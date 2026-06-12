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Thứ sáu, ngày 12/06/2026 18:39 GMT+7

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở An Giang (gồm Kiên Giang cũ), xã Ô Lâm có đông người Khmer nhất còn mấy ấp?

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Hồng Cẩm Thứ sáu, ngày 12/06/2026 18:39 GMT+7
Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, Đảng bộ xã Ô Lâm, tỉnh An Giang (địa phận huyện Tri Tôn cũ) vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến về đề án sắp xếp lại các ấp dân cư trên địa bàn xã. Từ 18 ấp hiện tại, xã có đông dân số là đồng bào dân tộc Khmer nhất tỉnh An Giang này dự kiến sẽ giảm xuống còn 15 ấp.
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Sáp nhập, sắp xếp thôn, tổ dân phố-sắp xếp ấp dân ư ở xã Ô Lâm, tỉnh An Giang

Sắp xếp thôn, sáp nhập tổ dân phố, mà ở xã Ô Lâm cụ thể là sắp xếp ấp dân cư- bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và tạo đà cho mảnh đất giàu truyền thống cách mạng phát triển toàn diện.

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Xã Ô Lâm được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã gồm: An Tức, Ô Lâm và Lương Phi của huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cũ.

Sau khi sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên rộng lớn lên tới 99,52km² với quy mô dân số 24.599 người (7.019 hộ).

Đáng chú ý, đây là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống nhất tỉnh An Giang với 16.100 người (chiếm 65,44% dân số toàn xã).

Xã Ô Lâm có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị lẫn quốc phòng - an ninh, là vùng đất sở hữu hàng loạt di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh và cấp quốc gia nổi tiếng, như: Khu căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc, Đồi Tức Dụp anh hùng hay các ngôi chùa Khmer gắn liền với lịch sử đấu tranh như chùa Svay Tà Nấp và chùa Snay-Đon-Kum... (Trong ảnh một góc Đồi Tức Dụp). Ảnh: HC

Sáp nhập các ấp dân chưa đủ chuẩn, giữ tên ấp mang tên địa danh cách mạng hào hùng

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Với đặc thù địa hình đa dạng kết hợp giữa đồng bằng, đồi núi và đất rừng, Ô Lâm có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị lẫn quốc phòng - an ninh.

Nơi đây không chỉ thuận lợi phát triển nông nghiệp, dịch vụ, du lịch mà còn là vùng đất sở hữu hàng loạt di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh và cấp quốc gia nổi tiếng, như: Khu căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc, Đồi Tức Dụp anh hùng, Hang Tuyên Huấn, hay các ngôi chùa Khmer gắn liền với lịch sử đấu tranh như chùa Svay Tà Nấp và chùa Snay-Đon-Kum.

Dù có bề dày lịch sử và tiềm năng lớn, song bộ máy quản lý hành chính cơ sở của xã thời gian qua còn bộc lộ một số bất cập do quy mô các ấp chưa đồng đều.

Thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố, xã Ô Lâm sắp xếp các ấp chưa đủ chuẩn, giữ tên ấp mang tên địa danh cách mạng hào hùng. Ảnh: HC

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Hiện tại, toàn xã Ô Lâm đang có 18 ấp. Tuy nhiên, qua rà soát kỹ lưỡng, chính quyền địa phương nhận thấy có 3 ấp chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định hiện hành.

Bà Mai Thị The, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ô Lâm, tỉnh An Giang cho biết: Việc duy trì những ấp quá nhỏ không chỉ gây lãng phí nguồn lực công, tăng áp lực ngân sách chi trả cho đội ngũ cán bộ, mà còn làm phân tán sức mạnh trong việc đầu tư hạ tầng đồng bộ.

Do đó, để bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn quản lý địa bàn, UBND xã Ô Lâm đã xây dựng đề án sáp nhập 3 ấp chưa đủ chuẩn này vào các ấp liền kề. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn xã sẽ chính thức giảm từ 18 ấp xuống còn 15 ấp.

Thực hiện Chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, Đảng bộ xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến về đề án sắp xếp lại các ấp trên địa bàn xã. Ảnh: HC

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Phương án sáp nhập cụ thể đã được tính toán kỹ lưỡng dựa trên yếu tố địa lý và phong tục tập quán của bà con.

Cụ thể, thành lập ấp Tà Miệt mới trên cơ sở sáp nhập toàn bộ ấp Tà Miệt (cũ) và ấp An Nhơn. Ấp mới sẽ có diện tích tự nhiên là 10,44km², có 776 hộ dân, với 3.129 nhân khẩu.

Thành lập ấp Ô Tà Sóc mới, trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của ấp An Ninh vào ấp Ô Tà Sóc (cũ).

Sau sáp nhập, ấp mang tên địa danh cách mạng hào hùng này sẽ rộng 14,16km², có 791 hộ, với 3.280 nhân khẩu.

Đại biểu tham gia ý kiến về đề án sắp xếp lại các ấp (thôn, tổ dân phố) trên địa bàn xã Ô Lâm. Ảnh: HC

Thành lập ấp Sà Lôn mới, trên cơ sở kết hợp toàn bộ diện tích, dân số của ấp Tà Dung và ấp Sà Lôn (cũ). Diện tích của ấp mới là 8,97km², gồm 810 hộ, với 3.195 nhân khẩu.

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Đảo đảm quyền lợi cán bộ ấp (trưởng ấp, Bí thư chi bộ ấp dân cư, tương đương với Trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn), lắng nghe tiếng nói của nhân dân

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lấy ý kiến về đề án, bà Mai Thị The nhấn mạnh: Quá trình triển khai đề án phải bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, không đứt quãng của Đảng.

Việc sắp xếp các chi bộ và xây dựng đề án nhân sự cho các ấp mới phải được thực hiện một cách đồng bộ, chặt chẽ, khách quan và minh bạch.

Hiện nay, xã đang có 614 đảng viên sinh hoạt tại 37 chi, đảng bộ trực thuộc, do đó công tác kiện toàn tổ chức Đảng tại các ấp mới là nhiệm vụ then chốt.

Bà Mai Thị The, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ô Lâm, nhấn mạnh, quá trình triển khai đề án sắp xếp ấp (thôn, tổ dân phố) phải bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, không đứt quãng của Đảng. Ảnh: HC

Một điểm đáng chú ý trong đề án lần này là việc chuẩn hóa đội ngũ nhân sự cơ sở, chấm dứt tình trạng ôm đồm công việc.

Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình mới, sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố nêu tại hội nghị quan trọng này

Sau khi ổn định tổ chức, mỗi ấp mới tại xã Ô Lâm sẽ bố trí đúng quy định gồm 3 người hoạt động không chuyên trách và 6 người trực tiếp tham gia hoạt động tại ấp. Địa phương quyết tâm thực hiện nghiêm túc quy định không kiêm nhiệm chồng chéo để mỗi cán bộ đều có thể tập trung toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, bài toán hậu sáp nhập đối với những cán bộ dôi dư cũng được chính quyền xã Ô Lâm chuẩn bị rất chu đáo.

UBND xã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan rà soát, bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo đúng quy định cho những cán bộ không tiếp tục tham gia công tác.

Sự quan tâm thấu tình đạt lý này giúp đội ngũ cán bộ cũ yên tâm, đồng thời thể hiện tính nhân văn của chính sách.

Theo phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố, xã Ô Lâm từ 18 ấp còn 15 ấp. Ảnh: HC

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Để chuẩn bị chu đáo cho các bước tiếp theo, UBND xã Ô Lâm đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và quy trình thực hiện đề án; các Ban Xây dựng Đảng tích cực tham mưu phương án nhân sự chi bộ cụ thể cho các ấp mới.

Xác định sự đồng thuận của người dân là yếu tố quyết định thắng lợi, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ xã đến ấp đang đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ gia đình, đặc biệt là giải thích rõ ràng cho bà con đồng bào Khmer hiểu về lợi ích lâu dài của việc sáp nhập.

Theo kế hoạch, vào ngày 13/6/2026, địa phương sẽ đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình tại tất cả các ấp liên quan.

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