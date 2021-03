Sau 7 năm trở thành "kẻ cướp", cựu bí thư chi đoàn mới được minh oan

Ngày 24/3, tại UBND xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) tổ chức buổi công khai xin lỗi, minh oan để trả lại sự trong sạch cho ông Bùi Minh Lý (32 tuổi; ngụ xã Đông Thạnh).

Ông Vũ Ngọc Hoan, Phó Chánh án TAND quận Bình Thạnh, nói: "Chúng tôi nhận thấy việc Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố, bắt giam còn VKSND quận Bình Thạnh truy tố và TAND quận Bình Thạnh xét xử kết tội "Cướp giật tài sản" cho ông Bùi Minh Lý là oan sai. Nay, tôi đại diện cho TAND Bình Thạnh và liên ngành tố tụng quận Bình Thạnh xin chân thành xin lỗi ông và bồi thường thiệt hại theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho ông Lý."

Theo hồ sơ vụ án, đêm 19/1/2014, ông Lý (lúc này là Bí thư Chi đoàn ấp Trung, xã Đông Thạnh) chạy xe máy từ nhà đến cư xá Thanh Đa (quận Bình Thạnh) đón vợ ông đang học nghề làm tóc để về nghỉ Tết.

Không rõ lý do gì ông Lý trở thành đối tượng tình nghi đã thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền của bà T. xảy ra trong đêm hôm đó và ông Lý bị Công an quận Bình Thạnh bắt giữ, khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi "Cướp giật tài sản".

Ông Lý đã được TAND quận Bình Thạnh xin lỗi công khai sau nhiều năm bị bắt oan

Ngày 2/7/2015, TAND quận Bình Thạnh tuyên phạt ông Lý 3 năm tù giam. Sau đó, ông Lý kháng cáo kêu oan lên cấp phúc thẩm và được TAND TP.HCM tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm để điều tra lại.

Ngày 1/6/2016, VKSND quận Bình Thạnh ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn là cho tại ngoại đối với bị can Lý. Ngày 31/7/2018, Công an quận Bình Thạnh ra các quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra và hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với ông Lý.

Tại buổi xin lỗi, ông Lý phát biểu: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của TAND vì tôi nghĩ đã là người thì ai cũng phải có lần mắc lỗi. Nhưng, tôi không thể nào quên được những năm tháng bị oan sai khốn khổ, phẫn uất cùng cực đã xảy ra trong cuộc đời mình và liên lụy cả cha mẹ, vợ con tôi…Những mất mát đó là không có gì bù đắp được đâu".