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Thứ sáu, ngày 12/06/2026 06:30 GMT+7

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Đà Nẵng, phường Hội An dự kiến chỉ giảm có 4 tổ dân phố, vì sao?

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Trương Hồng Thứ sáu, ngày 12/06/2026 06:30 GMT+7
Sau đợt sáp nhập, sắp xếp quy mô lớn, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng (địa phận thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ) đã trở thành địa bàn hạt nhân của không gian đô thị di sản. Để sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026 (sáp nhập thôn, tổ dân phố) phường dự kiến từ 18 tổ dân phố giảm xuống còn 14 tổ dân phố (TDP).
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Sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026 ở phường Hội An-"siêu phường" với mật độ dân cư đông đúc

Phường Hội An đặt ra nguyên tắc “3 không” khi sáp nhập thôn, tổ dân phố, không gây xáo trộn lớn đến đời sống nhân dân; không làm gián đoạn công tác quản lý,không để xảy ra chồng chéo sau khi kiện toàn

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, phường Hội An mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 5 phường trước đây bao gồm, Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Cẩm Nam và Cẩm Kim của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam trước đây.

Sau khi ổn định, phường An Hội mới có tổng diện tích tự nhiên đạt 10,81 km² với quy mô dân số ấn tượng 37.437 người (trong đó thường trú là 35.646 người và tạm trú là 1.791 người), có 18 Tổ dân phố.

Phường Hội An, thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 5 phường trước đây bao gồm, Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Cẩm Nam và Cẩm Kim của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam trước đây, với diện tích tự nhiên đạt 10,81 km², có 18 Tổ dân phố. Ảnh: Viết Niệm

Về cơ cấu dân cư, địa bàn có sự đa dạng văn hóa rõ nét với 25.011 người Kinh với 7.145 hộ và 635 người Hoa với 238 hộ, trong đó cộng đồng người Hoa tập trung sinh sống chủ yếu ở các tổ dân phố như An Thắng, An Định, An Thái, Xuân Hòa và Phong Thọ.

Ngày 11/6, ông Nguyễn Đức Bình - Bí thư Đảng ủy phường Hội An, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Với quy mô mới, phường Hội An định vị là địa bàn trọng điểm, giữ vai trò hạt nhân lõi trong không gian đô thị di sản.

Nơi đây sở hữu tiềm năng khổng lồ để bứt phá trong các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, kinh tế sáng tạo và xây dựng mô hình đô thị thông minh.

Tuy nhiên, tầm vóc mới cũng đặt ra bài toán tối ưu hóa hệ thống quản lý, bắt đầu từ cấp cơ sở Tổ dân phố…”.

Bí thư Đảng ủy phường Hội An Nguyễn Đức Bình chia sẻ về việc dự thảo sáp nhập thôn, tổ dân phố của phường Hội An sắp tới. Ảnh: PHA

Đánh giá về vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở, ông Nguyễn Đức Bình - Bí thư Đảng ủy phường Hội An khẳng định: “Hệ thống các Tổ dân phố trên địa bàn đóng vai trò cầu nối then chốt.

Đây là nơi tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trực tiếp giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân”.

Trong dự thảo về sáp nhập thôn, tổ dân phố của phường Hội An cho biết, qua rà soát thực tế, mô hình 18 TDP hiện tại có một số tổ có quy mô dân số chưa đạt tiêu chuẩn quy định; địa bàn dân cư phân bố không đồng đều; quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ.

Điều này dẫn đến việc phân bố nguồn lực bị phân tán, công tác điều hành của cán bộ gặp khó khăn, hiệu quả hoạt động chưa cao và chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phường Hội An đặt ra nguyên tắc “3 không” khi sáp nhập thôn, tổ dân phố, không gây xáo trộn lớn đến đời sống nhân dân; không làm gián đoạn công tác quản lý. Ảnh: PHA

Đặc biệt, trước yêu cầu của Chỉ thị số 21/CT-TTg ban hành ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách, việc cải tổ là tất yếu. Đại diện lãnh đạo phường nhấn mạnh, yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động là yếu tố then chốt để quản lý nhà nước tốt hơn, thuận lợi tổ chức các phong trào thi đua và phát huy tối đa nguồn lực địa phương.

Dự thảo của phường Hội An, đặc biệt quan tâm đến các tên xã, làng cũ được lấy lại đặt cho các tên TDP mới như, Cẩm Phô, Minh An, Cảm Kim, Kim Bồng, Sơn Phong và Cẩm Nam. Ảnh: PHA

Theo Bí thư Đảng ủy phường Hội An Nguyễn Đức Bình, việc sáp nhập không đơn thuần là sáp nhập cơ học mà phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật. Phương án đòi hỏi sự hài hòa giữa tiêu chuẩn quy mô dân số, diện tích với các yếu tố lịch sử, xã hội, phong tục và tập quán đặc trưng của đô thị cổ.

Chính quyền phường Hội An đặt ra nguyên tắc “3 không”, không gây xáo trộn lớn đến đời sống nhân dân; không làm gián đoạn công tác quản lý; không để xảy ra chồng chéo sau khi kiện toàn. Toàn bộ quy trình phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch theo Luật Dân chủ ở cơ sở. Mọi phương án sáp nhập, đổi tên chỉ được thông qua khi có sự đồng ý của trên 50% số cử tri đại diện hộ gia đình.

Tại phường Hội An hiện có 635 người Hoa với 238 hộ đang sinh sống ở các tổ dân phố như An Thắng, An Định, An Thái, Xuân Hòa và Phong Thọ. Trong ảnh, du khách Quốc tế đến tham quan các di tích trong phố cổ Hội An. Ảnh: Viết Niệm

“Việc tinh gọn này không chỉ giúp giảm đầu mối, tiết kiệm chi ngân sách mà còn giúp giải quyết bài toán trăn trở bấy lâu, giảm tải áp lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở vốn đang phải kiêm nhiệm nhiều việc trong khi chế độ chính sách còn hạn chế...”, ông Nguyễn Đức Bình chia sẻ.

Phường Hội An, Đà Nẵng với phương án sắp xếp cụ thể, giữ nguyên, đổi tên, sáp nhập.

Theo dự thảo phương án của UBND phường Hội An, cấu trúc các tổ dân phố mới sẽ được định hình rõ ràng theo 3 nhóm giải pháp, trong đó giữ nguyên trạng 6 tổ, các tổ dân phố này đã đảm bảo diện tích địa giới và số hộ dân theo quy định, bao gồm Hội An, Tu Lễ, Ngọc Thành, Phong Hòa, Xuyên Trung và Hà Trung.

Thay đổi tên gọi gắn với địa danh lịch sử 2 TDP, trong đó để khơi dậy giá trị truyền thống, tổ dân phố Phong Thọ sẽ đổi tên thành Sơn Phong; tổ dân phố Thanh Nam đổi tên thành Cẩm Nam.

Phường Hội An dự kiến sẽ có Tổ dân phố Kim Bồng, gộp toàn bộ TDP Đông Hà và phần dân cư còn lại của TDP Trung Hà. Trong ảnh là ngày hội làng nghề truyền thống tại làng mộc Kim Bồng. Ảnh: PHA

Sáp nhập và thiết lập các tổ dân phố mới, gồm Tổ dân phố An Thắng mới, tiếp nhận các tổ số 2, 4, 10, 5, 8 và một phần các tổ 1, 6, 7 của TDP An Thái và An Thắng cũ; Tổ dân phố Minh An gom phần diện tích, dân số còn lại của TDP An Thái và toàn bộ TDP An Định; Tổ dân phố Cẩm Phô, hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số của 2 TDP Xuân Lâm và Hoài Phô; Tổ dân phố Xuân Thuận, sáp nhập toàn bộ 2 tổ dân phố Xuân Hòa và Xuân Thuận hiện tại; Tổ dân phố Cẩm Kim tiếp nhận toàn bộ TDP Phước Trung và 101 hộ thuộc TDP Trung Hà; Tổ dân phố Kim Bồng, gộp toàn bộ TDP Đông Hà và phần dân cư còn lại của TDP Trung Hà.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội An ra mắt mô hình Tổ dân phố sạch, đẹp, an toàn, văn minh. Ảnh: PHA

Như vậy, phường Hội An có 18 Tổ dân phố, dự kiến sau sáp nhập sẽ còn 14 Tổ dân phố, trong đó 6 TDP giữ nguyên, 2 TPD đổi tên, 10 TDP sáp nhập giảm xuống còn 6 TDP. Trong đó, đặc biệt các tên xã, làng cũ dự kiến được lấy lại đặt cho các tên TDP mới như, Cẩm Phô, Minh An, Cảm Kim, Kim Bồng, Sơn Phong và Cẩm Nam

“Việc chủ động đi đầu trong công tác sắp xếp, tinh gọn hệ thống tổ dân phố tại phường Hội An kỳ vọng sẽ tạo ra một bộ máy cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đây chính là nền móng vững chắc để chính quyền và nhân dân phường Hội An hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đô thị di sản thông minh, phát triển bền vững và giàu bản sắc trong kỷ nguyên mới…”, Bí thư Đảng ủy phường Hội An Nguyễn Đức Bình cho biết.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội An tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án sắp xếp Tổ dân phố trên địa bàn phường Hội An năm 2026. Nhiều đại biểu cho rằng việc sắp xếp các Tổ dân phố tại phường Hội An không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển, tạo động lực và cơ hội mới cho từng địa bàn dân cư. Ảnh: PHA

Và mới đây, ngày 8/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội An tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án sắp xếp Tổ dân phố trên địa bàn phường Hội An năm 2026.

Sau khi nghe dự thảo đề án, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và mang tính xây dựng cao.

Các ý kiến cơ bản thống nhất với sự cần thiết của việc sắp xếp Tổ dân phố trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp liên quan đến tên gọi, ranh giới địa bàn, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, công tác quản lý dân cư và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của từng khu dân cư.

Nhiều đại biểu cho rằng việc sắp xếp các Tổ dân phố không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển, tạo động lực và cơ hội mới cho từng địa bàn dân cư.

Việc hình thành các Tổ dân phố mới cần gắn với định hướng phát huy lợi thế riêng của từng khu vực, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa và đặc trưng của từng địa bàn; qua đó tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng phát triển bền vững...

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