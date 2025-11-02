Chủ đề nóng

Sau lời phát biểu của ông Putin, Mỹ mắc sai lầm lớn trong lúc nóng giận

Chủ nhật, ngày 02/11/2025 15:31 GMT+7
Đây là điều hiếm thấy, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, giới truyền thông Mỹ đã có thể nhìn rõ tương lai...
Tổng thống Nga Putin. Ảnh RT

Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo bằng vài dòng ngắn gọn nhưng mạnh mẽ rằng tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk đã được hạ thủy từ xưởng đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk và đã ngay lập tức khởi hành để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng dưới biển sâu.

Bất kỳ tàu ngầm hạt nhân mới nào của Nga cũng là tin tức thú vị, nhưng chiếc này thì không thể tin được: tàu ngầm Khabarovsk được thiết kế và chế tạo riêng cho hệ thống tàu ngầm hạt nhân Poseidon và giờ đây sẽ gia nhập cùng tàu ngầm Belgorod, vốn cho đến nay là tàu duy nhất mang vũ khí này của Nga.

Có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng chỉ vài giờ trước đó, tờ The Washington Post đã đăng một bài viết dài có tựa đề "Những điều chúng ta biết về Poseidon, siêu ngư lôi mới của Nga". Hóa ra các chuyên gia của ấn phẩm này còn biết nhiều hơn thế.

Bài viết mô tả Poseidon một cách hời hợt như một loại "siêu vũ khí" của Nga được thiết kế để "đảm bảo sự cân bằng quân sự với phương Tây" và "được cho là có thể nhấn chìm các thành phố ven biển" bằng một cơn sóng thần hạt nhân. Tuy nhiên, không cần phải lo lắng, bởi vì "có sự hoài nghi rằng sức mạnh của các vụ nổ (Poseidon) sẽ đủ để tạo ra một cơn sóng thần", và "ngay cả một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo cũng nguy hiểm hơn một loạt Poseidon".

Tuy nhiên, trong phần chữ nhỏ, ấn phẩm thừa nhận rằng tin tức về Burevestnik và Poseidon đã khiến ông Trump tức giận đến mức ông tuyên bố bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ "để đáp trả các hành động của Nga và Trung Quốc" chỉ vài phút trước khi bắt đầu cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình. Và mặc dù Phó Tổng thống Mỹ Vance tuyên bố rằng "Mỹ cần tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân theo thời gian để đảm bảo kho vũ khí đang hoạt động và vận hành tốt", nhưng rõ ràng tuyên bố của ông Trump về việc nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân là kết quả của những cảm xúc mạnh mẽ và rõ ràng là không thể kiểm soát.

Tại sao lại phải bận tâm đến những tưởng tượng về hổ giấy làm từ bìa cứng không răng?

Khi phương Tây lần đầu biết đến dự án Poseidon vào năm 2015 (lúc đó được gọi là Status-6), nó chỉ thực sự thu hút sự quan tâm của một số ít chuyên gia. Ngay cả sau khi Tổng thống Nga công khai thừa nhận việc Nga sở hữu những vũ khí như vậy trong bài phát biểu năm 2018 trước Quốc hội Liên bang, dư luận nước ngoài phần lớn chỉ biết đến "những bức biếm họa Putin".

Cuối cùng, mọi thứ đều trở thành sự thật (kể cả ngày cụ thể đưa Poseidon vào phục vụ chiến đấu), và đó là một sự thật khủng khiếp.

Mọi thứ mà Viện Hải quân Mỹ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo hóa ra lại là sự thật: rằng một tàu ngầm không người lái chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga có khả năng rình mò hoặc ẩn núp ở độ sâu đáng kinh ngạc trong nhiều năm; rằng nó không thể bị theo dõi và không thể đánh chặn; và rằng một số lượng tương đối nhỏ Poseidon có thể khiến những khu vực đông dân nhất của Mỹ không thể ở được. Chỉ cần một quả ngư lôi Tsar cũng đủ để phá hủy căn cứ Hải quân Mỹ ở Norfolk và toàn bộ nội dung bên trong (một nửa toàn bộ hạm đội tàu sân bay và một phần ba tổng số tàu chiến của Mỹ). Một cuộc tấn công đồng thời vào căn cứ hải quân lớn thứ hai ở San Diego sẽ hoàn toàn chấm dứt câu hỏi về hạm đội bất khả chiến bại của Mỹ. Và thậm chí vượt ra ngoài các căn cứ của mình, không một nhóm Hải quân Mỹ nào, dù mạnh đến đâu, sẽ cảm thấy an toàn trở lại.

Mỹ và Châu Âu một lần nữa lại mắc sai lầm khủng khiếp khi coi những lời cảnh báo của ông Putin là lời nói dối, và giờ đây "Vòm vàng" kỳ diệu của ông Trump, việc hiện đại hóa bộ ba hạt nhân của Mỹ, các căn cứ của Mỹ trên khắp thế giới, hay vô số "bức tường" kiên cố mà người Châu Âu vẫn ca ngợi đều đứng trước những thách thức lớn lao.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã viết về Poseidon: "Tôi xin chúc mừng tất cả bạn bè của Nga (và đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ) về cuộc thử nghiệm thành công".

Bằng cách tiếp tục thử hạt nhân, người Mỹ có thể lặp lại sai lầm khi phớt lờ lời cảnh báo của ông Putin rằng "nếu họ tiến hành, phía Nga cũng sẽ làm như vậy".

Và chúng ta có thể chắc chắn rằng trong trường hợp này, không chỉ đại dương mà toàn bộ Trái Đất sẽ rung chuyển.

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên "cứng đầu"

Ủy ban châu Âu (EC ngày 30/10 tuyên bố không loại trừ khả năng khởi kiện Ba Lan, Hungary và Slovakia – ba quốc gia vẫn giữ nguyên lệnh cấm đơn phương đối với hàng nhập khẩu từ Ukraine, bất chấp hiệp định thương mại mới giữa EU và Kiev vừa chính thức có hiệu lực.

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Thế giới
Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Đức đã gửi tin xấu tới ông Zelensky về vụ bê bối ở Ukraine

Thế giới
Đức đã gửi tin xấu tới ông Zelensky về vụ bê bối ở Ukraine

Ông Zelensky cáo buộc ông Putin muốn đến Pokrovsk và đe dọa 'chuyến đi sẽ là cuối cùng'

Thế giới
Ông Zelensky cáo buộc ông Putin muốn đến Pokrovsk và đe dọa 'chuyến đi sẽ là cuối cùng'

Lầu Năm Góc chấp nhận chuyển giao Tomahawk cho Ukraine

Thế giới
Lầu Năm Góc chấp nhận chuyển giao Tomahawk cho Ukraine

Đọc thêm

Nhà ở xã hội tại Đồng Nai giá chưa đến 20 triệu đồng/m² ưu tiên cho người dân bị giải tỏa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Nhà đất

Nhà ở xã hội tại Đồng Nai giá chưa đến 20 triệu đồng/m² ưu tiên cho người dân bị giải tỏa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Nhà đất

Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, mở ra cơ hội an cư cho người lao động và công nhân.

Y tế cơ sở TP.HCM chuyển mình thành 'người gác cổng' đáng tin cậy
Chuyển động Sài Gòn

Y tế cơ sở TP.HCM chuyển mình thành "người gác cổng" đáng tin cậy

Chuyển động Sài Gòn

Giữa những thay đổi mang tính lịch sử về tổ chức bộ máy, hệ thống y tế cơ sở tại TP.HCM đang thực hiện cuộc “đại phẫu” toàn diện, chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh bị động sang phòng bệnh chủ động, biến y tế cơ sở thành "người gác cổng" đáng tin cậy.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: 'Giúp nông dân làm chủ tri thức - công nghệ - thị trường'
Video

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: "Giúp nông dân làm chủ tri thức - công nghệ - thị trường"

Video

Phát biểu kết luận Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói", Bộ trưởng Bộ NNMT Trần Đức Thắng khẳng định "mệnh lệnh từ thực tiễn" là phải hành động quyết liệt. Bộ trưởng chia sẻ 3 định hướng lớn: (1) Đặt nông dân làm trung tâm, giúp họ "làm chủ tri thức, công nghệ, thị trường"; (2) Kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp xanh - thông minh; (3) Khơi dậy đoàn kết, xây dựng nông thôn "đáng sống".

Thu hồi giấy phép hoạt động Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên
Xã hội

Thu hồi giấy phép hoạt động Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên

Xã hội

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã quyết định thu hồi giấy phép hoạt động đối với Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên.

Nhờ quỹ đầu tư mạo hiểm, dòng vốn tư nhân sẽ 'chảy mạnh' vào công nghệ chiến lược Việt Nam?
Kinh tế

Nhờ quỹ đầu tư mạo hiểm, dòng vốn tư nhân sẽ "chảy mạnh" vào công nghệ chiến lược Việt Nam?

Kinh tế

Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương đã được "mở đường" thông qua Nghị định số 264/2025/NĐ-CP. Việc huy động vốn từ khu vực tư nhân chính là bài toán đáng chú ý.

'Bắt' bệnh khuyến nông cơ sở: Nông dân Lạng Sơn và câu trả lời của Bộ NNMT
Video

"Bắt" bệnh khuyến nông cơ sở: Nông dân Lạng Sơn và câu trả lời của Bộ NNMT

Video

Nông dân Lạng Sơn chất vấn về tình trạng thiếu hụt khuyến nông cơ sở. Bộ trưởng Bộ NNMT Trần Đức Thắng và Giám đốc TTKN Quốc gia Lê Quốc Thanh khẳng định: Lực lượng khuyến nông sẽ được đưa về xã, tránh "tầng lớp trung gian". Dù Thông tư 60 về việc này đã hiệu lực, Bộ trưởng cho biết mới 7/34 tỉnh thành sắp xếp lực lượng, Bộ đang đôn đốc các tỉnh còn lại khẩn trương tiếp nhận 4.600 cán bộ này.

Cứ tưởng rau lang chỉ để xào, nào ngờ làm món ăn sáng ngon xuất sắc, chẳng kém nhà hàng
Gia đình

Cứ tưởng rau lang chỉ để xào, nào ngờ làm món ăn sáng ngon xuất sắc, chẳng kém nhà hàng

Gia đình

Chẳng ai ngờ loại rau lang lại có màn biến tấu thành món ăn hấp dẫn thú vị thế này!

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Đông Tây - Kim Cổ

2 lý do nào dẫn đến việc lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Gói ghém cuộc sống trong 'nhà' 10m2 ở phố cổ Hà Nội
Hà Nội hôm nay

Gói ghém cuộc sống trong "nhà" 10m2 ở phố cổ Hà Nội

Hà Nội hôm nay

Giữa lòng phố cổ Hà Nội, nhiều căn nhà chỉ vỏn vẹn 10–13 m² vẫn chật chội từng ngày. Cả gia đình phải gói ghém mọi không gian, sinh hoạt bấp bênh, lo lắng trước nhà xuống cấp và nhiều bất tiện trong sinh hoạt.

Video phát biểu của Chủ tịch HND VN Lương Quốc Đoàn: Xây dựng nông dân chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới
Video

Video phát biểu của Chủ tịch HND VN Lương Quốc Đoàn: Xây dựng nông dân chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

Video

Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề “Đồng hành cùng nông dân bước vào Kỷ nguyên mới" là hoạt động lắng nghe, đối thoại lần thứ 2 trong năm nay do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức. Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói lần này là một trong những hoạt động quan trọng trước thềm Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025.

HLV Harry Kewell chỉ ra vấn đề của Hà Nội FC
Thể thao

HLV Harry Kewell chỉ ra vấn đề của Hà Nội FC

Thể thao

HLV Harry Kewell đã chỉ ra hạn chế của Hà Nội FC sau trận thua trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 9 V.League 2025/2026.

Điện Biên: 3 gia đình dân tộc thiểu số hiến đất xây dựng trường liên cấp của xã
Xã hội

Điện Biên: 3 gia đình dân tộc thiểu số hiến đất xây dựng trường liên cấp của xã

Xã hội

Tại Lễ khởi công xây dựng Trường liên cấp xã Núa Ngam, ngày 2/11, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất khu vực 2 (tỉnh Điện Biên) cho biết, có 3 gia đình đã tự nguyện hiến đất để xây dựng Trường liên cấp xã Núa Ngam.

2 Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng cùng tên: Một người là Cục trưởng, người kia là Đại tá, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng
Văn hóa - Giải trí

2 Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng cùng tên: Một người là Cục trưởng, người kia là Đại tá, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng

Văn hóa - Giải trí

2 Nghệ sĩ Nhân dân cùng tên Xuân Bắc đều giữ vị trí quan trọng: Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, người kia là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội.

Bố chồng Tăng Thanh Hà trích tiền nghỉ hưu chục tỷ làm từ thiện, vợ con đưa thêm hàng trăm triệu vẫn không đủ dùng
Văn hóa - Giải trí

Bố chồng Tăng Thanh Hà trích tiền nghỉ hưu chục tỷ làm từ thiện, vợ con đưa thêm hàng trăm triệu vẫn không đủ dùng

Văn hóa - Giải trí

Ở tuổi về hưu, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn dành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Nghệ sĩ Nhân dân là gương mặt màn ảnh nổi tiếng trải lòng sau lần phẫu thuật thứ 2
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là gương mặt màn ảnh nổi tiếng trải lòng sau lần phẫu thuật thứ 2

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng trải lòng về lần phẫu thuật thứ hai, hé lộ tình trạng sức khỏe và những thay đổi trong cuộc sống sau điều trị.

Tuyên Quang: Bàn giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt bền vững
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang: Bàn giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt bền vững

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tỉnh Tuyên Quang sở hữu tiềm năng lớn với tổng đàn trâu, bò hơn 391.000 con, trong đó có nhiều giống bò chất lượng cao. Tuy nhiên, thực tế chăn nuôi vẫn đang bị kìm hãm bởi tư duy manh mún, nhỏ lẻ và thị trường tiêu thụ bấp bênh. Để "lột xác", việc xây dựng các chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm được xác định là chìa khóa then chốt.

Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện
Pháp luật

Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện
6

Pháp luật

Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện, nguồn tin của báo Dân Việt vừa cho biết.

Hưng Yên: 1 năm, Viện kiểm sát tỉnh phát hiện 23 bản án dân sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, đánh giá chứng cứ
Pháp luật

Hưng Yên: 1 năm, Viện kiểm sát tỉnh phát hiện 23 bản án dân sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, đánh giá chứng cứ

Pháp luật

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết, trong khoảng 1 năm, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Hưng Yên đã phát hiện 23 bản án dân sự của Tòa án có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng và đánh giá chứng cứ.

Lũ lụt lớn bất thường ở Đồng Tháp Mười: Tây Ninh, Đồng Tháp thiệt hại nặng, hàng nghìn hecta lúa ngập sâu
Nhà nông

Lũ lụt lớn bất thường ở Đồng Tháp Mười: Tây Ninh, Đồng Tháp thiệt hại nặng, hàng nghìn hecta lúa ngập sâu

Nhà nông

Đợt mưa lớn kéo dài kết hợp lũ thượng nguồn dâng cao khiến khu vực Đồng Tháp Mười chìm trong biển nước. Tây Ninh ghi nhận hơn 2.200ha lúa bị ngập, gần 1.000ha mất trắng; trong khi tại Đồng Tháp, mực nước lũ vượt đỉnh lịch sử năm 2000, hàng trăm hecta lúa và cây ăn trái bị cuốn trôi, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Nuôi cá chép ngon trên ruộng bậc thang ở Tuyên Quang, lúa tốt, cá tươi, kẹp nướng than, cả làng thơm
Nhà nông

Nuôi cá chép ngon trên ruộng bậc thang ở Tuyên Quang, lúa tốt, cá tươi, kẹp nướng than, cả làng thơm

Nhà nông

Trên những thửa ruộng bậc thang trồng lúa xanh mướt ở thôn Khuổi Trang, xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Lâm Bình trước đây) người dân kết hợp trồng lúa với nuôi cá chép ruộng. Nuôi cá chép ngon trong ruộng lúa bậc thang là mô hình tận dụng hiệu quả diện tích canh tác, mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững cho bà con.

Bếp cơm 0 đồng và hành trình gieo yêu thương, tình người giữa Thủ đô
Nhân ái

Bếp cơm 0 đồng và hành trình gieo yêu thương, tình người giữa Thủ đô

Nhân ái

Nhiều năm nay, nhà ăn 0 đồng nằm trong con phố nhỏ Phương Mai đã trở nên thân thuộc với nhiều người, đặc biệt là bệnh nhân bệnh viện Bạch Mai và nhiều viện xung quanh đây.

3 lý do nào khiến Lưu Bang không 'ra tay' với Lã Hậu?
Đông Tây - Kim Cổ

3 lý do nào khiến Lưu Bang không "ra tay" với Lã Hậu?

Đông Tây - Kim Cổ

Một người cơ trí như Lưu Bang lại không thể nhận ra dã tâm của Lã Hậu hay sao?

Lai Châu: Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết, chung vui với bà con bản Nà Phát và Nà Khan
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu: Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết, chung vui với bà con bản Nà Phát và Nà Khan

Lai Châu Ngày Mới

Liên khu dân cư 2 bản Nà Phát - Nà Khan (Bình Lư, Lai Châu) vừa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút đông đảo người dân sở tại tham dự. Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã về dự và chung vui với người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư 2 bản Nà Phát - Nà Khan.

Hà Tĩnh: Hơn 2.000 m³ đất đá sạt lở, tuyến đường ven biển ĐT547 tê liệt hoàn toàn
Media

Hà Tĩnh: Hơn 2.000 m³ đất đá sạt lở, tuyến đường ven biển ĐT547 tê liệt hoàn toàn

Media

Mưa lớn kéo dài khiến đường ven biển Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 2.000 m³ đất đá từ taluy dương đổ xuống chắn ngang tuyến đường, khiến giao thông tê liệt.

Xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang đánh giá mô hình trồng lê VietGAP ở Mã Pì Lèng, gắn nông nghiệp với du lịch
Nhà nông

Xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang đánh giá mô hình trồng lê VietGAP ở Mã Pì Lèng, gắn nông nghiệp với du lịch

Nhà nông

Mô hình trồng lê VH6 theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Mã Pì Lèng (xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang) đang cho thấy những hiệu quả rõ rệt, không chỉ giúp cây sinh trưởng tốt mà còn tạo cảnh quan hài hòa với không gian du lịch. Đây được xem là hướng đi mới, mở ra triển vọng nâng cao thu nhập cho nông dân vùng Cao nguyên đá.

Sẽ có tour trực thăng ngắm Vũng Tàu, Cần Giờ từ trên cao, khẳng định vị thế ngành du lịch TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Sẽ có tour trực thăng ngắm Vũng Tàu, Cần Giờ từ trên cao, khẳng định vị thế ngành du lịch TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Tour trực thăng tại TP.HCM sẽ được khai thác lại từ tháng 12 tới. Điểm mới của tour là sẽ khám phá TP.HCM, biển Vũng Tàu, Cần Giờ từ trên cao. Đây là sản phẩm độc đáo, góp phần khẳng định vị thế ngành du lịch TP.HCM.

Giá vàng hôm nay mới nhất (2/11): Nhà vàng vừa bán đã hết, người dân 'cố thủ' xếp hàng chờ mua vàng nhẫn 149 triệu/lượng
Kinh tế

Giá vàng hôm nay mới nhất (2/11): Nhà vàng vừa bán đã hết, người dân "cố thủ" xếp hàng chờ mua vàng nhẫn 149 triệu/lượng

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 2/11, cả vàng SJC và nhẫn tiếp tục đi ngang. Nhu cầu mua vàng của người dân vẫn rất cao khi cửa hàng vừa mở bán đã hết.

Hậu vệ Vương Văn Huy và 2 trận đấu “ác mộng” cùng SLNA
Thể thao

Hậu vệ Vương Văn Huy và 2 trận đấu “ác mộng” cùng SLNA

Thể thao

2 trận đấu liên tiếp, Vương Văn Huy mắc lỗi dẫn tới những bàn thua, khiến SLNA vuột đi những điểm số đáng tiếc. Rõ ràng, hậu vệ 24 tuổi này đang gặp vấn đề về tâm lý.

Vụ ngạt khí 8 người thương vong ở Đà Nẵng: 4 nạn nhân vẫn hôn mê sâu, tiên lượng nặng
Xã hội

Vụ ngạt khí 8 người thương vong ở Đà Nẵng: 4 nạn nhân vẫn hôn mê sâu, tiên lượng nặng

Xã hội

Đến ngày 2/11, 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí do chạy máy phát điện tại xã Điện Bàn Tây (Đà Nẵng) vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng nặng, các bác sĩ đang dốc toàn lực cứu chữa.

1

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

2

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

3

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên "cứng đầu"

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên 'cứng đầu'

4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

5

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác