Gia đình
Sau ly hôn, chồng cũ vẫn nhắn tin bảo “chỉ muốn ôm em một lát cho đỡ trống trải” khiến tôi rợn tóc gáy

Thứ bảy, ngày 25/10/2025 13:36 GMT+7
Giờ đây, mỗi khi thấy Hưng lại đăng thêm một bức ảnh “tự sự”, tôi không còn run rẩy hay bối rối nữa.
Tôi và chồng cũ ly hôn được gần 3 tháng. Người ngoài nhìn vào tưởng mọi chuyện đã xong, rằng mỗi người đi một đường, chỉ có tôi mới biết, những rối ren sau khi chia tay mới thật sự bắt đầu.

Trên Facebook, Hưng thường đăng những dòng trạng thái dài lê thê về “nỗi cô đơn của người đàn ông từng đổ vỡ”, rồi ảnh chụp ly cà phê buổi sáng, caption thì kiểu như “ước gì có ai đó ngồi đối diện để chia sẻ”.

Dưới mỗi bài đăng là vài chục bình luận của các cô gái, phần lớn là người quen cũ, kẻ thì thương hại, người thì tán tỉnh. Tôi nhìn thấy hết, không phải vì còn theo dõi, mà vì bạn bè chung cứ gửi cho tôi xem, như thể sợ tôi bỏ lỡ điều gì.

Thế nhưng điều khiến tôi mệt mỏi không phải những dòng status ấy, mà là những tin nhắn của Hưng gửi cho tôi mỗi tối. Anh nói nhớ, nói không quen được cuộc sống thiếu vắng tôi, hỏi tôi đã ngủ chưa, ăn cơm chưa?

Có hôm chồng cũ bảo “chỉ muốn qua ôm em một lát cho đỡ trống trải”.

Tôi lặng im, coi như chưa đọc tin nhắn. Mấy ngày sau lại thấy anh đi ăn cùng một cô gái khác, chụp ảnh bữa tối dưới ánh nến rồi đăng lên với caption “bình yên là đây”.

Ảnh minh họa
Sau ly hôn, chồng cũ vẫn nhắn tin bảo “chỉ muốn ôm em một lát cho đỡ trống trải” khiến tôi rợn tóc gáy- Ảnh minh họa

Tôi từng hỏi anh thẳng một lần, rằng rốt cuộc anh muốn gì. Hưng nói, anh đang rối, chưa sẵn sàng yêu ai nhưng cũng chưa thể quên tôi. Chồng cũ bảo tôi đừng lạnh lùng thế, rằng “dù sao cũng từng là vợ chồng”.

Tôi nghe xong chỉ thấy một nỗi buồn cười lẫn khinh bỉ. Vì chính anh là người ký đơn trước, chính anh từng nói giữa chúng tôi chẳng còn gì để níu kéo.

Một hôm, Hưng say rượu, nửa đêm lái xe đến trước nhà tôi, gọi điện bảo muốn gặp. Tôi không mở cửa. Anh ngồi dưới sân chung, gọi điện thoại, giọng lè nhè nói vẫn còn yêu, vẫn muốn quay lại. Hàng xóm đổ ra xem, còn tôi đứng sau rèm, nhìn bóng anh loạng choạng rồi ngã gục xuống. Lúc ấy tôi chẳng thấy thương, chỉ thấy sợ.

Sau đêm đó, Hưng nhắn tin xin lỗi, bảo hôm ấy anh không kiểm soát được bản thân. Nhưng rồi lại tiếp tục vòng lặp cũ: đăng status buồn, tán tỉnh các cô gái, rồi nhắn cho tôi những lời thân mật. Tôi hiểu, anh chỉ đang muốn giữ tôi ở vị trí “dự phòng”, trong khi chờ một mối quan hệ mới thật sự bắt đầu.

Giờ đây, mỗi khi thấy chồng cũ lại đăng thêm một bức ảnh “tự sự”, tôi không còn run rẩy hay bối rối nữa. Tôi chỉ thấy may mắn vì đã thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của một người đàn ông vừa sợ cô đơn, vừa tham lam. Giờ tôi chỉ muốn tránh càng xa anh càng tốt, có cách nào để anh buông tha tôi không?

