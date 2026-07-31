Sau sắp xếp, sáp nhập thành công, tỉnh Ninh Bình hỗ trợ 1,6 triệu/tháng chi phí đi lại cho cán bộ, công chức

Sau sắp xếp, sáp nhập thành công, tỉnh Ninh Bình hỗ trợ kịp thời, giúp cán bộ yên tâm công tác

Ngày 28/7/2026, tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 29/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ chi phí đi lại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách địa phương của các cơ quan, tổ chức khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh (gồm địa phận Nam Định, Hà Nam trước đây).

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Nghị quyết được ban hành nhằm kịp thời chia sẻ, hỗ trợ một phần chi phí đi lại, góp phần ổn định đời sống, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác sau khi được phân công, điều động, biệt phái hoặc luân chuyển đến địa điểm làm việc mới.

Theo Nghị quyết số 29/2026/NQ-HĐND, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Nam Định, tỉnh Hà Nam trước sắp xếp.

Tỉnh Ninh Bình hỗ trợ 1,6 triệu đồng/người/tháng tiền chi phí đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải di chuyển đến địa điểm làm việc mới sau sắp xếp, sáp nhập. Ảnh: TB

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Ngoài ra, người thuộc các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố khác được phân công công tác, điều động, biệt phái hoặc luân chuyển đến làm việc tại trụ sở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Ninh Bình, đóng trên địa bàn trung tâm hành chính tỉnh, do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không thuộc các nhóm đối tượng nêu trên nhưng được phân công, điều động, biệt phái hoặc luân chuyển đến làm việc tại các địa điểm khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nếu khoảng cách từ nơi cư trú đến trụ sở làm việc từ 25 km trở lên (khoảng cách được xác định theo tuyến đường bộ ngắn nhất).

Mức hỗ trợ 1,6 triệu đồng/tháng từ ngân sách cấp tỉnh Ninh Bình

Mức hỗ trợ cụ thể được quy định là 1,6 triệu đồng/người/tháng, chi trả hàng tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

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Thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ tính từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 31/12/2027. Toàn bộ kinh phí thực hiện do ngân sách cấp tỉnh bảo đảm.

Nghị quyết số 29/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành từ ngày 28/7/2026 đến hết ngày 31/12/2027, đồng thời chính thức thay thế Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 30/10/2025 của HĐND tỉnh Ninh Bình trước đó.

HĐND tỉnh Ninh Bình giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh sẽ giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, bảo đảm chính sách được đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

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Sau quá trình hợp nhất thành công với hai tỉnh Hà Nam và Nam Định, tỉnh Ninh Bình mới sở hữu quy mô dân số ấn tượng với hơn 4,4 triệu người (vượt lên đứng thứ 6 cả nước, gấp 3 lần quy mô dân số của TP.Huế).

Với diện tích tự nhiên 3.942,62 km² (xếp thứ 31/34 tỉnh, thành phố), địa giới hành chính mở rộng đã tạo cho Ninh Bình một không gian phát triển liên hoàn, kết nối trọn vẹn từ cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội đến tận vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng.