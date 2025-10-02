Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Xã hội
Thứ năm, ngày 02/10/2025 17:46 GMT+7

Sạt lở khu vực đèo Khau Phạ, khuyến cáo du khách cân nhắc check in mùa vàng Mù Cang Chải

+ aA -
Huy Hoàng Thứ năm, ngày 02/10/2025 17:46 GMT+7
Sở VHTTDL Lào Cai đã khuyến cáo du khách nên cân nhắc nếu trải nghiệm, check in mùa vàng Mù Cang Chải bởi giao thông bị chia cắt vì sạt lở tại khu vực đèo Khau Phạ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chia sẻ với Dân Việt, ông Hà Quốc Trung – Trưởng phòng Quản lý và Phát triển Du lịch, Sở VHTTDL Lào Cai cho biết, hiện tại nhiều điểm sạt lở liên tục xảy ra trên quốc lộ 32 đoạn qua đèo Khau Phạ, đặc biệt điểm sạt lở lớn nhất tại km 269 cuốn theo khoảng 30m mặt đường từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải và Than Uyên (Lai Châu) khiến giao thông bị chia cắt.

“Ngay khi nắm được tình hình sạt lở, Sở VHTTDL Lào Cai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Lào Cai đã đưa ra các phương án xử lý, đồng thời có văn bản gửi UBND các xã, phường; Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Các Khu, điểm du lịch; DN lữ hành; Cơ sở lưu trú du lịch tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão trong lĩnh vực du lịch.

Ngay sau khi thông tin sạt lở xảy ra, có 2 đoàn khách tại xã Tú Lệ đã quay về vào ngày 1/10, còn trên địa bàn xã Mù Cang Chải không còn du khách nào mắc kẹt lại”, ông Hà Quốc Trung cho hay.

Khu vực sạt lở trên cung đường đi đèo Khau Phạ. (Ảnh: Minh Hoàng)

Du lịch Mù Cang Chải: Sạt lở khu vực đèo Khau Phạ, Sở VHTTDL Lào Cai khuyến cáo khách du lịch cân nhắc khi đến Mù Cang Chải

Trước đó, văn bản của Sở VHTTDL Lào Cai nêu rõ, hiện tại hoàn lưu sau bão còn tiếp tục gây mưa lớn, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, ven suối, đặc biệt là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các tuyến giao thông đến các trọng điểm du lịch như Sa Pa, Y Tý, Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ,…

Khách du lịch thoát khỏi điểm sạt lở tại khu vực đèo Khau Phạ. (Ảnh: FB Toàn cảnh Lào Cai mới)

Để đảm bảo các hoạt động trong lĩnh vực du lịch được an toàn, Sở VHTTDL Lào Cai đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình mưa bão, chủ động hỗ trợ, thông tin cho khách du lịch, tạm dừng hoặc điều chỉnh lịch trình tham quan tại các khu vực nguy hiểm. Phát huy tinh thần đoàn kết, kêu gọi, hỗ trợ giảm gánh nặng bằng chia sẻ các khó khăn của du khách và phối hợp khắc phục khó khăn sau bão bằng nhiều hình thức thiết thực hiệu quả (giảm giá phòng nghỉ, giảm giá suất ăn, giảm giá vé xe,… hoặc có những hình thức hỗ trợ khác với du khách), góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Lào Cai văn minh, an toàn.

Du khách thoát khỏi thần chết trong gang tấc khi đất đá ào ào đổ xuống. (Ảnh: : FB Toàn cảnh Lào Cai mới)

Sở VHTTL Lào Cai cũng nhấn mạnh các Khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh cần rà soát, thống kê chặt chẽ, đầy đủ số lượng khách du lịch, đoàn khách, hướng dẫn viên đang có mặt tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên để kịp thời nắm bắt tình hình và có phương án hỗ trợ, ứng phó khi cần thiết.

Điểm sạt lở khiến lòng đường gần như biến mất. (Ảnh: : FB Toàn cảnh Lào Cai mới)

Tạm ngừng tổ chức các tour, tuyến du lịch đến những khu vực chịu ảnh hưởng của bão cho đến khi có thông báo chính thức về tình hình an toàn sau bão.

Triển khai các biện pháp bảo vệ, gia cố cho các công trình, khu, điểm du lịch trên địa bàn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản trước ảnh hưởng của bão; trong đó tập trung vào việc chằng chống công trình, cửa kính, mái che, biển quảng cáo tại cơ sở; ngắt điện tại các khu vực nguy hiểm; chuẩn bị đầy đủ máy phát điện, nước sạch, lương thực… nhằm chủ động ứng phó trong mọi tình huống.

Sở cũng đề nghị các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở cung cấp dịch vụ liên hệ với du khách có lịch trình trong thời gian bão ảnh hưởng để thông báo, thoả thuận hủy hoặc điều chỉnh, dời lịch trình, bảo đảm an toàn và quyền lợi tốt nhất cho khách.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT
12

Trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện Biên phòng nhưng không được theo học và cũng không thể học nguyện vọng 2 dù thừa điểm, Lang Đức Bằng, cựu học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An đang vô cùng hoang mang.

Vụ trẻ ném dép trúng van nước chữa cháy: Tiết lộ số tiền gia đình phải bồi thường do hỏng thang máy

Xã hội
Vụ trẻ ném dép trúng van nước chữa cháy: Tiết lộ số tiền gia đình phải bồi thường do hỏng thang máy

Vì sao sau bão số 11, nhiều người chọn siêu thị thay vì chợ dân sinh?

Xã hội
Vì sao sau bão số 11, nhiều người chọn siêu thị thay vì chợ dân sinh?

Tình thương của người anh bại não giúp em gái hóa giải hiềm khích gia đình

Xã hội
Tình thương của người anh bại não giúp em gái hóa giải hiềm khích gia đình

Bộ Y tế thu hồi số công bố 8 loại kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Xã hội
Bộ Y tế thu hồi số công bố 8 loại kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Đọc thêm

Ngoại binh trị giá 1 triệu euro của Thép xanh Nam Định có gì đáng chú ý?
Thể thao

Ngoại binh trị giá 1 triệu euro của Thép xanh Nam Định có gì đáng chú ý?

Thể thao

Tiền vệ trung tâm Arnaud Lusamba là tân binh trị giá 1 triệu euro vừa cập bến Thép xanh Nam Định cách đây ít ngày.

Động lực mới cho mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Động lực mới cho mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM hiện đang tăng tốc để thực hiện mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Hiện tại, địa phương đang tích cực chấp thuận cho doanh nghiệp đầu tư các dự án mới.

“Thế trận lòng dân” – tường lũy vững chắc nhất đảm bảo an ninh quốc phòng nơi biên cương Đông Bắc
Đại đoàn kết dân tộc

“Thế trận lòng dân” – tường lũy vững chắc nhất đảm bảo an ninh quốc phòng nơi biên cương Đông Bắc

Đại đoàn kết dân tộc

Trong nhiều năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng các địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã duy trì, phát huy giá trị tình quân dân như “cá với nước”. Nhờ đó, mỗi người dân, chiến sĩ như những “mốc giới sống” tạo nên tuyến phòng thủ vững chắc cho vùng biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Mưa lũ, gia tăng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết biến chứng nguy kịch
Xã hội

Mưa lũ, gia tăng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết biến chứng nguy kịch

Xã hội

Mưa bão và ngập úng tại nhiều địa phương miền Bắc làm tăng nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết cùng nhiều dịch bệnh truyền nhiễm.

Chính thức vận hành giá điện 2 thành phần, có khách hàng chỉ trả hơn 800 đồng cho mỗi kWh điện
Kinh tế

Chính thức vận hành giá điện 2 thành phần, có khách hàng chỉ trả hơn 800 đồng cho mỗi kWh điện

Kinh tế

EVN thông báo chính thức vận hành thử nghiệm giá bán lẻ điện 2 thàn phần bắt đầu từ tháng 10/2025, theo đó đối tượng áp dụng sẽ được mua mức giá thấp nhất chỉ 843 đồng/ kWh, cao nhất là hơn 2.250 đồng/ kWh.

Bắc Ninh: Làng mạc chìm trong biển nước, lực lượng chức năng trắng đêm hỗ trợ người dân
Ảnh

Bắc Ninh: Làng mạc chìm trong biển nước, lực lượng chức năng trắng đêm hỗ trợ người dân

Ảnh

Ngày 9/10, xã Hoàng Vân (tỉnh Bắc Ninh) đã trở thành một trong những "rốn lũ" chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ trận lũ lịch sử trên sông Cầu. Nước lũ dâng cao và chảy xiết đã gây ngập lụt tại 18/43 thôn. Trong tình thế nguy cấp, các lực lượng chức năng đã phải căng mình, thức trắng đêm để hỗ trợ người dân.

Góc nhìn pháp lý vụ Giám đốc Công ty vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo bị cáo buộc trốn thuế 1200 tỷ đồng
Bạn đọc

Góc nhìn pháp lý vụ Giám đốc Công ty vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo bị cáo buộc trốn thuế 1200 tỷ đồng

Bạn đọc

Theo luật sư, việc cơ quan chức năng khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Thế Bảo (sinh năm 1976, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) - Giám đốc Công ty vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo trốn thuế 1200 tỷ đồng theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự là cần thiết để bảo đảm tính răn đe, bảo vệ pháp luật thuế và công bằng trong kinh tế.

Học sinh lội bùn, nghẹn ngào lau từng tấm giấy khen, trang sách cho bạn: 'Không để lũ cuốn trôi ước mơ'
Ảnh

Học sinh lội bùn, nghẹn ngào lau từng tấm giấy khen, trang sách cho bạn: "Không để lũ cuốn trôi ước mơ"

Ảnh

Sáng 10/10, lũ vừa rút khỏi Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn), để lại một khung cảnh tan hoang. Giữa lớp bùn non đặc quánh, hình ảnh gây xúc động mạnh là cảnh các em học sinh nức nở, bì bõm vớt từng trang sách, tỉ mỉ lau từng tấm giấy khen lấm lem cho bạn bè.

Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
Gia đình

Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình

Gia đình

Chồng tôi ngồi cạnh thì tái mặt, lắp bắp hỏi lý do...

Giá vàng giảm: Người dân xếp hàng, nhà vàng tạm dừng bán
Thị trường

Giá vàng giảm: Người dân xếp hàng, nhà vàng tạm dừng bán

Thị trường

Giá vàng giảm sau khi Nghị định 232/2025/NĐ-CP xóa bỏ độc quyền vàng miếng chính thức có hiệu lực từ hôm nay 10/10. Trong sáng nay, nhiều thương hiệu vàng lớn tạm dừng bán.

Nga giáng đòn khủng khiếp, thủ đô Kiev chìm trong bóng tối
Điểm nóng

Nga giáng đòn khủng khiếp, thủ đô Kiev chìm trong bóng tối

Điểm nóng

Làn sóng tấn công gần đây của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở Kiev, theo truyền thông địa phương và các quan chức. Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa bình luận.

Dân Hà Nội trắng đêm canh lũ, hàng chục nghìn người phải sơ tán khỏi vùng ngập sâu
Tin tức

Dân Hà Nội trắng đêm canh lũ, hàng chục nghìn người phải sơ tán khỏi vùng ngập sâu

Tin tức

Nước lũ dâng cao khiến nhiều khu vực tại xã Trung Giã và Đa Phúc (TP Hà Nội) bị cô lập. Hàng chục nghìn người phải sơ tán khẩn cấp trong đêm để bảo đảm an toàn tính mạng.

Mô hình hợp tác trồng lúa giữa doanh nghiệp Việt Nam với nông dân Cuba
Nhà nông

Mô hình hợp tác trồng lúa giữa doanh nghiệp Việt Nam với nông dân Cuba

Nhà nông

Năm 2025 đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba, một cột mốc quan trọng và ý nghĩa, minh chứng cho tình hữu nghị sâu đậm và bền chặt giữa hai dân tộc.

Đề xuất chuyển đăng ký đất đai về phường, xã: Gỡ nút thắt thủ tục, tiết kiệm chi phí cho người dân
Chuyển động Sài Gòn

Đề xuất chuyển đăng ký đất đai về phường, xã: Gỡ nút thắt thủ tục, tiết kiệm chi phí cho người dân

Chuyển động Sài Gòn

Cục Quản lý đất đai vừa đề xuất chuyển chức năng của các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai về cấp xã, với kỳ vọng bộ máy quản lý sẽ tinh gọn hơn, đồng thời người dân không còn phải đi xa để làm thủ tục.

Từ ngày 1/1/2026, đề xuất tăng mức tiền trợ cấp cho người từ 75 tuổi không có lương hưu
Xã hội

Từ ngày 1/1/2026, đề xuất tăng mức tiền trợ cấp cho người từ 75 tuổi không có lương hưu

Xã hội

Từ đầu năm 2026, Hà Nội sẽ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 700 nghìn đồng/người/tháng. Áp dụng cho người từ 75 tuổi không có lương hưu. Ngoài ra, Hà Nội cũng mở rộng thêm đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Cuộc 'đối thoại' phong cách âm nhạc trong những khúc tự tình mùa thu
Âm nhạc

Cuộc "đối thoại" phong cách âm nhạc trong những khúc tự tình mùa thu

Âm nhạc

Giữa mùa thu Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt album CD mới mang tựa đề “Nếu…” với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ ở những dòng nhạc khác nhau hứa hẹn mang đến những giai điệu lãng mạn, sâu lắng và không kém phần phong phú.

Tân Trào (Tuyên Quang) điểm sáng về du lịch, nông nghiệp, giảm nghèo bền vững
Xã hội

Tân Trào (Tuyên Quang) điểm sáng về du lịch, nông nghiệp, giảm nghèo bền vững

Xã hội

Xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, mảnh đất lịch sử, Thủ đô kháng chiến, nơi khởi nguồn của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Từ một vùng quê thuần nông, kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, Tân Trào đang từng bước vươn lên trở thành một điểm sáng về phát triển du lịch, nông nghiệp hàng hóa, góp phần giảm nghèo bền vững.

Trao tặng bức tranh “Vinh quy bái tổ” từng đoạt hai kỷ lục Việt Nam cho Văn Miếu – Quốc Tử Giám
Văn hóa - Giải trí

Trao tặng bức tranh “Vinh quy bái tổ” từng đoạt hai kỷ lục Việt Nam cho Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Văn hóa - Giải trí

Sáng 10/10, TP Hà Nội đã trao tặng bức tranh gỗ “Vinh quy bái tổ" cho Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Phát hiện thi thể người đàn ông ở Huế sau 2 ngày mất tích
Tin tức

Phát hiện thi thể người đàn ông ở Huế sau 2 ngày mất tích

Tin tức

Thi thể người đàn ông ở TP.Huế được phát hiện nổi trên sông sau 2 ngày mất tích. Trước đó, dép và xe máy của nạn nhân được tìm thấy trên cầu An Lỗ bắc qua sông Bồ.

Bí thư Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết: Đặt mục tiêu tăng trưởng 'hai con số', tập trung quyết liệt vào 3 nhiệm vụ trọng tâm
Tin tức

Bí thư Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết: Đặt mục tiêu tăng trưởng "hai con số", tập trung quyết liệt vào 3 nhiệm vụ trọng tâm

Tin tức

“Mục tiêu chiến lược là xây dựng Tây Ninh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững, đặc biệt trở thành trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đầu mối giao thông chiến lược với Campuchia và các nước ASEAN”, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Người dân có thể ủng hộ đồng bào bão lũ qua VNeID
Tin tức

Người dân có thể ủng hộ đồng bào bão lũ qua VNeID

Tin tức

Người dân có thể ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ trực tiếp trên nền tảng định danh điện tử VNeID. Chương trình do Bộ Công an phối hợp Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai, nhằm tiếp nhận và phân phối hỗ trợ minh bạch, kịp thời đến người dân vùng thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Thi đua yêu nước Hà Nội, công bố danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Thi đua yêu nước Hà Nội, công bố danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025

Tin tức

Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025–2030 diễn ra sáng 10/10 với sự tham dự, chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, là dịp tôn vinh những điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong thời kỳ mới.

Người Hung Nô đã san bằng Trung Á, xâm lược và bắt La Mã cống nạp ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Người Hung Nô đã san bằng Trung Á, xâm lược và bắt La Mã cống nạp ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi bị nhà Hán làm suy yếu và chia cắt, một bộ phận người Hung Nô đã quyết định di cư về phía tây, mở ra một trang sử hoàn toàn mới cho dân tộc thiện chiến này.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh lên TikTok bán đặc sản OCOP cùng nông dân, vài giờ mà chốt đơn vèo vèo
Nhà nông

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh lên TikTok bán đặc sản OCOP cùng nông dân, vài giờ mà chốt đơn vèo vèo

Nhà nông

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn thương mại điện tử, ông Võ Tá Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp livestream "chốt đơn" trên TikTok, cùng các nhà sáng tạo nội dung và bà con nông dân giới thiệucác đặc sản OCOP như bưởi Phúc Trạch, mật ong...

5 Bí thư Đảng ủy phường được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng
Tin tức

5 Bí thư Đảng ủy phường được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

Tin tức

Bộ Chính trị đã chỉ định 26 người tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó có Bí thư Đảng ủy của 5 phường trên địa bàn tỉnh.

Ngắm đồ thủ công tinh xảo, giá hàng trăm triệu, thấy la liệt đặc sản từ Nam ra Bắc tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam
Nhà nông

Ngắm đồ thủ công tinh xảo, giá hàng trăm triệu, thấy la liệt đặc sản từ Nam ra Bắc tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam

Nhà nông

Từ sáng nay (10/10), hàng nghìn du khách đã đổ về tòa Triển lãm Nông nghiệp (phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) để khám phá các gian hàng thủ công tinh xảo và la liệt đặc sản từ Nam ra Bắc tại Lễ Khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21 - năm 2025.

120 cán bộ công đoàn Điện Biên được “Trang bị vũ khí” Bảo vệ môi trường, an toàn lao động
Điện Biên Hôm Nay

120 cán bộ công đoàn Điện Biên được “Trang bị vũ khí” Bảo vệ môi trường, an toàn lao động

Điện Biên Hôm Nay

Sáng 10.10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam khai mạc hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường (BVMT) và an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Sự kiện thu hút sự tham gia của 120 học viên là cán bộ công đoàn, cán bộ chuyên trách về ATVSLĐ đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đặng Văn Lâm mắc sai lầm ngớ ngẩn, vì sao HLV Kim Sang-sik “ngó lơ”?
Thể thao

Đặng Văn Lâm mắc sai lầm ngớ ngẩn, vì sao HLV Kim Sang-sik “ngó lơ”?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik thừa nhận khó lòng đánh giá màn trình diễn của Đặng Văn Lâm ở cuộc chạm trán giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nepal.

Bí thư Chi bộ thôn ở Bắc Ninh bị đột quỵ, tử vong khi tham gia chống lũ, gia cảnh gia đình rất éo le
Nhà nông

Bí thư Chi bộ thôn ở Bắc Ninh bị đột quỵ, tử vong khi tham gia chống lũ, gia cảnh gia đình rất éo le

Nhà nông

Trong quá trình tham gia phòng chống lũ trên tuyến đê sông Cầu xung yếu, ông Đoàn Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh (địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trước sáp nhập) bất ngờ bị đột quỵ, dẫn đến tử vong. Sự ra đi đột ngột của ông đã khiến nhiều người thương tiếc khi để lại người mẹ già yếu, vợ trẻ và 2 người con nhỏ.

VietinBank 10 năm liên tiếp giữ vững danh hiệu “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam”
Kinh tế

VietinBank 10 năm liên tiếp giữ vững danh hiệu “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam”

Kinh tế

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được Tạp chí Global Banking & Finance Review vinh danh “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam- Best Retail Bank of Vietnam 2025”. Đây là lần thứ 10 liên tiếp VietinBank nhận được giải thưởng uy tín, tiếp tục khẳng định vị thế Ngân hàng Bán lẻ số 1 tại Việt Nam.

Tin đọc nhiều

1

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT
12

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT

2

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

3

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

4

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

5

7 ngày nữa kết thúc đợt ủng hộ Cuba: "Nhiều gia đình được 100 nghìn đồng của Nhà nước, dành toàn bộ ủng hộ Cuba"

7 ngày nữa kết thúc đợt ủng hộ Cuba: 'Nhiều gia đình được 100 nghìn đồng của Nhà nước, dành toàn bộ ủng hộ Cuba'