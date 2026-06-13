Sergej Barbarez: Từ vua phá lưới Bundesliga, tay chơi poker đến HLV World Cup

Vua phá lưới trong một tập thể không hoàn hảo

Năm 2001, Sergej Barbarez trở thành Vua phá lưới Bundesliga với 22 bàn thắng trong màu áo Hamburg.

Điều đáng nói là Hamburg khi ấy không phải đội bóng mạnh nhất nước Đức. Họ không thống trị giải đấu, không sở hữu dàn sao lộng lẫy, cũng không phải ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Nhưng Barbarez vẫn tỏa sáng.

Trong một đội bóng không đứng trên đỉnh Bundesliga, Barbarez vẫn ghi bàn đều đặn, vẫn vượt qua nhiều chân sút tên tuổi để giành danh hiệu cá nhân cao quý.

Đó là bài học đầu tiên: đôi khi bạn không được đặt vào nơi tốt nhất, nhưng vẫn có thể tạo ra phiên bản tốt nhất của chính mình.

Chinh phục thể thao trí tuệ

Sau khi giải nghệ, Barbarez không lập tức trở thành HLV như nhiều cựu cầu thủ khác. Ông chọn một lối rẽ kỳ lạ: poker chuyên nghiệp.

Một hình ảnh cực khác của HLV Sergej Barbarez khi thi đấu trên bàn poker

Từ sân cỏ sang bàn poker, mọi thứ thay đổi. Không còn tiếng hò reo trên khán đài, không còn là cuộc sống xoay quanh trái bóng. Trước mặt ông là lá bài, xác suất, sự kiên nhẫn và khả năng đọc tâm lý đối thủ.

Đó không phải cuộc dạo chơi nhất thời. Barbarez đã thi đấu trong nhiều năm, có thành tích ở các giải quốc tế và chứng minh rằng một con người có thể học lại từ đầu ngay cả khi đã đi qua đỉnh cao của một nghề khác.

Ở giai đoạn này, ông không còn là Vua phá lưới Bundesliga. Ông bỏ lại sau lưng mọi thành công để bắt đầu lại.

Điều đó luôn cần dũng khí. Bởi thứ khó nhất không phải là học một kỹ năng mới, mà là chấp nhận mình không còn đứng ở vị trí quen thuộc, không còn được tung hô như trước.

Trở thành HLV tại World Cup

Năm 2026, Sergej Barbarez bước ra World Cup với tư cách HLV trưởng Bosnia và Herzegovina. Đây là chương mới nhất, cũng có thể là chương khó tin nhất trong hành trình của ông.

Sự nghiệp rẽ ngoặt quay trở lại làm HLV World Cup

Một người từng là tiền đạo, rồi rời bóng đá để chơi poker, nay trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Ông không xuất hiện như một HLV được đào tạo theo lộ trình cổ điển. Ông đến với chiếc ghế huấn luyện bằng kinh nghiệm sống, bản lĩnh thi đấu và khả năng chịu áp lực đã được rèn qua nhiều môi trường khác nhau.

Barbarez hiểu sân cỏ vì từng là cầu thủ.

Ông hiểu rủi ro vì từng chơi poker.

Ông hiểu niềm tin vì từng bắt đầu lại.

Với Bosnia và Herzegovina, một nền bóng đá không phải lúc nào cũng đứng giữa ánh hào quang châu Âu, câu chuyện của Barbarez càng trở nên đặc biệt.

Ông đại diện cho tinh thần của những người không có xuất phát điểm hoàn hảo, nhưng chứ từng tùe bỏ ước mơ và khát khao của bản thân!

Từ Vua phá lưới Bundesliga đến VĐV poker, rồi HLV World Cup, Sergej Barbarez cho thấy: không bao giờ là quá muộn để mở ra một chương mới, miễn là bạn vẫn còn đủ can đảm bước tiếp.