Scarlett Johansson trở lại quyến rũ trong “Jurassic World: Rebirth”

Vừa qua, hãng sản xuất phát hành trailer chính thức của phim “Jurassic World: Rebirth”. Phim lấy mốc thời gian năm năm sau các sự kiện trong “Jurassic World: Dominion” (2022), khi hệ sinh thái Trái Đất trở nên không còn phù hợp cho khủng long sinh tồn. Những sinh vật còn sống bị buộc phải rút về các khu vực biệt lập gần xích đạo, nơi khí hậu nhiệt đới duy trì điều kiện sống tối thiểu. Trong môi trường đó, ba sinh vật khổng lồ – một trên cạn, một dưới nước và một trên không – nắm giữ mã di truyền có thể cứu sống loài người khỏi thảm họa sinh học.

Phần mở đầu của trailer mô tả cảnh tượng hỗn loạn do các thí nghiệm trước đây gây ra, khi khủng long vượt khỏi tầm kiểm soát và đẩy con người vào tình trạng hoảng loạn. Đội ngũ nghiên cứu trong phim, bao gồm nhân vật Zora Bennett do Scarlett Johansson thủ vai, nhà cổ sinh vật học Henry Loomis do Jonathan Bailey đảm nhận và chuyên gia sinh học Duncan Kincaid do Mahershala Ali thể hiện, tiến vào một hòn đảo biệt lập – nơi từng là Jurassic Park. Tại đây, họ phát hiện tàn tích của các thí nghiệm di truyền trước kia và đối diện với một thế hệ khủng long đột biến vượt ngoài mọi chuẩn mực sinh học thông thường.

Scarlett Johansson dẫn dắt tuyến nhân vật chính trong phần phim “Jurassic World: Rebirth”, với bối cảnh hậu thảm họa sinh học toàn cầu. IG.

Trong các tình huống căng thẳng như cảnh gia đình bị truy đuổi bởi khủng long giữa rừng sâu hay cảnh cả đội bị sinh vật đột biến tấn công, các nhân vật chính buộc phải phối hợp để lấy được mẫu ADN quý giá và tìm đường sống sót. Lần đầu tiên trong lịch sử thương hiệu, câu chuyện tập trung vào hành trình săn lùng và tiếp cận khủng long vì mục đích cứu người, thay vì chỉ đơn thuần chạy trốn khỏi chúng.

Một điểm nhấn nổi bật trong trailer là hình ảnh các sinh vật đột biến, với thiết kế dị dạng và nguy hiểm. Đáng chú ý nhất là loài Distortus Rex – một biến thể mới của T-Rex với sáu chi và cấu trúc cơ thể được lấy cảm hứng từ phong cách sinh vật ngoài hành tinh của nghệ sĩ người Thụy Sĩ H.R. Giger. Ngoài ra, các loài như Mutadon (kết hợp giữa Velociraptor và dơi) hay Titanosaurus cũng góp phần gia tăng tính đe dọa cho hành trình của nhóm thám hiểm.

Trailer cũng gợi lại không khí quen thuộc của thương hiệu với nhạc nền dựa trên bản gốc của nhà soạn nhạc John Williams và hình ảnh tái hiện bối cảnh cổ điển của Jurassic Park. Tuy nhiên, “Jurassic World: Rebirth” vẫn tạo được cảm giác mới mẻ nhờ hướng tiếp cận giàu kịch tính và chiều sâu tâm lý nhân vật.

Phim do đạo diễn Gareth Edwards chỉ đạo – người từng thực hiện các bom tấn như “Godzilla”, “Rogue One: A Star Wars Story” và “The Creator”. Dự án được quay tại nhiều địa điểm trên thế giới như Thái Lan, London và California. Ngoài dàn diễn viên chính gồm Scarlett Johansson, Jonathan Bailey và Mahershala Ali, phim còn có sự tham gia của Rupert Friend, Ed Skrein, Manuel Garcia Rulfo, Audrina Miranda và Bechir Sylvain.

Thương hiệu “Jurassic World” – tiền thân là “Jurassic Park” – được xây dựng dựa trên tiểu thuyết của Michael Crichton. Phần đầu tiên “Jurassic Park” (1993) được Thư viện Quốc hội Mỹ vinh danh là tác phẩm có giá trị văn hóa và lưu trữ tại Viện phim quốc gia năm 2018. Từ năm 2015 đến 2022, ba phần “Jurassic World” đạt thành công thương mại lớn, với tổng doanh thu phòng vé toàn cầu vượt sáu tỷ USD, đưa loạt phim vào nhóm các thương hiệu ăn khách nhất mọi thời đại.

Scarlett Johansson, hiện 41 tuổi, là một trong những minh tinh có sự nghiệp vững chắc tại Hollywood. Cô hai lần được đề cử Oscar và năm lần được đề cử Quả Cầu Vàng. Tại Liên hoan phim Cannes 2025, bộ phim đầu tay do cô đạo diễn mang tên “Eleanor the Great” nhận tràng pháo tay kéo dài năm phút từ giới phê bình, đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp điện ảnh của nữ diễn viên. Với “Jurassic World: Rebirth”, Scarlett Johansson tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ của cô trong dòng phim hành động viễn tưởng.