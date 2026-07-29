Sắp xếp trường học Hà Nội năm 2026

UBND xã Ứng Hòa, Hà Nội mới đây đã thông tin về việc tổ chức sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn xã theo Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 10/7/2026 của UBND thành phố Hà Nội.

Hiện tại, toàn xã Ứng Hòa có 27 cơ sở giáo dục công lập, gồm 9 trường mầm non, 9 trường tiểu học và 9 trường THCS với 332 lớp học, 9.650 học sinh.

Số lượng trường công lập trên địa bàn xã Ứng Hòa sẽ giảm từ 27 trường xuống còn 6 trường, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường THCS, tương ứng giảm 21 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh: Cổng TTĐT Ứng Hòa

Theo phương án dự kiến, xã Ứng Hòa sẽ giảm từ 27 trường xuống còn 6 trường, gồm: 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường THCS, tương ứng giảm 21 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập. Các điểm trường hiện có vẫn được giữ nguyên nhằm tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh trong quá trình học tập. Đây là một trong những địa phương có số lượng trường học sắp xếp nhiều nhất Hà Nội.

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, trước khi sắp xếp có 63 cán bộ quản lý, gồm 27 hiệu trưởng và 36 phó hiệu trưởng. Sau sắp xếp, số lượng cán bộ quản lý sẽ giảm 21 người; việc bố trí, sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên được thực hiện theo vị trí việc làm. Đề án cũng yêu cầu rà soát toàn diện cơ sở vật chất của các trường để xây dựng phương án quản lý, sử dụng hiệu quả sau sắp xếp; ưu tiên đầu tư, cải tạo phòng học, phòng chức năng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và nhu cầu học tập của học sinh.

UBND xã Ứng Hòa hiện đã hoàn thiện và gửi Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý về Sở GDĐT. Sau khi được phê duyệt, địa phương sẽ ban hành các quyết định sắp xếp theo thẩm quyền và hoàn thành trước ngày 10/8.

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ sắp xếp 13 trường công lập còn 4 trường (giảm 69% đầu mối).

Cụ thể, 6 trường mầm non sắp xếp thành 1 trường với tên gọi: Trường Mầm non Văn Miếu - Quốc Tử Giám; sáp nhập các trường Tiểu học Văn Chương, La Thành, Trung Phụng thành Trường Tiểu học Văn Miếu - Quốc Tử Giám; sáp nhập các trường THCS Trung Phụng, Huy Văn thành Trường THCS Văn Miếu - Quốc Tử Giám; sáp nhập Trường THCS và Tiểu học Lý Thường Kiệt thành Trường liên cấp Lý Thường Kiệt.

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám sắp xếp 13 trường công lập còn 4 trường. Ảnh: HNM

Trình bày lý do chọn tên gọi Văn Miếu - Quốc Tử Giám dành cho các trường học ở cấp Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn, đại diện UBND phường cho biết, tên gọi này gắn với Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Việc lựa chọn tên trường là Mầm non Văn Miếu - Quốc Tử Giám góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống giáo dục của Thăng Long - Hà Nội. Đồng thời, tên gọi ngắn gọn, dễ nhớ, có tính ổn định lâu dài, phù hợp với địa danh hành chính và tạo sự thống nhất, thuận lợi trong công tác quản lý, nhận diện thương hiệu của nhà trường sau khi sắp xếp, tổ chức lại.

6 tiêu chí bổ nhiệm hiệu trưởng khi sắp xếp trường học ở Hà Nội

Trong công văn gửi Sở GDĐT và các xã, phường ngày 21/7, UBND thành phố Hà Nội nêu rõ sau sắp xếp, các trường mới theo mô hình đa cơ sở (mỗi trường hiện tại là một cơ sở), có một hiệu trưởng. Còn mỗi cơ sở (tính cả trụ sở) có một hiệu phó.

Việc xây dựng tiêu chí, bổ nhiệm hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, THCS sẽ do UBND cấp xã, phường thực hiện. Sáu tiêu chí chung là:

- Có phẩm chất đạo đức, năng lực nổi trội, uy tín, trách nhiệm, tâm huyết với công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Có trình độ chuyên môn được đào tạo cao hơn, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quy mô phát triển của trường học sau sắp xếp.

- Có năng lực quản trị tốt, khả năng quy tụ, xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh; có thành tích nổi bật trong công tác quản lý và chuyên môn.

- Có độ tuổi phù hợp cơ cấu, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý tại địa phương. Thời gian công tác còn lại từ 36 tháng trở lên, trừ trường hợp đặc biệt.

- Có triển vọng, đã được quy hoạch chức vụ cao hơn, có khả năng và chiều hướng phát triển.

- Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong ba năm gần nhất.

Hiệu trưởng mới "cơ bản được xem xét, lựa chọn" trong số các hiệu trưởng đương nhiệm. Nếu nhóm này không đạt tiêu chuẩn, hoặc chủ động xin thôi chức vụ, thì vị trí hiệu trưởng mới được lựa chọn từ các hiệu phó.

Những hiệu trưởng dôi dư sau sắp xếp có thể làm hiệu phó, hoặc các vị trí phù hợp. Khâu bổ nhiệm vị trí này tương tự hiệu trưởng. Nhóm này hưởng phụ cấp tới hết nhiệm kỳ theo chức vụ cũ, tối thiểu 6 tháng.