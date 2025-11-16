Serum 023 DUYENTHI GROUP: Từ phiếu công bố sản phẩm, kiểm nghiệm độc lập đến phản hồi người dùng

Định hướng chăm sóc da từ nền tảng vững chắc

DUYENTHI GROUP không tập trung vào giải pháp "thay da đổi thịt" cấp tốc mà theo đuổi triết lý "Vì tin mà đẹp", hướng đến việc chăm sóc da chuyên sâu, bền vững. Theo đó, Serum 023 được giới thiệu là giải pháp hỗ trợ tối ưu cho các vấn đề da phổ biến, với mục đích sử dụng chính là hỗ trợ tẩy tế bào chết trên da một cách nhẹ nhàng, góp phần cải thiện và làm mờ các vết thâm sạm màu, đồng thời hỗ trợ cải thiện các dấu hiệu lão hóa.

Sự khác biệt của sản phẩm này nằm ở việc thương hiệu công khai xác nhận các chỉ số an toàn. Serum 023 của DUYENTHI GROUP đã trải qua quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt tại AVATEK SCIENCE TECHNOLOGY JSC, một đơn vị độc lập. Kết quả kiểm nghiệm này là cơ sở để người tiêu dùng đánh giá chất lượng sản phẩm một cách chân thực.



Sản phẩm Serum 023 đã được Sở Y tế Hà Nội cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 25435/25/CBMP-HN và được kiểm nghiệm từ đơn vị độc lập. Ảnh - DUYENTHI GROUP

Theo kết quả kiểm nghiệm Serum 023 vắng bóng kim loại nặng. Cụ thể, các chất độc hại thường bị kiểm soát trong mỹ phẩm như Arsen (As), Thủy ngân (Hg), và Chì (Pb) đều đạt kết quả không phát hiện. Điều này sẽ giúp người tiêu dùng loại bỏ nỗi lo về khả năng tích tụ độc tố khi sử dụng lâu dài. Sản phẩm cũng đạt tiêu chuẩn an toàn vi sinh khi không phát hiện các vi khuẩn gây bệnh cơ hội như Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, và Candida albicans, đặc biệt quan trọng đối với những người có nền da nhạy cảm hoặc đang điều trị.

Nguyễn Duyên - Nhà sáng lập DUYENTHI GROUP cùng Đối tác và Khách hàng tại buổi chia sẻ về cách sử dụng Serum 023 và cách chăm sóc da bị tổn thương. Ảnh - DUYENTHI GROUP

Bên cạnh đó, Serum 023 đã được Sở Y tế Hà Nội cấp Phiếu Công bố sản phẩm mỹ phẩm số 25435/25/CBMP-HN, và được Công ty TNHH Dược Phẩm S Group chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Đây là những yếu tố xác nhận tính hợp pháp và nguồn gốc sản phẩm.

Khách hàng nói gì về Serum 023?

Bà Nguyễn Duyên, Nhà sáng lập thương hiệu dược mỹ phẩm DUYENTHI GROUP cho biết: Sản phẩm Serum 023 của chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng, với sự cải thiện đáng kể của làn da sau một thời gian sử dụng. Đặc biệt, những trường hợp da bị tổn thương, thâm sạm kéo dài trước đó cho thấy sự thay đổi rõ rệt.

Chúng tôi tin rằng giá trị thực sự của một sản phẩm mỹ phẩm nằm ở phản hồi từ người dùng. Trong thị trường mỹ phẩm ngày càng bão hòa, Serum 023 của DUYENTHI GROUP đang tìm kiếm chỗ đứng bằng cách tập trung vào sự minh bạch khoa học và chất lượng được kiểm chứng, thay vì chỉ dựa vào những chiến dịch quảng bá rầm rộ. Sản phẩm này không chỉ là một chai serum dưỡng da thông thường, mà còn là đại diện cho định hướng phát triển của thương hiệu: chăm sóc da từ gốc rễ, vì một vẻ đẹp bền vững.

Hình ảnh thực tế về sự cải thiện của làn da bị tổn thương được chia sẻ bởi khách hang trước và sau khi sử dụng Serum 023 trong quá trình phục hồi. Ảnh - DUYENTHI GROUP

Giữa bối cảnh thời đại số, sự kết hợp giữa hiệu quả thấy rõ và đảm bảo tính an toàn đang trở thành yếu tố then chốt quyết định hành vi mua sắm của người tiêu dùng hiện đại. Serum 023 DUYENTHI GROUP là một ví dụ cho thấy các thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam đang nỗ lực phát triển theo hướng nghiên cứu khoa học, minh bạch pháp lý, nhằm xây dựng niềm tin lâu dài và đóng góp vào xu hướng chăm sóc da thông minh, nơi chất lượng và sự minh bạch luôn được ưu tiên hàng đầu.