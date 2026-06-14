Sắp xếp thôn, ấp, khu phố ở TP.HCM: Siêu đô thị này sẽ giảm bao nhiêu đơn vị?

UBND TP.HCM vừa ban hành phương án tổng thể về việc sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; đồng thời kết thúc mô hình tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư.

TP.HCM sắp xếp còn 3.944 đơn vị

Theo phương án này, toàn thành phố hiện có 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Sau khi thực hiện sắp xếp, TP.HCM dự kiến còn 3.944 đơn vị, giảm 2.003 đơn vị so với hiện nay. Cùng với đó, thành phố sẽ chấm dứt hoạt động của 10.795 tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư là các đơn vị dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư.

Người dân ở xã An Nhơn Tây biểu quyết, đóng góp ý kiến về dự thảo sắp xếp ấp của địa phương. Ảnh: N.N

Trong tổng số 5.947 đơn vị hiện hữu, TP.HCM dự kiến giữ nguyên 1.555 đơn vị do đã bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định. Ngoài ra, thành phố sẽ thành lập 1.172 đơn vị mới trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng với khu phố, ấp, thôn, khu dân cư liền kề; đồng thời thành lập 1.217 đơn vị mới trên cơ sở chia tách, tổ chức lại các khu phố, ấp, thôn, khu dân cư liền kề.

Vì sao xã Thạnh An, TP.HCM đề nghị giữ nguyên các ấp sau sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố?

Sau khi phương án tổng thể được ban hành, UBND cấp xã có trách nhiệm hoàn thiện đề án sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn quản lý. Đây là bước quan trọng nhằm cụ thể hóa phương án chung của thành phố thành phương án phù hợp với từng địa phương, bảo đảm đúng quy định và sát với thực tế dân cư.

Hiện nay, UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM đang tổ chức lấy ý kiến của người dân về đề án sắp xếp của từng địa phương.

Riêng tại các xã, việc lấy ý kiến người dân về phương án sáp nhập, sắp xếp ấp là cơ sở quan trọng để địa phương rà soát lại quy mô hộ dân, phạm vi địa bàn, tên gọi, đặc điểm cộng đồng dân cư và những vấn đề phát sinh trước khi hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Ưu tiên chọn người có năng lực làm việc ở cơ sở

Sau khi hoàn tất việc lấy ý kiến, UBND cấp xã sẽ tổng hợp, tiếp thu và giải trình đầy đủ các ý kiến tham gia của nhân dân. Trên cơ sở đó, địa phương hoàn thiện hồ sơ để trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.

Theo kế hoạch, trước ngày 22/6, UBND cấp xã phải hoàn tất việc trình HĐND cùng cấp xem xét, ban hành nghị quyết về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị dân cư tại kỳ họp gần nhất.

Sau khi HĐND cùng cấp ban hành nghị quyết, UBND cấp xã sẽ bố trí số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở các khu phố, ấp, thôn, khu dân cư mới. UBND TP.HCM yêu cầu việc lựa chọn, bố trí nhân sự phải bảo đảm đúng số lượng chức danh theo quy định, công khai, khách quan, đúng tiêu chuẩn.

Xã đảo Thạnh An đề nghị giữ 3 ấp hiện hữu vì điều kiện địa lý đặc thù. Ảnh: Quang Dương

Thành phố cũng yêu cầu ưu tiên những người có phẩm chất, năng lực vận động nhân dân, có uy tín, kinh nghiệm; đồng thời từng bước trẻ hóa đội ngũ và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở cơ sở.

Trong quá trình sắp xếp, UBND cấp xã thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách thôi tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư do sắp xếp, tổ chức lại. Việc giải quyết chế độ, chính sách được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau cùng, UBND cấp xã báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp về UBND TP.HCM thông qua Sở Nội vụ. Việc sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn thành phố phải hoàn thành trước ngày 2/7.