Sát hại người đàn ông họ hàng vì mâu thuẫn

Sáng 4/7, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND xã Lương Điền (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.



Theo lãnh đạo UBND xã Lương Điền, vụ việc xảy ra từ 14h ngày 3/7 tại khu vực đất chuyển đổi của thôn Mậu An, xã Lương Điền.

Thông tin từ Công an xã Lương Điền, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, ông H.Đ.T (sinh năm 1978, trú tại thôn Mậu An) bị người cùng thôn sát hại.

Ông T được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó. Tuy nhiên, do vết thương nặng, nạn nhân tử vong vào tối cùng ngày.

Theo chính quyền địa phương, ông T và nghi phạm còn có mối quan hệ họ hàng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Lương Điền có báo cáo sự việc gửi Công an huyện Cẩm Giàng.

Hiện, cơ quan công an đang phối hợp điều tra vụ việc.