Sắp xét xử Facebooker Bích Thủy TV

Chiều 23/3, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, ngày 7/4, TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bích Thuỷ (42 tuổi, ngụ Đồng Nai, chủ tài khoản Facebook Bích Thuỷ TV) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Facebooker Bích Thủy TV t ự xưng là phóng viên Đài Truyền hình TP.HCM

Nguyễn Thị Bích Thuỷ giới thiệu với người cần đấu thầu bãi gửi xe ở Bệnh viện quận Gò Vấp là phóng viên Đài Truyền hình TP.HCM và có quan hệ với giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp. Sau khi thỏa thuận, bà Thuỷ nhận 300 triệu đồng với người cần đấu thầu. Tuy nhiên, không giúp được người cần đấu thầu bãi gửi xe, bà Thủy không trả lại tiền, bỏ trốn.

Chân dung Facebooker Bích Thủy TV. Ảnh: CACC

Cáo trạng của vụ án xác định, bà T.T.L. quen biết với bà Thủy. Giữa năm 2017, bà Thuỷ cho bà L. biết rằng Bệnh viện quận Gò Vấp chuẩn bị thay đổi đơn vị quản lý xe mô tô. Bà Thuỷ có mối quan hệ thân thiết giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp, nếu ai muốn đấu thầu bà Thuỷ lo giúp với số tiền 500 triệu đồng.

Bà L. đã giới thiệu anh N.H.T. cho bà Thuỷ. Sau đó, anh N.H.T. rủ anh N.V.T. cùng hợp tác và đến bệnh viện khảo sát. Bà Thuỷ cho biết, muốn trúng thầu phải lo lót 500 triệu đồng, đưa trước 300 triệu đồng, sau khi trúng thầu sẽ đưa tiếp 200 triệu đồng.

Khoảng 17h ngày 25/7/017, anh H.T. và anh V.T. gặp bà Thuỷ tại quán ăn ở huyện Bình Chánh. Lúc này, anh H.T. viết giấy nhận tiền và bà Thuỷ ghi nội dung: "Tôi có nhận của anh N.H.T. 300 triệu đồng" và ký tên. Đồng thời, bà Thuỷ kêu anh H.T. chuẩn bị hồ sơ năng lực đấu thầu để giao cho một người phụ nữ.

Đến khoảng tháng 8/2017, anh H.T và anh V.T. hỏi bà Thuỷ việc đấu thầu bãi giữ xe theo thỏa thuận nhưng bà Thuỷ trả lời "Chưa được". Sau đó, bà Thuỷ nói không giúp được, nhưng không trả tiền rồi bỏ trốn.

Facebooker B ích Thủy TV nói không quen biết với người đưa mình 300 triệu đồng

Ở một diễn biến khác, ngày 8/9/2020, anh V.T. phát hiện bà Thuỷ livestream tại Công an phường An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương. Anh V.T. đến đòi tiền thì Thuỷ nói không quen biết và lên xe bỏ đi.

Anh V.T. liền vào Công an phường An Phú trình báo sự việc. Hồ sơ sau đó đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt Facebooker Bích Thủy TV ngày 6/1/2021. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, bà Thuỷ thừa nhận có nhận 300 triệu đồng của anh H.T. Tuy nhiên, bà Thuỷ trình bày, khoảng tháng 5/2017, bà Thuỷ gặp người quen là giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp và đề nghị bà Thuỷ đứng ra hỗ trợ bệnh viện thi gameshow, đổi lại bà Thuỷ sẽ được giao dự án khu phức hợp trên tầng thượng của bệnh viện và hợp đồng bảo vệ để kinh doanh.

Đến tháng 6/2017, thông qua bà L., bà Thuỷ gặp vợ chồng anh H.T. nhận 300 triệu đồng, dùng để chi cho đội thi của bệnh viện tham gia gameshow. Đến 21h25 ngày 25/7/2017, anh H.T. cùng bà L. và 3 người đàn ông (không rõ lai lịch) đến quán ăn, yêu cầu bà Thuỷ viết giấy có nhận 300 triệu của anh H.T.

Sau đó, bà Thủy gặp vợ chồng anh H.T. nói không thực hiện được dự án trên tầng thượng Bệnh viện quận Gò Vấp và chưa có tiền trả lại. Ngày 6/1/2021, bà Thủy bị bắt tạm giam.