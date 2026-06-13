Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Hà Tĩnh, phường Trần Phú hơn 9.300 dân, còn mấy tổ dân phố?

Sáp nhập, sắp xếp thôn, tổ dân phố ở phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh: Từ 42 giảm xuống 15 tổ dân phố, tinh gọn để nâng cao hiệu quả quản lý

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không chỉ dừng lại ở tinh giản đầu mối quản lý mà còn hướng tới xây dựng cộng đồng dân cư có quy mô hợp lý, phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Tại các điểm niêm yết, hội nghị khu dân cư, đông đảo người dân tham gia nghiên cứu, góp ý đề án với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao. Ảnh: TP

Ngay từ đầu, phường Trần Phú đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận; đồng thời tiếp thu ý kiến từ cơ sở để hoàn thiện phương án.

Dự kiến Đề án sau khi hoàn chỉnh đã được công khai rộng rãi để lấy ý kiến nhân dân, bước đi quan trọng nhằm bảo đảm tính dân chủ, minh bạch và tạo sự đồng thuận cao trước khi triển khai.

Công khai phương án sắp xếp từ 42 xuống còn 15 tổ dân phố, phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân theo đúng quy định. Ảnh: TP

Hiện nay, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, sự gia tăng dân số cơ học và đầu tư hạ tầng đồng bộ, nhiều tổ dân phố trên địa bàn đã có sự thay đổi đáng kể về quy mô dân cư cũng như yêu cầu quản lý.

Thực tiễn này đòi hỏi phải rà soát, sắp xếp thôn, tổ dân phố theo hướng phù hợp, đảm bảo quy định về quy mô dân số và nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống chính trị cơ sở.

Theo phương án dự kiến, phường Trần Phú sẽ sắp xếp từ 42 tổ dân phố hiện nay xuống còn 15 tổ dân phố mới, với tổng số 9.653 hộ dân và 39.254 nhân khẩu. Các tổ dân phố mới được hình thành trên cơ sở bảo đảm quy mô dân số theo quy định, phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị và yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) triển khai xây dựng Đề án sắp xếp tổ dân phố theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Ảnh: TP

Cụ thể, Tổ dân phố Trường Thọ được thành lập từ các tổ Vĩnh Phong, Yên Thọ và Trung Châu với 816 hộ dân, 3.338 nhân khẩu.

Tổ dân phố Đồng Xuân hình thành từ Đồng Xuân, Xuân Tây và Liên Xuân, có 859 hộ dân với 3.400 nhân khẩu. Tổ dân phố Hộ Độ gồm Tân Quý, Vĩnh Phú và Nam Hà với 574 hộ, 2.262 nhân khẩu.

Các tổ dân phố khác cũng được sắp xếp lại theo hướng tương đồng về quy mô và thuận lợi trong quản lý như: Tổ dân phố Tân An (712 hộ), Thạch Hạ (542 hộ), Bình Minh (823 hộ), Bắc Hồng (700 hộ), Thạch Trung (583 hộ), Đức Trung (459 hộ), Bắc Phú (732 hộ), Thanh Phú (710 hộ), Thạch Môn (499 hộ), Thanh Tiến (464 hộ), Thắng Lợi (504 hộ) và Thạch Đồng (676 hộ).

Đảng ủy phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và các đoàn thể để hoàn thiện phương án sắp xếp tổ dân phố. Ảnh: TP

Điểm đáng chú ý là nhiều tổ dân phố mới được đặt tên theo các xã cũ trước đây như Thạch Đồng, Thạch Trung, Thạch Hạ, Hộ Độ.

Việc này không chỉ tạo sự gần gũi, quen thuộc mà còn thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử, truyền thống văn hóa của địa phương, giúp người dân dễ dàng nhận diện không gian cộng đồng trong bối cảnh đô thị hóa.

Song song với việc sắp xếp địa giới, phường cũng dự kiến lựa chọn các nhà văn hóa hiện có đủ điều kiện về vị trí, diện tích để đầu tư nâng cấp, trở thành trung tâm sinh hoạt của các tổ dân phố mới.

Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến sắp xếp từ 42 xuống còn 15 tổ dân phố, quy mô 9.653 hộ với hơn 39.254 nhân khẩu. Ảnh: TP

Việc sắp xếp lần này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác quản lý nhà nước, giảm đầu mối trung gian, đồng thời tập trung nguồn lực để đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố, lấy ý kiến rộng rãi, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận trong nhân dân

Xác định đây là chủ trương lớn, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, UBND phường Trần Phú đã triển khai công tác lấy ý kiến một cách công khai, dân chủ và bài bản.

Thời gian lấy ý kiến được thực hiện từ ngày 5/6 đến 25/6/2026 thông qua các hội nghị toàn thể Nhân dân tại nhà văn hóa và hình thức phát phiếu đến từng hộ gia đình.

Các tổ dân phố mới được hình thành bảo đảm quy mô dân số theo quy định, phù hợp định hướng phát triển đô thị và nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở. Ảnh: TP

Toàn bộ nội dung đề án được cung cấp đầy đủ để người dân nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến. Phiếu lấy ý kiến được phát đến cả hộ thường trú và tạm trú, bảo đảm mọi người dân đều được tham gia vào quá trình quyết định những vấn đề liên quan trực tiếp đến cộng đồng.

Để bảo đảm quá trình lấy ý kiến diễn ra khách quan, đúng quy định, phường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng như MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, công an và các tổ dân phố.

Trong đó, MTTQ và các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động; lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự; các tổ dân phố trực tiếp tổ chức phát, thu và tổng hợp phiếu.

Công khai đề án, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy dân chủ và quyền làm chủ ở cơ sở. Ảnh: TP

Những ngày qua, tại các nhà văn hóa, phương án sắp xếp được niêm yết công khai, rõ ràng. Đông đảo người dân đã chủ động tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các nội dung như tên gọi tổ dân phố mới, quy mô dân số, địa giới hành chính và vị trí nhà văn hóa.

Không khí thảo luận tại các cuộc họp dân cư, sinh hoạt chi bộ diễn ra sôi nổi, cởi mở. Nhiều ý kiến đóng góp tập trung vào việc lựa chọn tên gọi phù hợp với lịch sử địa phương, vị trí nhà văn hóa thuận tiện và việc giữ gìn bản sắc văn hóa sau khi sáp nhập.

Phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) triển khai các giải pháp chiến lược bao gồm nâng cấp hạ tầng theo tiêu chuẩn văn minh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, tinh gọn đội ngũ cán bộ, và bảo tồn giá trị văn hóa địa phương. Ảnh: TP

Đa số người dân bày tỏ sự đồng tình cao với chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, cho rằng đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh đô thị phát triển nhanh. Việc hình thành các tổ dân phố có quy mô hợp lý sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường đầu tư hạ tầng và cải thiện chất lượng phục vụ Nhân dân.

Theo lãnh đạo phường Trần Phú, mọi ý kiến góp ý xác đáng sẽ được tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu nhằm hoàn thiện đề án theo hướng khoa học, hợp lý, phù hợp thực tiễn và nhận được sự đồng thuận cao nhất.

Phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục hoàn thiện đề án sắp xếp tổ dân phố, tạo đồng thuận nhân dân, hướng tới quản trị đô thị hiện đại và phát triển bền vững. Ảnh: TP

Trao đổi với phong viên, ông Phạm Hùng Cường - Bí thư Đảng ủy cho biết: Lãnh đạo phường ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân. Đồng thời nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ dân phố phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu đổi mới, phát triển với việc gìn giữ giá trị lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hóa địa phương.

Lãnh đạo phường yêu cầu các bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án về địa giới, tên gọi, quy mô tổ dân phố; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Với định hướng xây dựng phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) trở thành đô thị văn minh, hiện đại, việc sắp xếp tổ dân phố được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu lực quản lý, tập trung nguồn lực đầu tư và xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, phát triển bền vững trong thời kỳ mới.