Sau khi được bầu giữ chức Bí thư Tây Ninh, ông Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Tây Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 thống nhất miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Thành Tâm; đồng thời cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Thanh Ngọc.

Trước đó, ngày 24/2/2025, ông Nguyễn Thành Tâm - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ngày 25/2/2025, ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Kỳ họp thứ 18 đã bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khoá X và bầu bổ sung 2 Uỷ viên UBND tỉnh. Ảnh: Phương Thuý

Bà Nguyễn Đài Thy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh trình bày tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2021–2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, đại biểu HĐND tỉnh khoá X đơn vị huyện Gò Dầu.

Kết quả, kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 (tỷ lệ 100%).

Trước đó, tại phiên họp thứ 52 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh diễn ra sáng cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức bầu chức danh Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả, ông Nguyễn Mạnh Hùng được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khoá X đã bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Tâm - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Võ Hồng Sang - Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Tây Ninh cũng đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngô Thành Đồng - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (lý do: đã có quyết định nghỉ công tác, chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ); ông Trịnh Ngọc Phương - nguyên Giám đốc Sở Tài chính (lý do: được cấp thẩm quyền bố trí công tác khác); ông Kiều Công Minh - nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (lý do: được cấp thẩm quyền bố trí công tác khác).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Phương Thúy

Bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng giao Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Thường trực HĐND, UBND tỉnh kịp thời kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ để tiếp tục chỉ đạo điều hành có hiệu quả các hoạt động của chính quyền trong thời gian tới.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 10%; tạo tiền đề, đà tăng trưởng bức phá trong giai đoạn 2026-2031 với mục tiêu tăng trưởng đạt hai con số qua các năm.

Ông cũng đề nghị bám sát Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy để hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.