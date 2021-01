Sau 1 năm sử dụng, Hyundai Kona gây bất ngờ lớn

Khi lựa chọn một chiếc xe ôtô để sử dụng trong cùng một phân khúc, ngoài mức giá bán, thiết kế và trang bị nội - ngoại thất thì mức trượt giá hay giữ giá sau khi sử dụng cũng là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm.

Đối với các mẫu xe cùng phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ như Ford EcoSport, Hyundai Kona và Honda HR-V thì mức trượt giá giao động trong khoảng cách khá lớn từ 7,9-20%. Với mức trượt giá chênh lệch khá lớn như vậy thì người tiêu dùng cần cân nhắc lựa chọn mẫu xe nào phù hợp nhất với nhu cầu của bản thân mình.

Hyundai Kona vừa tầm giá, Ford EcoSport thấp nhất

Hiện tại trong 3 mẫu xe SUV đô thị cỡ nhỏ, thì Ford EcoSport bản 1.5 AT Trend đang sở hữu mức giá bán niêm yết tại đại lý thấp nhất ở mức giá 603 triệu đồng. Honda HR-V phiên bản G (bản giá thấp nhất) có mức giá cao nhất trong 3 mẫu xe là 786 triệu đồng; Hyundai Kona bản tiêu chuẩn giá 636 triệu đồng.

Theo đó, mức giá lăn bánh vào tháng 1.2021 tại Hà Nội của 3 mẫu xe lần lượt từ thấp tới cao là Ford EcoSport 1.5 AT Trend giá 706 triệu đồng; Hyundai Kona bản tiêu chuẩn giá 744 triệu đồng và cuối cùng 914,5 triệu đồng đối với mẫu xe Honda HR-V bản G.

Ford Ecosport là mẫu xe thuộc dòng SUV cỡ nhỏ với đặc trưng là gầm cao, kích thước tầm trung với 5 chỗ ngồi, được trang bị các tính năng để chạy đường dài. Mẫu xe đến từ nước Mỹ mới đây mới được thay đổi hoàn toàn về thiết kế ngoại hình khi lược bỏ đi bánh xe dự phòng phía sau đem lại cảm giác "đô thị" hơn cho ngoại hình. Ford EcoSport đang được bán ra với 3 phiên bản Ecosport 1.5 AT Trend giá 603 triệu; Ecosport Titanium giá 646 triệu và Ecosport 1.0 AT Titanium giá 686 triệu đồng. Ảnh: KL.

Hyundai Kona được giới thiệu đến thị trường Việt Nam vào quý III/2018 với tham vọng cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị với Ford EcoSport và Honda HR-V. Sau khoảng hơn nửa năm có mặt tại đây, Hyundai Kona 2021 đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi luôn dẫn đầu phân khúc và khiến Ford EcoSport trở thành "cựu vương" còn Honda HR-V liên tục rơi vào tình trạng bán không ai mua bởi mức giá bán cao nhất phân khúc. Mẫu xe đang được bán ra với 3 phiên bản có mức giá từ 636-750 triệu đồng. Ảnh: KL.

Honda HR-V vẫn là dòng xe sở hữu một ngôn ngữ thiết kế SUV đặc trưng của hãng xe Honda. Mẫu xe nhỏ gọn và mang phong cách thể thao được đánh giá là thu hút hơn hẳn đàn anh CR-V. Tuy nhiên, nhược điểm mức giá cao nhất phân khúc khiến mẫu xe này có doanh số kém cạnh các mẫu xe đối thủ khác. Mẫu xe này đang được bán ở 3 phiên bản có mức giá từ 786-871 triệu đồng. Ảnh: KL.

Sau khi lăn bánh: Honda HR-V có mức trượt giá cao nhất, Hyundai Kona trượt giá ít nhất

Theo khảo sát, mức giá của cả 3 mẫu xe sau khi sử dụng với thời gian khoảng hơn 1 năm chênh lệch khá lớn từ hơn 7,9% đến 20% và đang được rao bán lại trên một số chuyên trang mua bán hiện tại cụ thể như sau.





Mẫu xe có mức giá rẻ nhất là Ford EcoSport năm sản xuất 2019 sử dụng đang được rao bán với mức giá khoảng 540 triệu đồng (mức trượt giá khoảng 10,4%). Hyundai Kona tiêu chuẩn sản xuất năm 2019 có giá bán khoảng 680-690 triệu đồng (mức trượt giá khoảng 7,9%). Honda HR-V sản xuất 2019 có giá bán trong khoảng 720 triệu đồng (mức trượt giá khoảng 20%). Giá cụ thể phụ thuộc những yếu tố về màu sắc, số ki-lô-mét đã lăn bánh và hiện trạng nội - ngoại thất của từng chiếc xe.

Mức trượt giá của mẫu xe Honda HR-V ở mức cao so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Nguyên nhân của việc này được cho là do hãng xe Honda thường xuyên đưa ra các chiến lược giảm giá lớn ở mức giá niêm yết tại đại lý. Do đó, mức giá ở thời điểm hiện tại có sự chênh lệch với mức giá bán trước đó.