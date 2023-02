Sau các báo cáo này, giá cà phê tăng vù vù, chạm mốc 46.000 đồng/kg

Giá cà phê tăng vù vù, chạm mốc 46.000 đồng/kg

Những ngày đầu tháng 02/2023, giá cà phê Robusta và Arabica trên thị trường thế giới tiếp tục tăng, sau các báo cáo cung – cầu. Cụ thể, theo khảo sát của hãng Reuters, nguồn cung cà phê toàn cầu sẽ thiếu hụt 4,15 triệu bao trong niên vụ 2022/2023.

Còn theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu 3 tháng đầu tiên của niên vụ cà phê hiện tại 2022/2023 đã giảm 2,8%, xuống 30,27 triệu bao so với 31,14 triệu bao cùng kỳ niên vụ 2021/2022.

Các quỹ và đầu cơ quay lại thị trường mua sau báo cáo chỉ số kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng khả quan, bất chấp lãi suất tiền tệ của hầu hết các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng. Xu hướng tăng giá cà phê được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới, song tốc độ tăng sẽ chậm lại.

Nông dân tỉnh Gia Lai thu hoạch cà phê. Hiện giá cà phê hôm nay tại Gia Lai đạt 46.000 đồng/kg. Ảnh: Dân Việt

Giá cà phê ngày 21/2/2023 tại sàn giao dịch London, kì hạn giao tháng 3/2023 tăng 8USD/tấn, đạt mức 2.093 USD/tấn. Đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp trên sàn London. Trong khi đó, sàn ICE US – New York không giao dịch, đóng cửa cả ngày do nghỉ lễ Presidents' Day của Mỹ (ngày lễ Tổng thống, được tổ chức để vinh danh tất cả những người từng là tổng thống Hoa Kỳ).

Trước đó, giá cà phê Arabica tại sàn New York, kì hạn giao tháng 5/2023 tăng 5,5 cent/lb, đạt 185,75 cent/lb. Đáng chú ý là thị trường cà phê thế giới vừa có thêm thông tin bất lợi về tình trạng mưa lũ kinh hoàng ở nhiều thành phố của bang Sao Paulo - trung tâm thương mại cà phê chính của Brazil, khiến Chính phủ nước này phải ban bố tình trạng nhân đạo khẩn cấp đối với 6 thành phố.

Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng từ 100 - 500 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng tăng 100 đồng/kg, đạt 45.000 đồng/kg. Giá cà phê tại Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông tăng từ 300 - 500 đồng/kg và đã cán mốc 46.000 đồng/kg.

Giá thu mua cà phê tại huyện Đắk Song, thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) tăng 300 đồng/kg, đạt 46.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá cà phê hôm nay tại huyện Xuân Lộc, Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cùng tăng 300 đồng/kg, lên mức 45.900 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 1/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 142,54 nghìn tấn, trị giá 310,44 triệu USD, giảm 27,7% về lượng và giảm 27% về trị giá so với tháng 12/2022. So với tháng 1/2022, xuất khẩu cà phê của nước ta giảm 12,7% về lượng và giảm 16,2% về trị giá.

Tháng 1/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.178 USD/tấn, tăng 1,0% so với tháng 12/2022, nhưng giảm 4,0% so với tháng 1/2022. Đáng chú ý, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việ Nam sang Bỉ tăng mạnh 31,2% so với tháng 12/2022 và tăng 33,2% so với tháng 1/2022, lên mức 2.576 USD/tấn.

Hiện Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 trên thế giới, sau Brazil.