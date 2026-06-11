Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Sơn La: Chiềng Hặc đề xuất giữ nguyên 10 bản bởi lý do đặc biệt gì?

Sáng ngày 9/6, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chiềng Hặc tổ chức Hội nghị lần thứ 4 dưới sự chủ trì của bà Mè Thị Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chiềng Hặc lần thứ 4 thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác sắp xếp thôn, bản trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Thủy.

Tại hội nghị, ông Cao Xuân Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã trình bày Đề án sắp xếp, sáp nhập các bản trên địa bàn xã.

Hiện nay, xã Chiềng Hặc có diện tích tự nhiên 239,91 km2, dân số 18.565 người, sinh sống tại 41 bản. Toàn xã có 82 người hoạt động không chuyên trách ở bản cùng 451 nhân sự hỗ trợ khác.

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg và Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ, UBND xã Chiềng Hặc xây dựng phương án sắp xếp thôn, bản theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Theo phương án, xã Chiềng Hặc dự kiến giảm từ 41 xuống còn 26 bản, tương đương giảm 36,59%.

Trong số 26 bản sau sắp xếp, có 16 bản đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn từ 150 hộ dân trở lên. Đối với 10 bản có quy mô dưới 150 hộ dân như Dảo, Cang, Nong Pết..., địa phương đề xuất giữ nguyên do điều kiện địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi đèo cao, vực sâu, khoảng cách xa giữa các khu dân cư và nhà văn hóa, không bảo đảm điều kiện sáp nhập.

Một số phương án sắp xếp nhận được sự đồng thuận cao gồm: Sáp nhập bản Lắc Kén và Huổi Mong thành bản Huổi Mong; sáp nhập bản Suối Bưn và Suối Phà thành bản Suối Phà; sáp nhập các bản Chiềng Ban 1, Chiềng Ban 2 và Nà Khoang thành bản Chiềng Ban...

Ông Cao Xuân Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chiềng Hặc trình bày Đề án sắp xếp, sáp nhập các bản tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Thủy.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đề án, như: Việc sử dụng cơ sở vật chất, nhà văn hóa sau sáp nhập; chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, nhân sự dôi dư…; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của các bản mới sau khi sắp xếp.

Các ý kiến cũng cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế kiêm nhiệm đối với các chức danh Trưởng bản, Bí thư Chi bộ và Trưởng ban Công tác Mặt trận nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, phù hợp với quy mô dân số và địa bàn quản lý mới.

Xã Chiềng Hặc đề xuất giữ nguyên 10 bản đặc thù do điều kiện địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi đèo cao, vực sâu, khoảng cách xa giữa các khu dân cư và nhà văn hóa, không thể thực hiện việc sáp nhập. Ảnh: Phạm Hoài.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Mè Thị Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chiềng Hặc, nhấn mạnh: "Việc xây dựng và triển khai phương án sắp xếp thôn, bản có ý nghĩa chiến lược, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Các ban, ngành, đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để triển khai hiệu quả đề án, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra".