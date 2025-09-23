Chủ đề nóng

Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Nepal rúng động vì biểu tình
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Kinh tế
Thứ ba, ngày 23/09/2025 10:14 GMT+7

SeABank cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp FDI khai phá cơ hội

Thứ ba, ngày 23/09/2025 10:14 GMT+7
Dòng vốn FDI liên tục chảy vào Việt Nam khẳng định nước ta đang nổi lên như ‘cứ điểm mới’ của các tập đoàn đa quốc gia. Vị trí chiến lược, nguồn nhân lực dồi dào và môi trường tài chính cởi mở tiếp tục tạo lợi thế thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư quốc tế.
Việt Nam – “Thỏi nam châm” thu hút dòng vốn FDI toàn cầu

Trong bối cảnh kinh tế thế giới liên tục dịch chuyển, Việt Nam nổi lên như một điểm đến an toàn và hiệu quả cho dòng vốn FDI nhờ vị trí chiến lược tại trung tâm châu Á – Thái Bình Dương, trên trục giao thoa các tuyến vận tải trọng yếu.

Theo thông tin từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 7 tháng đầu năm 2025, vốn FDI thực hiện đã vượt 13 tỷ USD với nhiều dự án quy mô lớn. Số lượng dự án đăng ký cấp mới tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, với các nhà đầu tư tiêu biểu đến từ các nước như Singapore, Trung Quốc, Thụy Điển, Nhật Bản và Đài Loan…

Việt Nam trở thành điểm sáng thu hút dòng vốn FDI toàn cầu.

Sức hút FDI của Việt Nam đến từ chi phí lao động cạnh tranh và lực lượng lao động trẻ, đáp ứng tốt yêu cầu của chuỗi sản xuất toàn cầu. Bên cạnh đó, hạ tầng logistics, giao thông và năng lượng được chú trọng nâng cấp, cùng với việc Chính phủ tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và thân thiện cũng góp phần thúc đẩy đà tăng trưởng ổn định của dòng vốn FDI vào Việt Nam.

Hệ sinh thái tài chính toàn diện - bệ phóng cho doanh nghiệp FDI

Dòng vốn quốc tế tăng mạnh đòi hỏi một hệ sinh thái tài chính đồng bộ, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp FDI. Song hành với những cải cách thủ tục đầu tư của Chính phủ, hệ thống ngân hàng thương mại đóng vai trò cầu nối quan trọng đưa dòng vốn ngoại vào nền kinh tế.

Tiêu biểu, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã triển khai các giải pháp chuyên biệt và dịch vụ tối ưu, giúp doanh nghiệp FDI tối ưu dòng vốn, quản lý dòng tiền hiệu quả, giảm chi phí vận hành và tăng lợi thế cạnh tranh. Điểm nhấn trong chính sách của SeABank là cách tiếp cận tích hợp tín dụng - phi tín dụng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp quản trị tài chính toàn diện, ổn định hoạt động và mở rộng phát triển.

Về tín dụng, SeABank triển khai Chính sách bảo đảm linh hoạt nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vốn của khách hàng, với tỷ lệ tài trợ lên đến 100% giá trị tài sản (tùy theo loại hình tài sản bảo đảm). Doanh nghiệp có thể được cấp tín dụng tín chấp hoặc thế chấp quyền đòi nợ phát sinh từ Hợp đồng xuất khẩu, Thư tín dụng (LC), bao gồm cả quyền đòi nợ từ công ty mẹ. Đồng thời, loạt chính sách hấp dẫn như: cấp hạn mức thấu chi tín chấp lên đến 1 tỷ đồng, miễn phí quản lý tài khoản thấu chi, đặc quyền ưu tiên tham gia các chương trình ưu đãi lãi suất vay… cũng được SeABank triển khai với mục tiêu tối ưu dòng vốn, đồng hành bền vững cùng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Song song với tín dụng, SeABank cung cấp nhiều ưu đãi tài chính phi tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp FDI tối ưu chi phí, quản lý dòng tiền hiệu quả, đồng thời đáp ứng những nhu cầu đặc thù, thường nhật. Theo đó, doanh nghiệp được miễn phí các dịch vụ thanh toán trong nước, dịch vụ trả lương; được hỗ trợ quy trình mở tài khoản vốn; hưởng chính sách miễn/giảm phí mở tài khoản số đẹp. Doanh nghiệp FDI cũng được tận dụng hệ thống ngân hàng điện tử dành cho doanh nghiệp hiện đại của SeABank, bao gồm SeANet/SeAMobile Biz, SMS Banking và Email Banking, đảm bảo giao dịch an toàn, minh bạch, thuận tiện mà không mất phí đăng ký hay phí sử dụng dịch vụ.

Bên cạnh đó, SeABank phát hành thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng doanh nghiệp với chính sách miễn phí phát hành và miễn phí thường niên dài hạn lên đến 5 năm. Ngân hàng cũng áp dụng loạt ưu đãi dịch vụ hấp dẫn như: ưu đãi miễn giảm tối đa 100% phí chuyển tiền quốc tế cho cả giao dịch chuyển tiền đi và nhận tiền về; giảm tối đa 50% phí đối với các giao dịch tài trợ thương mại, bảo lãnh...

Đáng chú ý, chính sách lãi suất tiền gửi cạnh tranh của SeABank giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn vốn nhàn rỗi, nâng cao lợi thế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.

SeABank mang đến giải pháp tài chính chuyên biệt và dịch vụ tối ưu giúp doanh nghiệp FDI quản lý dòng tiền hiệu quả.

Thông qua việc kết hợp hài hòa giữa các chính sách tín dụng - phi tín dụng, SeABank kiến tạo hệ sinh thái tài chính toàn diện và chuyên biệt, đáp ứng tối đa nhu cầu của doanh nghiệp FDI. Đây là nền tảng giúp Ngân hàng trở thành đối tác tin cậy của nhóm doanh nghiệp FDI, đồng hành quản trị tài chính tối ưu để tiếp thêm sức mạnh cho các doanh nghiệp bứt phá vươn lên. Những nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp FDI của SeABank cũng góp phần gia tăng sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư trong nước, hướng tới thúc đẩy kinh tế.

Mở rộng kết nối, đồng hành bền vững cùng doanh nghiệp FDI

Không dừng lại ở các giải pháp tài chính, SeABank không ngừng mở rộng hỗ trợ các doanh nghiệp FDI thông qua các chương trình phi tài chính.

Nổi bật, Ngân hàng triển khai chương trình Cộng tác viên (CTV) nhằm mở rộng mạng lưới kết nối khách hàng FDI. Với chính sách hoa hồng minh bạch, CTV có thể nhận lên đến 15 triệu đồng/khách hàng (không giới hạn số lượng) khi giới thiệu thành công khách hàng mở tài khoản và phát sinh giao dịch hợp lệ. CTV duy trì đều đặn từ 3 khách hàng FDI/tháng trong 3 tháng liên tiếp sẽ nhận thêm 5 triệu đồng tiền thưởng gắn kết (định kỳ đánh giá 3 tháng/lần). Đây là cách tiếp cận linh hoạt, vừa giúp SeABank mở rộng mạng lưới khách hàng, vừa mang lại lợi ích thiết thực cho các đối tác cộng tác.

Chương trình CTV giới thiệu khách hàng FDI với nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Dòng vốn FDI liên tục tăng trưởng đã khẳng định sức hút của Việt Nam như một điểm đến đầu tư chiến lược. Trong vai trò là cầu nối dẫn vốn, SeABank không ngừng kiến tạo hệ sinh thái tài chính toàn diện với các giải pháp tài chính linh hoạt và chuyên biệt, đi kèm với những hỗ trợ phi tài chính giúp doanh nghiệp FDI vận hành hiệu quả, bứt phá hội nhập và phát triển bền vững.

Nhờ kết hợp lợi thế vĩ mô với các chính sách và dịch vụ ưu đãi, môi trường đầu tư và giải pháp ngân hàng, SeABank trở thành đối tác tin cậy của doanh nghiệp FDI trên hành trình phát triển, từng bước khẳng định vị thế vững vàng trên thị trường vốn, góp phần quan trọng trong việc khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ đầu tư quốc tế.

SeABank khẳng định dấu ấn bền vững với 2 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu

SeABank khẳng định dấu ấn bền vững với 2 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu

SeABank hợp tác với MoneyGram cung cấp dịch vụ nhận kiều hối trên ứng dụng SeAMobile

SeABank hợp tác với MoneyGram cung cấp dịch vụ nhận kiều hối trên ứng dụng SeAMobile

Quỹ Ươm mầm ước mơ SeABank nhận đỡ đầu thêm 10 học sinh nghèo hiếu học: Nối dài hành trình 10 năm gieo mơ ước

Quỹ Ươm mầm ước mơ SeABank nhận đỡ đầu thêm 10 học sinh nghèo hiếu học: Nối dài hành trình 10 năm gieo mơ ước

