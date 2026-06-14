Sắp xếp thôn, ấp mới nhất TP.HCM: Xã Phước Hải, nơi có nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam còn mấy ấp?

UBND xã Phước Hải vừa triển khai việc lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án sắp xếp, tổ chức lại các ấp trên địa bàn. Ông Nguyễn Hồng Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hải chủ trì buổi làm việc.

Xã Phước Hải sắp xếp còn 11 ấp

Theo thống kê đến ngày 31/5/2026, xã Phước Hải có 10.342 hộ gia đình, với tổng dân số 44.371 người. Hiện toàn xã có 21 ấp. Trên cơ sở phương án đã được phê duyệt, địa phương sẽ thực hiện sắp xếp 20 ấp, với tổng số 9.538 hộ gia đình.

Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hải chủ trì cuộc họp lấy ý kiến người dân về sắp xếp ấp. Ảnh: Thùy Linh

Cụ thể, xã Phước Hải tiến hành sáp nhập ấp Phước An và ấp Hải An thành ấp Hải An, với 1.186 hộ; ấp Phước Trung và ấp Hải Trung thành ấp Hải Trung, với 990 hộ; ấp Hải Phúc và ấp Hải Lạc thành ấp Hải Lạc, với 1.065 hộ; ấp Hải Sơn và ấp Hải Tân thành ấp Hải Tân, với 927 hộ.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Đà Nẵng: Xã Trà Tân có diện tích 183,08 km², sắp xếp thôn như thế nào?

Các ấp Mỹ Thuận và Phước Điền được sáp nhập thành ấp Phước Điền, với 940 hộ; ấp Mỹ Hòa và ấp Mỹ An thành ấp Mỹ An, với 914 hộ; ấp Phước Lộc và ấp Phước Lợi thành ấp Phước Lợi, với 1.002 hộ.

Đối với khu vực Tân Hội, Hội Mỹ và các ấp liên quan, phương án sắp xếp được thực hiện theo hướng: một phần ấp Tân Hội và một phần ấp Hội Mỹ thành ấp Hội Mỹ, với 837 hộ; ấp An Bình và ấp An Hải thành ấp An Hải, với 809 hộ; một phần ấp Tân Hội, một phần ấp Hội Mỹ cùng với ấp An Điền và ấp An Hòa thành ấp An Hòa, với 868 hộ.

Riêng ấp Lộc An, hiện có 804 hộ gia đình, không thực hiện sắp xếp do đã đáp ứng tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình đối với ấp theo quy định.

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại, xã Phước Hải sẽ còn 11 ấp gồm: Hải An, Hải Trung, Hải Lạc, Hải Tân, Phước Điền, Mỹ An, Phước Lợi, Hội Mỹ, An Hải, An Hòa và Lộc An.

Lắng nghe ý kiến nhân dân khi thực hiện sắp xếp ấp

Theo UBND xã Phước Hải, tất cả các ấp sau sắp xếp đều bảo đảm quy mô số hộ gia đình theo quy định. Trụ sở các ấp mới được bố trí tại các trụ sở hiện hữu, bảo đảm điều kiện hoạt động, thuận tiện cho công tác quản lý và phục vụ nhân dân.

Xã Phước Hải nổi tiếng là một làng chài nên thơ, được nhiều du khách tìm đến. Ảnh: Quang Dương

Theo lộ trình, từ ngày 13/6 đến 18/6/2026, xã Phước Hải tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án sắp xếp, tổ chức lại các ấp. Sau khi tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ, UBND xã sẽ trình HĐND xã xem xét, ban hành nghị quyết về việc thành lập, sắp xếp và tổ chức lại các ấp trước ngày 22/6/2026.

Song song với việc sắp xếp địa bàn ấp, xã Phước Hải sẽ thực hiện bố trí, sử dụng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở ấp theo hướng công khai, khách quan, đúng quy định.

Địa phương cũng sẽ giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với các trường hợp thôi tham gia hoạt động do sắp xếp tổ chức. Công tác này dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2026 và báo cáo kết quả thực hiện về cấp trên trước ngày 2/7/2026.



Nghĩa địa Cá Ông tại Ngọc Lăng Nam Hải, xã Phước Hải, TP.HCM. Ảnh: Quang Dương

Ông Nguyễn Hồng Phúc nhấn mạnh, việc lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án sắp xếp, tổ chức lại các ấp là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai chủ trương.



Ông Phúc cũng yêu cầu các tổ lấy ý kiến chủ động lắng nghe, ghi nhận đầy đủ tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đóng góp của người dân; bảo đảm việc lấy ý kiến được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định, phản ánh trung thực ý chí của Nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất cao trong cộng đồng dân cư đối với chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các ấp trên địa bàn xã.

Xã Phước Hải có nghĩa địa Cá Ông lớn nhất Việt Nam

Xã Phước Hải là địa phận thị trấn Phước Hải thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Xã Phước Hải thuộc TP.HCM hiện nay được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ thị trấn Phước Hải và xã Phước Hội trước đây.

Nơi đây có Ngọc Lăng Nam Hải, còn gọi là nghĩa địa cá Ông – không gian tín ngưỡng gắn với tục thờ cá voi của ngư dân miền biển.

Khu nghĩa địa này rộng khoảng 2.000m², nằm sát bờ biển, dưới những hàng dương. Theo Tiền Phong, nghĩa địa được thành lập từ năm 1999 và năm 2011 được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập là nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam.

