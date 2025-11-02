Tổng thống Nga Putin. Ảnh RT

Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo bằng vài dòng ngắn gọn nhưng mạnh mẽ rằng tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk đã được hạ thủy từ xưởng đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk và đã ngay lập tức khởi hành để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng dưới biển sâu.

Bất kỳ tàu ngầm hạt nhân mới nào của Nga cũng là tin tức thú vị, nhưng chiếc này thì không thể tin được: tàu ngầm Khabarovsk được thiết kế và chế tạo riêng cho hệ thống tàu ngầm hạt nhân Poseidon và giờ đây sẽ gia nhập cùng tàu ngầm Belgorod, vốn cho đến nay là tàu duy nhất mang vũ khí này của Nga.

Có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng chỉ vài giờ trước đó, tờ The Washington Post đã đăng một bài viết dài có tựa đề "Những điều chúng ta biết về Poseidon, siêu ngư lôi mới của Nga". Hóa ra các chuyên gia của ấn phẩm này còn biết nhiều hơn thế.

Bài viết mô tả Poseidon một cách hời hợt như một loại "siêu vũ khí" của Nga được thiết kế để "đảm bảo sự cân bằng quân sự với phương Tây" và "được cho là có thể nhấn chìm các thành phố ven biển" bằng một cơn sóng thần hạt nhân. Tuy nhiên, không cần phải lo lắng, bởi vì "có sự hoài nghi rằng sức mạnh của các vụ nổ (Poseidon) sẽ đủ để tạo ra một cơn sóng thần", và "ngay cả một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo cũng nguy hiểm hơn một loạt Poseidon".

Tuy nhiên, trong phần chữ nhỏ, ấn phẩm thừa nhận rằng tin tức về Burevestnik và Poseidon đã khiến ông Trump tức giận đến mức ông tuyên bố bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ "để đáp trả các hành động của Nga và Trung Quốc" chỉ vài phút trước khi bắt đầu cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình. Và mặc dù Phó Tổng thống Mỹ Vance tuyên bố rằng "Mỹ cần tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân theo thời gian để đảm bảo kho vũ khí đang hoạt động và vận hành tốt", nhưng rõ ràng tuyên bố của ông Trump về việc nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân là kết quả của những cảm xúc mạnh mẽ và rõ ràng là không thể kiểm soát.

Tại sao lại phải bận tâm đến những tưởng tượng về hổ giấy làm từ bìa cứng không răng?

Khi phương Tây lần đầu biết đến dự án Poseidon vào năm 2015 (lúc đó được gọi là Status-6), nó chỉ thực sự thu hút sự quan tâm của một số ít chuyên gia. Ngay cả sau khi Tổng thống Nga công khai thừa nhận việc Nga sở hữu những vũ khí như vậy trong bài phát biểu năm 2018 trước Quốc hội Liên bang, dư luận nước ngoài phần lớn chỉ biết đến "những bức biếm họa Putin".

Cuối cùng, mọi thứ đều trở thành sự thật (kể cả ngày cụ thể đưa Poseidon vào phục vụ chiến đấu), và đó là một sự thật khủng khiếp.

Mọi thứ mà Viện Hải quân Mỹ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo hóa ra lại là sự thật: rằng một tàu ngầm không người lái chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga có khả năng rình mò hoặc ẩn núp ở độ sâu đáng kinh ngạc trong nhiều năm; rằng nó không thể bị theo dõi và không thể đánh chặn; và rằng một số lượng tương đối nhỏ Poseidon có thể khiến những khu vực đông dân nhất của Mỹ không thể ở được. Chỉ cần một quả ngư lôi Tsar cũng đủ để phá hủy căn cứ Hải quân Mỹ ở Norfolk và toàn bộ nội dung bên trong (một nửa toàn bộ hạm đội tàu sân bay và một phần ba tổng số tàu chiến của Mỹ). Một cuộc tấn công đồng thời vào căn cứ hải quân lớn thứ hai ở San Diego sẽ hoàn toàn chấm dứt câu hỏi về hạm đội bất khả chiến bại của Mỹ. Và thậm chí vượt ra ngoài các căn cứ của mình, không một nhóm Hải quân Mỹ nào, dù mạnh đến đâu, sẽ cảm thấy an toàn trở lại.

Mỹ và Châu Âu một lần nữa lại mắc sai lầm khủng khiếp khi coi những lời cảnh báo của ông Putin là lời nói dối, và giờ đây "Vòm vàng" kỳ diệu của ông Trump, việc hiện đại hóa bộ ba hạt nhân của Mỹ, các căn cứ của Mỹ trên khắp thế giới, hay vô số "bức tường" kiên cố mà người Châu Âu vẫn ca ngợi đều đứng trước những thách thức lớn lao.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã viết về Poseidon: "Tôi xin chúc mừng tất cả bạn bè của Nga (và đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ) về cuộc thử nghiệm thành công".

Bằng cách tiếp tục thử hạt nhân, người Mỹ có thể lặp lại sai lầm khi phớt lờ lời cảnh báo của ông Putin rằng "nếu họ tiến hành, phía Nga cũng sẽ làm như vậy".

Và chúng ta có thể chắc chắn rằng trong trường hợp này, không chỉ đại dương mà toàn bộ Trái Đất sẽ rung chuyển.