Sạt lở khu vực đèo Khau Phạ, khuyến cáo du khách cân nhắc check in mùa vàng Mù Cang Chải

Chia sẻ với Dân Việt, ông Hà Quốc Trung – Trưởng phòng Quản lý và Phát triển Du lịch, Sở VHTTDL Lào Cai cho biết, hiện tại nhiều điểm sạt lở liên tục xảy ra trên quốc lộ 32 đoạn qua đèo Khau Phạ, đặc biệt điểm sạt lở lớn nhất tại km 269 cuốn theo khoảng 30m mặt đường từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải và Than Uyên (Lai Châu) khiến giao thông bị chia cắt.

“Ngay khi nắm được tình hình sạt lở, Sở VHTTDL Lào Cai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Lào Cai đã đưa ra các phương án xử lý, đồng thời có văn bản gửi UBND các xã, phường; Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Các Khu, điểm du lịch; DN lữ hành; Cơ sở lưu trú du lịch tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão trong lĩnh vực du lịch.

Ngay sau khi thông tin sạt lở xảy ra, có 2 đoàn khách tại xã Tú Lệ đã quay về vào ngày 1/10, còn trên địa bàn xã Mù Cang Chải không còn du khách nào mắc kẹt lại”, ông Hà Quốc Trung cho hay.

Khu vực sạt lở trên cung đường đi đèo Khau Phạ. (Ảnh: Minh Hoàng)

Trước đó, văn bản của Sở VHTTDL Lào Cai nêu rõ, hiện tại hoàn lưu sau bão còn tiếp tục gây mưa lớn, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, ven suối, đặc biệt là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các tuyến giao thông đến các trọng điểm du lịch như Sa Pa, Y Tý, Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ,…

Khách du lịch thoát khỏi điểm sạt lở tại khu vực đèo Khau Phạ. (Ảnh: FB Toàn cảnh Lào Cai mới)

Để đảm bảo các hoạt động trong lĩnh vực du lịch được an toàn, Sở VHTTDL Lào Cai đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình mưa bão, chủ động hỗ trợ, thông tin cho khách du lịch, tạm dừng hoặc điều chỉnh lịch trình tham quan tại các khu vực nguy hiểm. Phát huy tinh thần đoàn kết, kêu gọi, hỗ trợ giảm gánh nặng bằng chia sẻ các khó khăn của du khách và phối hợp khắc phục khó khăn sau bão bằng nhiều hình thức thiết thực hiệu quả (giảm giá phòng nghỉ, giảm giá suất ăn, giảm giá vé xe,… hoặc có những hình thức hỗ trợ khác với du khách), góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Lào Cai văn minh, an toàn.

Du khách thoát khỏi thần chết trong gang tấc khi đất đá ào ào đổ xuống. (Ảnh: : FB Toàn cảnh Lào Cai mới)

Sở VHTTL Lào Cai cũng nhấn mạnh các Khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh cần rà soát, thống kê chặt chẽ, đầy đủ số lượng khách du lịch, đoàn khách, hướng dẫn viên đang có mặt tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên để kịp thời nắm bắt tình hình và có phương án hỗ trợ, ứng phó khi cần thiết.

Điểm sạt lở khiến lòng đường gần như biến mất. (Ảnh: : FB Toàn cảnh Lào Cai mới)

Tạm ngừng tổ chức các tour, tuyến du lịch đến những khu vực chịu ảnh hưởng của bão cho đến khi có thông báo chính thức về tình hình an toàn sau bão.

Triển khai các biện pháp bảo vệ, gia cố cho các công trình, khu, điểm du lịch trên địa bàn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản trước ảnh hưởng của bão; trong đó tập trung vào việc chằng chống công trình, cửa kính, mái che, biển quảng cáo tại cơ sở; ngắt điện tại các khu vực nguy hiểm; chuẩn bị đầy đủ máy phát điện, nước sạch, lương thực… nhằm chủ động ứng phó trong mọi tình huống.

Sở cũng đề nghị các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở cung cấp dịch vụ liên hệ với du khách có lịch trình trong thời gian bão ảnh hưởng để thông báo, thoả thuận hủy hoặc điều chỉnh, dời lịch trình, bảo đảm an toàn và quyền lợi tốt nhất cho khách.