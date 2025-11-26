Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Gia đình
Thứ tư, ngày 26/11/2025 00:24 GMT+7

Sau khi xem phim, ông bố cộc cằn như tôi phải ôm mặt khóc nức nở vì sai lầm cách đây 5 năm

+ aA -
Theo YIYI (Thanh niên Việt) Thứ tư, ngày 26/11/2025 00:24 GMT+7
May mà mọi thứ chưa quá muộn..
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tôi luôn là người đàn ông của công việc và nguyên tắc. Ở nhà, tôi là người đặt ra luật lệ, và tôi không chấp nhận sự khác biệt hay yếu đuối. Tôi tin rằng, sự cộc cằn, gắt gỏng của tôi là cách tốt nhất để rèn luyện con trai tôi thành một người đàn ông mạnh mẽ, không khuất phục.

5 năm trước, con trai tôi mới 13 tuổi. Thằng bé mắc một lỗi lầm ngớ ngẩn trong học tập. Thay vì bình tĩnh chỉ bảo, tôi đã bùng nổ. Tôi dùng những lời lẽ nặng nề, xúc phạm đến trí thông minh của con. Tôi thậm chí còn hét lên: "Sao con vô dụng thế? Sao con không làm được trò trống gì ra hồn!". Tôi đã tưởng sự tức giận đó là cần thiết, là bài học để con nhớ.

Con trai đã khóc, rồi con im lặng. Kể từ ngày hôm đó, con không còn chia sẻ bất cứ điều gì với tôi nữa. Mối quan hệ của chúng tôi trở nên lạnh lẽo, chỉ còn sự tuân thủ vô hồn. Tôi biết có vấn đề, nhưng tôi quá cứng đầu để thừa nhận rằng tôi chính là nguồn cơn của sự xa cách đó.

Xem phim Sex Education, ông bố cộc cằn như tôi phải ôm mặt khóc nức nở vì sai lầm cách đây 5 năm (Adam trong phim)

Trong những ngày xem phim Sex Education, tôi luôn thấy khó chịu với nhân vật Hiệu trưởng Groff. Ông ta là hình mẫu của một ông bố cộc cằn, độc đoán, luôn dùng quyền lực để đè nén con trai Adam.

Sau khi xem phim Sex Education, tôi luôn tự nhủ: "Mình không tệ như ông ta".

Nhưng rồi, tôi nhìn vào sự thật rằng sự cộc cằn của tôi cũng đã tạo ra một Adam Groff trong chính ngôi nhà mình. Sự cộc cằn của Hiệu trưởng Groff đã đẩy con trai ông vào con đường nổi loạn, bắt nạt người khác, vì Adam không biết cách nào khác để giải phóng nỗi sợ hãi và sự bất an.

Xem phim Sex Education, tôi nhận ra, những lời nói độc địa tôi buông ra cách đây 5 năm không chỉ là một cơn giận nhất thời. Nó đã biến thành vết thương tâm lý, một lời tiên tri tiêu cực mà con trai tôi phải mang theo. Tôi đã dạy con rằng: "Con không đủ giá trị để được bố yêu thương vô điều kiện".

Xem phim Sex Education, cảnh phim khiến tôi sụp đổ không phải là cảnh lớn, mà là một cảnh nhỏ khi Adam và Hiệu trưởng Groff cố gắng giao tiếp một cách vụng về sau khi mọi thứ đã đổ vỡ. Họ phải đấu tranh để tìm lại tiếng nói chung. Tôi chợt hiểu, sự hối hận lớn nhất không phải là mất đi thành tích, mà là mất đi kết nối với con.

Tôi ôm mặt khóc nức nở. Nước mắt không phải cho sự cộc cằn của Hiệu trưởng Groff, mà cho sự cộc cằn và sự cứng đầu của chính tôi. 5 năm, tôi đã lãng phí 5 năm chỉ vì cái tôi của mình. Tôi hối hận vì đã không xin lỗi, vì đã không hàn gắn vết thương khi nó còn mới.

Tôi nhận ra, sự cộc cằn của tôi chỉ là vỏ bọc cho sự bất an của chính tôi. Tôi dùng sự tức giận để che đậy sự lo sợ rằng mình không phải là một người cha tốt.

Sự hối hận đó đã buộc tôi phải hành động. Tôi quyết định phá vỡ sự im lặng đã kéo dài suốt 5 năm.

Tôi gõ cửa phòng con trai mình và không nói gì về điểm số. Tôi chỉ nói về chuyện 5 năm trước: "Bố xin lỗi con. Bố xin lỗi vì những lời nói độc ác 5 năm trước. Đó là lỗi của bố và nó không phải là sự thật. Con là một người tuyệt vời và con không cần phải hoàn hảo".

Giống như cách các nhân vật trong phim Sex Education tìm thấy sự chữa lành thông qua sự trung thực, con trai đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Chúng tôi không thể xóa bỏ 5 năm đó, nhưng chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đây.

Tôi biết ơn phim Sex Education đã buộc tôi phải đối diện với sự thật tàn nhẫn này. Sự cộc cằn của tôi là sai lầm lớn nhất của cuộc đời. Và tôi tin rằng, hành động dũng cảm nhất của một người cha không phải là kìm nén cảm xúc, mà là dám rơi nước mắt hối hận và xin lỗi để hàn gắn vết thương mà chính mình đã gây ra.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Loại thịt bổ dưỡng hơn thịt gà, hiếm gặp hơn thịt lợn, giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, ngừa rụng tóc

Đừng ngần ngại ăn loại thịt này vào mùa đông. Đây là loại thịt cực kỳ bổ dưỡng, không phổ biến như thịt bò, thịt dê nhưng giá trị dinh dưỡng cực cao.

Người xưa dặn: Trồng 4 cây cảnh trong sân, gia đình vạn sự cát tường, thu tài hái lộc

Gia đình
Người xưa dặn: Trồng 4 cây cảnh trong sân, gia đình vạn sự cát tường, thu tài hái lộc

Nhờ xem phim, tôi đã kịp thời cứu con gái mình khỏi cảnh lạc lối, thật không gì may mắn hơn

Gia đình
Nhờ xem phim, tôi đã kịp thời cứu con gái mình khỏi cảnh lạc lối, thật không gì may mắn hơn

3 con giáp có quý nhân dẫn dắt, đột phá sự nghiệp, nhân đôi tài lộc trong 10 ngày đầu tháng 10 Âm lịch

Gia đình
3 con giáp có quý nhân dẫn dắt, đột phá sự nghiệp, nhân đôi tài lộc trong 10 ngày đầu tháng 10 Âm lịch

Tử vi ngày mai: 4 con giáp lương thiện được Trời ưu ái, trải sẵn đường bằng phẳng, định sẵn sự giàu sang

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp lương thiện được Trời ưu ái, trải sẵn đường bằng phẳng, định sẵn sự giàu sang

Đọc thêm

'Mưa đỏ' thắng giải Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam
Văn hóa - Giải trí

"Mưa đỏ" thắng giải Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Phim "Mưa đỏ" thắng giải Bông sen vàng, đồng thời giành thêm 4 giải thưởng cá nhân tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 vừa khép lại tối 25/11 tại TP.HCM.

Ông Macron chỉ ra lằn ranh đỏ duy nhất để chấm dứt cuộc chiến Ukraine
Thế giới

Ông Macron chỉ ra lằn ranh đỏ duy nhất để chấm dứt cuộc chiến Ukraine

Thế giới

Lằn ranh đỏ duy nhất trong việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nằm ở phía Nga và các yêu cầu của họ. Pháp và các nước EU khác muốn hòa bình tại Ukraine, chứ không phải sự đầu hàng của Kiev, theo lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Bộ Y tế thu hồi toàn bộ sản phẩm của Mailisa vì không có hồ sơ an toàn
Xã hội

Bộ Y tế thu hồi toàn bộ sản phẩm của Mailisa vì không có hồ sơ an toàn

Xã hội

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định thu hồi toàn bộ số tiếp nhận Phiếu công bố và đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc sản phẩm của liên quan đến chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa.

Hoàng hậu nhà Minh chết bi thảm vì cứu 'hôn quân' khỏi cảnh ám sát
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng hậu nhà Minh chết bi thảm vì cứu "hôn quân" khỏi cảnh ám sát

Đông Tây - Kim Cổ

Mặc dù cứu sống hoàng đế đam mê “xuân dược”, thuốc trường sinh thoát khỏi nạn thích khách, nhưng hoàng hậu nhà Minh không ngờ lại phải hứng chịu một kết cục bi thảm.

“Cỗ máy ghi bàn” Alan Grafite của CLB CAHN báo tin dữ
Thể thao

“Cỗ máy ghi bàn” Alan Grafite của CLB CAHN báo tin dữ

Thể thao

Việc tiền đạo Alan Grafite sẽ phải nghỉ thi đấu trong hai tháng tới vì chấn thương thực sự là một thông tin kém vui với CLB CAHN trước thềm trận gặp Beijing Guoan tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.

Hàng không, đường sắt vận chuyển miễn phí hàng hóa Chương trình Hướng về miền Trung do Báo NTNN phát động
Nhân ái

Hàng không, đường sắt vận chuyển miễn phí hàng hóa Chương trình Hướng về miền Trung do Báo NTNN phát động

Nhân ái

1.000 phần quà của bạn đọc Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt gửi tặng bà con vùng lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ, sẽ được hãng hàng không Vietjet vận chuyển miễn phí.

Mỹ đang bí mật tiến tới chiến tranh với Venezuela?
Thế giới

Mỹ đang bí mật tiến tới chiến tranh với Venezuela?

Thế giới

Các binh sĩ Mỹ mong chờ được về nhà dịp Lễ Tạ ơn và Giáng sinh có lẽ sẽ kém vui hơn khi Nhà Trắng đang chuẩn bị cho các hoạt động quân sự tại Venezuela, theo Mirror.

Liệt sĩ đầu tiên mai táng ở Nghĩa địa Phan Bội Châu là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Liệt sĩ đầu tiên mai táng ở Nghĩa địa Phan Bội Châu là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Đó chính là đồng chí Nguyễn Chí Diểu, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, có một thời là người phụ trách lãnh đạo Đảng ở Trung kỳ.

Tin bão mới nhất: Áp thấp trên biển Philippines đã mạnh lên thành bão, sắp đổ bộ biển Đông, thành bão số 15
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp trên biển Philippines đã mạnh lên thành bão, sắp đổ bộ biển Đông, thành bão số 15

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, ngày 25/11, áp thấp trên biển Philippines đã mạnh lên thành bão đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ nhanh 30km/h. Dự báo ngày mai 26/11, áp thấp sẽ tăng cấp, đổ bộ vào biển Đông, thành cơn bão số 15.

Từ người mẫu nhí trở thành diễn viên tiềm năng
Chuyển động Sài Gòn

Từ người mẫu nhí trở thành diễn viên tiềm năng

Chuyển động Sài Gòn

Trong bức tranh điện ảnh Việt đang dần trẻ hóa và đón nhận nhiều gương mặt mới, mẫu nhí Vũ Ngọc Trọng Phương (sinh năm 2011) nổi lên như một nhân tố đặc biệt.

Bắt cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương trong vụ 'chạy' bệnh án
Pháp luật

Bắt cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương trong vụ "chạy" bệnh án

Pháp luật

Ông Dương Văn Lương, cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bị khởi tố, tạm giam, bị cáo buộc nhận hối lộ để làm sai lệch kết luận giám định trong vụ "chạy" bệnh án tâm thần, giúp một bị can né trách nhiệm hình sự và tiếp tục điều hành đường dây ma túy.

Tin tối (25/11): Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Argentina?
Thể thao

Tin tối (25/11): Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Argentina?

Thể thao

Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Argentina?; Công Vinh hoàn thành khoá học bằng HLV hạng B; HLV Martinez lên tiếng về vai trò của Ronaldo ở World Cup 2026; nhiều cầu thủ Real chống đối HLV Alonso; Barca đàm phán mua Julian Alvarez.

Lựa chọn nghiệt ngã: Ông Zelensky sẽ thuận theo ông Trump hay mạo hiểm tiếp tục chiến tranh?
Thế giới

Lựa chọn nghiệt ngã: Ông Zelensky sẽ thuận theo ông Trump hay mạo hiểm tiếp tục chiến tranh?

Thế giới

Nếu Điện Kremlin thành công trong việc thuyết phục Tổng thống Donald Trump bỏ qua quan ngại của Kiev và các đồng minh châu Âu về việc áp đặt một kế hoạch hòa bình bất lợi cho Ukraine, Tổng thống Zelensky sẽ phải đối mặt với lựa chọn khắc nghiệt: Gật đầu với đề xuất của Mỹ hoặc mạo hiểm tương lai đất nước để tiếp tục chiến đấu với hy vọng một ngày nào đó nhận đủ hỗ trợ từ các đồng minh châu Âu.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất 4 điểm mới, tạo cú hích cho các trường đại học trọng điểm
Nhà nông

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất 4 điểm mới, tạo cú hích cho các trường đại học trọng điểm

Nhà nông

Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội, cần làm rõ vai trò của khoa học – công nghệ trong nông nghiệp vì nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế và là khu vực chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu.

Nghệ sĩ Nhân dân từng đỗ Thủ khoa Đại học, là mỹ nhân được săn đón bậc nhất một thời
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân từng đỗ Thủ khoa Đại học, là mỹ nhân được săn đón bậc nhất một thời

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Hòa là giai nhân nổi tiếng ở thập niên 90 của thế kỷ trước, với nhan sắc kiêu sa, đài các.

Toàn cảnh tọa đàm 'Vai trò của Hội nông dân, nông dân trong giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới'
Video

Toàn cảnh tọa đàm "Vai trò của Hội nông dân, nông dân trong giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới"

Video

Thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 165 – KH/HNDTW, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến, với chủ đề: Vai trò của Hội Nông dân, nông dân trong giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất, tháng 12 công việc phất nhanh, tiền về, tin tốt đến
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất, tháng 12 công việc phất nhanh, tiền về, tin tốt đến

Gia đình

Tử vi ngày mai cho rằng, trong tháng 12, tài sản của 3 con giáp này sẽ tích tụ như quả cầu tuyết và những ngày tươi sáng đang đến rất gần.

EU bế tắc: Nguy cơ sụp đổ kế hoạch cung cấp tài sản Nga cho Ukraine
Thế giới

EU bế tắc: Nguy cơ sụp đổ kế hoạch cung cấp tài sản Nga cho Ukraine

Thế giới

Bất chấp các cuộc đàm phán đang diễn ra, Liên minh châu Âu vẫn chưa đạt được tiến triển nào trong việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga - tạp chí Mỹ Politico dẫn một số nguồn tin cho biết.

Công ty doạ phạt nếu nhân viên không đạt KPI chạy bộ/tuần: Bác sĩ cảnh báo nguy hiểm với nhóm người này!
Xã hội

Công ty doạ phạt nếu nhân viên không đạt KPI chạy bộ/tuần: Bác sĩ cảnh báo nguy hiểm với nhóm người này!

Xã hội

Trước việc công ty doạ phạt hay trừ ngày phép... nếu nhân viên không đạt KPI chạy bộ/tuần, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh cho rằng, đây là việc áp dụng các hình thức vận động một cách ép buộc và thiếu cá thể hóa.

Người dân Đồng Nai ủng hộ Đắk Lắk và các tỉnh bị lũ lụt 864 tấn hàng hóa trên những chuyến xe nghĩa tình
Đại đoàn kết dân tộc

Người dân Đồng Nai ủng hộ Đắk Lắk và các tỉnh bị lũ lụt 864 tấn hàng hóa trên những chuyến xe nghĩa tình

Đại đoàn kết dân tộc

Trước tình hình bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk, người dân tỉnh Đồng Nai ủng hộ đồng bào vùng lũ trên những chuyến xe nghĩa tình và nhiều hành động sẻ chia từ khắp các địa phương.

Chính phủ Việt Nam cam kết tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư quốc tế
Kinh tế

Chính phủ Việt Nam cam kết tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư quốc tế

Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm nay khẳng định cam kết đồng hành của Chính phủ với các nhà đầu tư quốc tế, các tập đoàn toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới hiện nay của đất nước.

'Mất Nguyễn Văn Trường, tuyến giữa U22 Việt Nam mất một nửa sức mạnh'
Thể thao

"Mất Nguyễn Văn Trường, tuyến giữa U22 Việt Nam mất một nửa sức mạnh"

Thể thao

Theo BLV Quang Huy, Nguyễn Văn Trường là cầu thủ kinh nghiệm nhất lứa U22 Việt Nam, là trụ cột cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Mất tiền vệ này lúc này chẳng khác nào mất một nửa sức mạnh tuyến giữa.

Một quốc gia châu Âu chính thức thông qua luật mới, mở đường cho sự phát triển cây trồng chỉnh sửa gen
Nhà nông

Một quốc gia châu Âu chính thức thông qua luật mới, mở đường cho sự phát triển cây trồng chỉnh sửa gen

Nhà nông

Với việc chính thức thông qua Luật về Công nghệ di truyền chọn tạo giống chính xác (Genetic Technology – Precision Breeding Act), Anh trở thành quốc gia đi đầu tại châu Âu trong việc thúc đẩy quy định đối với cây trồng chỉnh sửa gen.

Đà Nẵng tăng tốc trở thành “AI City” khi Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực
Kinh tế

Đà Nẵng tăng tốc trở thành “AI City” khi Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực

Kinh tế

Tại Hội thảo “Phát triển công nghiệp công nghệ số”, Đà Nẵng được đánh giá là địa phương chuẩn bị chủ động và nhanh nhất trước Luật Công nghiệp công nghệ số, qua đó tạo nền tảng để thành phố tăng tốc hướng tới mục tiêu trở thành “AI City” trong những năm tới.

Giải ngân đầu tư công Quảng Ngãi: Vẫn còn 21 chủ đầu tư dưới mức bình quân, Phó Chủ tịch tỉnh hối thúc 'tăng tốc'
Kinh tế

Giải ngân đầu tư công Quảng Ngãi: Vẫn còn 21 chủ đầu tư dưới mức bình quân, Phó Chủ tịch tỉnh hối thúc "tăng tốc"

Kinh tế

Tại cuộc họp do UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, Sở Tài chính nêu rõ kết quả giải ngân đến thời điểm gần đây nhất của BQL dự án các công trình giao thông và các chủ đầu tư ở phía Đông của tỉnh.

Nhân chứng kể lại chi tiết vụ người đàn ông bị 2 đối tượng hành hung dã man ở Hà Nội
Pháp luật

Nhân chứng kể lại chi tiết vụ người đàn ông bị 2 đối tượng hành hung dã man ở Hà Nội

Pháp luật

Liên quan đến vụ việc người đàn ông bị 2 đối tượng hành hung dã man trên đường Hoàng Tùng (xã An Khánh, TP.Hà Nội), một số nhân chứng trực tiếp chứng kiến kể lại chi tiết diễn biến vụ việc.

Vùng chuyên canh rau, vùng trồng hoa nổi tiếng Đà Nẵng 'hồi sinh' sau bão lũ, dân mong có thu nhập, giảm tái nghèo
Giảm nghèo nông thôn

Vùng chuyên canh rau, vùng trồng hoa nổi tiếng Đà Nẵng "hồi sinh" sau bão lũ, dân mong có thu nhập, giảm tái nghèo

Giảm nghèo nông thôn

Trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua đã khiến nhiều thôn xóm ở xã Hòa Vang (Đà Nẵng) chìm trong biển nước. Nhiều vùng rau chuyên canh, vùng hoa nổi tiếng và cơ sở sản xuất của bà con nông dân bị thiệt hại nặng nề. Bà con đang khôi phục sản xuất, mong có thu nhập, giảm nguy cơ tái nghèo

Tuyển sinh năm 2026: Nhiều trường điều chỉnh phương án, cuộc đua vào đại học thêm cạnh tranh
Xã hội

Tuyển sinh năm 2026: Nhiều trường điều chỉnh phương án, cuộc đua vào đại học thêm cạnh tranh

Xã hội

Nhiều trường đại học đã thông báo điều chỉnh phương thức tuyển sinh 2026, với xu hướng siết đầu vào, giảm dần chỉ tiêu xét học bạ và điều chỉnh lại tổ hợp xét tuyển để phù hợp quy định mới.

Nghệ sĩ Ưu tú mang 'vẻ đẹp không tuổi', mỹ nhân phim giờ vàng VTV ngừng đóng phim
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú mang "vẻ đẹp không tuổi", mỹ nhân phim giờ vàng VTV ngừng đóng phim

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú nổi tiếng với vẻ đẹp vượt thời gian, là mỹ nhân đình đám trên màn ảnh VTV, bất ngờ tuyên bố sẽ ngừng đóng phim.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

2

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

3

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

4

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

5

Philippines quay lại "chợ gạo" khu vực, rốt ráo chào mua gạo giao tháng 1/2026, gạo xuất khẩu Việt Nam có cơ hội mới?

Philippines quay lại 'chợ gạo' khu vực, rốt ráo chào mua gạo giao tháng 1/2026, gạo xuất khẩu Việt Nam có cơ hội mới?