.

Tiếp tục công tác kiểm tra, đôn đốc các ấp thực hiện mô hình trợ lý số ban điều hành ấp, kết quả định vị hộ dân đạt trên 87,89% , cài đặt ứng dụng đạt 57,07%.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã đã tiếp nhận mới tổng cộng 2.088 hồ sơ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số.

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Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định thông qua các đợt tuần tra và kiểm soát chặt chẽ.