Sau sáp nhập, TP.HCM có hơn 6.300 cán bộ, công chức nghỉ hưu, thôi việc

Nhiều khu phố vẫn thiếu nhà làm việc

Theo báo cáo của Sở Nội vụ TP.HCM, tính đến đầu tháng 10/2025, toàn thành phố đã có 6.332 cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, đoàn thể và chính quyền nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong đó, 1.057 người thuộc khối Đảng, đoàn thể và 5.275 người thuộc khối chính quyền.

Sau sáp nhập, hàng nghìn cán bộ, công chức TP.HCM đã nghỉ hưu hoặc thôi việc. Ảnh: H.V

Đến nay, 5.889 trường hợp đã được chi trả chế độ, với tổng kinh phí hơn 5.573 tỷ đồng; còn 443 trường hợp đang tiếp tục được giải quyết, dự kiến chi thêm hơn 621 tỷ đồng.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, chính quyền cấp xã đã khẩn trương bố trí, điều chuyển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo hoạt động thông suốt. Các chức danh chủ chốt cơ bản đã được kiện toàn, không để gián đoạn công tác điều hành. Tuy nhiên, một số vị trí vẫn cần được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu công việc mới.

Cùng với việc sắp xếp nhân sự, thành phố cũng tập trung bố trí lại trụ sở, trang thiết bị làm việc cho chính quyền cấp xã. Nhiều địa phương đã sửa chữa, chỉnh trang trung tâm hành chính công, bổ sung máy móc, bàn ghế, tủ hồ sơ, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đa số khu phố vẫn phải dùng chung nhà làm việc, do chưa có địa điểm riêng. Không ít nơi phải mượn tạm nhà dân hoặc trụ sở tổ chức để làm nơi sinh hoạt, tiếp dân. Một số phường còn thiếu bàn ghế, tủ hồ sơ, máy vi tính, gây khó khăn cho hoạt động hành chính và công tác tiếp nhận hồ sơ.

Sở Nội vụ cho biết, các địa phương đang tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung trang thiết bị hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đảm bảo điều kiện làm việc đồng bộ cho hệ thống Đảng, chính quyền và Mặt trận ở cơ sở.

Cần thêm biên chế và đầu tư cơ sở vật chất

Sau sáp nhập, chính quyền địa phương 2 cấp của TP.HCM bước vào giai đoạn vận hành với khối lượng công việc rất lớn. Tuy đã ổn định về tổ chức, nhưng thiếu hụt nhân sự chuyên môn là vấn đề nổi cộm. Ở nhiều phường, xã, chỉ có một công chức phụ trách nhiều lĩnh vực như nội vụ, tư pháp, tổng hợp báo cáo, dẫn đến tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

Một khu phố ở phường Tam Bình đã được bố trí trụ sở làm việc khang trang. Ảnh: H.V

Ngoài ra, việc thiếu trụ sở có diện tích đủ lớn cũng khiến nhiều cơ quan, đoàn thể cấp xã phải chia nhau làm việc ở nhiều điểm khác nhau. Điều này không chỉ gây khó khăn trong chỉ đạo, điều hành mà còn phát sinh chi phí quản lý hành chính.

Công tác lưu trữ và số hóa hồ sơ cũng gặp nhiều vướng mắc do thiếu nhân sự chuyên môn và trang thiết bị. Nhiều nơi vẫn nhập liệu, thống kê thủ công, dễ sai sót và tốn thời gian. Kho lưu trữ chưa đảm bảo tiêu chuẩn về phòng cháy, thông gió, điều hòa, trong khi nguy cơ hư hỏng tài liệu do thời tiết, côn trùng vẫn hiện hữu.

TP.HCM kiến nghị các bộ, ngành sớm bổ sung quy định rõ về thẩm quyền tổ chức, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập sau khi chuyển sang mô hình 2 cấp chính quyền; đồng thời phân bổ thêm biên chế cho cấp xã, đặc biệt ở các lĩnh vực trọng điểm như đô thị, đất đai, tư pháp, nội vụ và khoa học – công nghệ.

Sở Nội vụ cũng đề nghị thành phố bố trí kinh phí đầu tư, nâng cấp trụ sở, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức; hỗ trợ đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối liên thông trong quản lý, điều hành.

Với khối lượng công việc ngày càng tăng, trong khi cơ sở vật chất và nhân lực còn hạn chế, TP.HCM đang nỗ lực vừa vận hành mô hình chính quyền 2 cấp thông suốt, vừa từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ người dân – hướng tới một nền hành chính hiện đại, hiệu quả và gần dân hơn.