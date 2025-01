Vụ việc xảy ra trước địa chỉ 248 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (TPHCM), vào tối 16/1. Clip: Chinh Hoàng

Ngày 17/1, mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh hai nam thanh niên đuổi đánh một người đàn ông khác trên đường. Nạn nhân không chống trả nhưng hai thanh niên này đuổi theo đánh tới tấp, dùng nón bảo hiểm đập vào đầu.

Người dân địa phương và một số tài xế khác can ngăn nhưng hai thanh niên trên không dừng lại. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực hỗn loạn, ùn tắc. Xe máy của nạn nhân bị đánh nằm giữa đường.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trước địa chỉ 248 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (TPHCM), vào tối 16/1.

Nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định do hai bên xảy ra va chạm giao thông. Liên quan vụ việc, Công an phường Tân Chánh Hiệp và Công an quận 12 đã nắm được vụ việc và đang điều tra, xác minh làm rõ.